Sorin Cârțu, detalii despre viitorul mandat de președinte al Universității Craiova: „Responsabilitățile mele vor fi diferite”

Sorin Cârțu este pregătit pentru al doilea mandat în funcția de președinte al Universității Craiova. Fostul jucător și antrenor al formației din Bănie ocupă această funcție din 2019, atunci când îl înlocuia în conducerea clubului pe actualul manager general al oltenilor, Marcel Popescu.

Sorin Cârțu își prefigurează următorul mandal de președinte al Universității Craiova: „Viitorul este total diferit”

Președintele oltenilor anunță schimbări în ceea ce privește atribuțiile sale în al doilea mandat de președinte al Universității Craiova. Legenda „Științei” spune că rolul său de conducător al formației din Bănie în următorii doi ani va fi unul diferit față de mandatul precedent.

ADVERTISEMENT

„Va fi diferit pentru că în mandatul pe care l-am avut până acum eram o voce puternică din partea clubului, să apere interesele lui. În ceeaa ce se prefigurează viitorul este total diferit. Responsabilitățile mele vor fi diferite, vor fi mult mai importante pentru mersul bun al clubului”. a declarat Sorin Cârțu.

Președintele oltenilor crede că va putea să lucreze în echipă cu celelalte departamente din interiorul clubului. a declarat că experiența sa de fotbalist și antrenor l-au făcut un om de echipă, iar cariera sa anterioară poate să constituie un avantaj pentru formația din Bănie.

ADVERTISEMENT

„În cariera mea de fotbalist, de antrenor am lucrat în echipă și pot să mă consider un om de echipă. Împreună cu cei din administrația și partea sportivă a clubului vom analiza și vom încerca să luam deciziile cele mai bune. Am o experiență vastă în fotbal, fiind jucător și antrenor. Cred că sfaturile mele în ceea ce privește deciziile tehnice pentru echipă sunt bine-venite”. a spus președintele oltenilor.

Sorin Cârțu vrea să evite eșecurile din competițiile europene ale Universității Craiova: „Au avut repercusiuni în ceea ce privește situația financiară a clubului”

Președintele formației din Bănie încă se gândește la eșecurile Universității Craiova din competițiile europene. În urmă cu două sezoane, „juveții” au fost eliminați de către o formație din Georgia, Lokomotiv Tbilisi, scor 2-1. Înfrângerea oltenilor a venit încă din primul tur al preliminariilor Europa League, pe terenul georgienilor.

ADVERTISEMENT

Un an mai târziu, Universitatea Craiova schimba Europa League cu Conference League. Oltenii nu au reușit să treacă mai departe nici în această competiție, fiind înfrânți de KF Laci, o echipă din Albania, cu scorul general de 1-0. Formația din Bănie a fost înfrântă în deplasarea din Albania, scor 1-0, iar pe „Ion Oblemenco” au făcut doar o remiză albă.

„Eșecurile noastre din partidele cu Tbislici și Laci au avut repercusiuni în ceea ce privește situația financiară a clubului. Trebuie să evităm asemenea momente pe viitor și situația financiară o să fie bună”. a declarat Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova.

ADVERTISEMENT

Președintele oltenilor se așteaptă ca să beneficieze de aceleași condiții extraordinare. Sorin Cârțu a declarat că situația financiară a clubului din Bănie se poate îmbunătăți dacă rezultatele echipei o să fie la nivelul așteptărilor.

ADVERTISEMENT

„Situația financiară a clubului poate să fie una foarte bună datorită rezultatelor echipei, iar aceste rezultate sunt întreținute de o situație financiară bună. Trebuie să fie o simbioză bună între situația financiară și rezultatele echipei. Sper ca acest lucru să se realizeze cât mai bine în această perioadă de doi ani de zile”. a spus Sorin Cârțu.