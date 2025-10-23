Sport

Sorin Cârţu, dezamăgit după remiza Universităţii Craiova cu Noah! Nu i-a menajat pe jucătorii lui Rădoi

Universitatea Craiova a remizat, scor 1-1, cu Noah, în a doua etapă din Conference League. Sorin Cârţu a fost dezamăgit de atitudinea jucătorilor lui Rădoi.
Marian Popovici
24.10.2025 | 00:29
Sorin Cârţu, dezamăgit după remiza Universităţii Craiova cu Noah! Nu i-a menajat pe jucătorii lui Rădoi. Sursa: sportpictures.eu
Universitatea Craiova a jucat primul meci din istorie pe teren propriu în fazele principale din Conference League. Oltenii au remizat, scor 1-1, cu Noah, un rezultat sub aşteptări pentru trupa lui Mirel Rădoi.

Ce a spus Sorin Cârţu de jucătorii Universităţii Craiova după remiza cu Noah

Preşedintele de onoare al oltenilor, Sorin Cârţu, a declarat la finalul meciului că nu a fost confruntarea pe care oltenii o aşteptau şi voia o altă atitudine din partea jucătorilor lui Mirel Rădoi:

„Au avut și ei, am avut și noi. Puteam cu puțină șansă să profităm și să dea Nsimba. Nu am făcut o partidă deosebită, mai ales în prima repriză. Este o dezamăgire, poate a fost trac, nu știu. Cea mai bună analiză o poate face Rădoi.

Eu am rămas dezamăgit. Am avut o primă repriză modestă, mă așteptam la mai mult, să fii fost mai multă presiune. Totuși, am fost în avantaj după prima repriză.

Era 1-0 pentru noi, a fost și situația cu Romanchuk, s-a accidentat, ăla a dat de lângă el. Nu a fost partida pe care o voiam. Vedem meciurile următoare. Poate avem altă atitudine”, a declarat Sorin Cârțu la Digi Sport.

Pe ce loc este Universitatea Craiova în Conference League

Universitatea Craiova are un start dificil în Conference League. Oltenii au adunat un singur punct după primele două etape: 0-2 cu Rakow şi 1-1 cu Noah, fiind abia pe locul 28 în clasamentul din Conference.

Oltenii participă pentru prima oară în istorie în faza principală din Conference League. Universitatea Craiova a trecut trei tururi pentru a ajunge în această fază, reuşind să elimine Sarajevo, Spartak Trnava şi Istanbul Başakşehir.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
