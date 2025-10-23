Sorin Cârţu, dezamăgit după remiza Universităţii Craiova cu Noah! Nu i-a menajat pe jucătorii lui Rădoi

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a jucat primul meci din istorie pe teren propriu în fazele principale din Conference League. , un rezultat sub aşteptări pentru trupa lui Mirel Rădoi.

Ce a spus Sorin Cârţu de jucătorii Universităţii Craiova după remiza cu Noah

Preşedintele de onoare al oltenilor, Sorin Cârţu, a declarat la finalul meciului că nu a fost confruntarea pe care oltenii o aşteptau şi voia o altă atitudine din partea jucătorilor lui Mirel Rădoi:

„Au avut și ei, am avut și noi. Puteam cu puțină șansă să profităm și să dea Nsimba. Nu am făcut o partidă deosebită, mai ales în prima repriză. Este o dezamăgire, poate a fost trac, nu știu. Cea mai bună analiză o poate face Rădoi.

Eu am rămas dezamăgit. Am avut o primă repriză modestă, mă așteptam la mai mult, să fii fost mai multă presiune. Totuși, am fost în avantaj după prima repriză.

Era 1-0 pentru noi, a fost și situația cu Romanchuk, s-a accidentat, ăla a dat de lângă el. Nu a fost partida pe care o voiam. Vedem meciurile următoare. Poate avem altă atitudine”, a declarat Sorin Cârțu la Digi Sport.

Pe ce loc este Universitatea Craiova în Conference League

Universitatea Craiova are un start dificil în Conference League. şi 1-1 cu Noah, fiind abia pe locul 28 în clasamentul din Conference.

Oltenii participă pentru prima oară în istorie în faza principală din Conference League. Universitatea Craiova a trecut trei tururi pentru a ajunge în această fază, reuşind să elimine Sarajevo, Spartak Trnava şi Istanbul Başakşehir.