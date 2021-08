Mihai Rotaru, vital la U Craiova! Sorin Cârțu se teme de o plecare a finanțatorului: „E greu de închipuit o supraviețuire!”. Exclusiv

Mihai Rotaru a anunțat că plănuiește, în mai puțin de doi ani, să plece de la Universitatea Craiova.

Declarația neașteptată a patronului din Bănie vine ca urmare a criticilor dinspre fanii olteni, din ultima perioadă.

Sorin Cârțu, despre plecarea lui Mihai Rotaru de la Universitatea Craiova

că o plecare a lui Mihai Rotaru ar fi devastatoare pentru Universitatea Craiova.

este de părere că, conducerea Universității Craiova nu ar trebui să aibă de suferit, chiar dacă formația olteană a ratat „la mustață” câștigarea titlului de campioană, în ultimii ani.

„Dacă s-ar întâmpla chestia asta, ar fi greu pentru noi. E greu să găsim pe cineva care să țină echipa la standardele la care le-a ținut domnul Rotaru, până acum.

Deci, ar fi foarte dificil. E greu de închipuit o supraviețuire, pentru că nu știu cine este capabil să ducă echipa la standardele pe care le-a ținut Mihai Rotaru.

Faptul că n-am câștigat (n.r. titlul) nu înseamnă zile negre pentru conducere. Nu s-a câștigat, dar și să fi acolo tot timpul… de opt ani de zile, echipa tot a fost în luptă pentru ceva. Nu este ușor să menții ritmul acesta”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate, pentru FANATIK.

Declarația lui Mihai Rotaru

„A fost o discuţie cu fanii cu o zi înainte de meciul cu Botoşani. Ei sunt nemulţumiţi, eu sunt nemulţumit, toţi suntem nemulţumiţi. Le-am şi zis: «Sunt la fel de nemulţumit ca voi, dar mai adăugaţi 17 milioane de euro».

Există o falie între aşteptările fanilor şi ceea ce se întâmplă. Cred că este o mare eroare. Eu am investit în echipă undeva în jur de 17 milioane de euro, dar până azi nu s-a retras niciun ban până acum.

Am zis că mă retrag în 2023, dar la ce nebunie e, iau în calcul să o fac mai devreme! Dar nu vreau ca Știința să sufere. Eu, dacă ies din managementul clubului și din acționarat, voi face tot ce e posibil să las Ştiinţa sănătoasă, cu bani în cont. Nu cum s-a întâmplat cu Dinamo. Asta e ceea ce am promis. Sănătos înseamnă cu 2-3 milioane de euro în cont, fără datorii. Dacă nu mai aduc plusvaloare, mă retrag. Dacă cineva are așteptări și nu poți să i le satisfaci, lași pe altul.

Dacă pentru trei meciuri, toată lumea începe să ţipe și ne acuzăm. e o problemă de construcție. Așteptările sunt mari. Dacă nivelul maxim e o Cupă și o Supercupă, trebuie să lași pe cineva care să facă mai mult ca tine, dar fără să îți bați joc”, a declarat Mihai Rotaru, zilele trecute, la

În prezent, Universitatea Craiova se află pe locul 12 din Liga 1, cu trei puncte obținute după tot atâtea meciuri jucate.

Formația olteană îi va întâlni, acasă, pe cei de la FC Voluntari, în următorul meci de Liga 1. Partida se va juca luni, de la ora 21:30.