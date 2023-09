Sorin Cârțu, dezamăgit la 75 de ani de U Craiova: „Nu a fost marcat așa cum trebuie!”. Exclusiv

, însă fostul președinte al clubului a rămas cu un gust amar. Amintiri de suflet pentru FANATIK după o viață în „alb-albastru”.

Sorin Cârțu a sărbătorit 75 de ani de Universitatea Craiova cu „familia Maxima”: „A fost un meci demonstrativ”

Sorin Cârțu a marcat acest moment important alături de cei care a scris istorie în Bănie: „Am fost și am sărbătorit. Ne-am strâns colegii și ne-am mai conversat cu ocazia împlinirii a 75 de ani de la înființarea clubului.

Am fost la o sărbătoare a unui sat, Laloșu, județul Vâlcea, și acolo am jucat un fotbal, un meci demonstrativ și am mai stat la un pahar de vorbă. Cu Negrilă, cu Ungureanu, Ciupitu, Donose, Beldeanu, Cioroianu sau Silvian Cristescu”.

Fostul jucător, antrenor și președinte al Universității Craiova a rememorat primele amintiri legate de echipa sa de suflet: „Eram de mic la stadion, nu mai știu exact primul meci la care am fost. Universitatea pentru mine a fost un factotum în ceea ce privește și viața mea socială, viața fotbalistică, a antrenorului și a președintelui. Am trecut prin toate stadiile omului de fotbal. A fost un factor principal în realizarea mea ca un de fotbal.

Nu m-au dus părinții la meciuri. M-am dus singur! Știam că e o selecție. Așa mergeau copiii pe vremea aia, fără părinți! Am stat vreo opt luni la vremea respectivă la Gheorghe Scaeșteanu, apoi am trecut la școala sportivă și în ultimul an de juniorat am revenit la Universitatea Craiova la tineret”, .

Sorin Cârțu, o viață dedicată Universității Craiova. Cele mai importante momente din istoria de 75 de ani: „Eram la tineret”

Fostul mare vârf al Craiovei e printre puținii care se poate lăuda că a evoluat de-a lungul carierei pentru o singură echipă: „De atunci am jucat în Divizia A numai pentru Universitatea Craiova și asta cred că spune multe despre mine. Apoi am început meseria de antrenor-jucător la Electroputere și apoi prima echipă ca antrenor principal a fost Universitatea Craiova, unde am stat patru ani. De aici, a început periplul meu în antrenorat, dar am revenit de vreo patru ori la Craiova”.

Legenda Universității Craiova a vorbit despre cele mai importante momente din istoria clubului: „Cel mai important moment din istoria clubului rămâne câștigarea primului titlu de campion cu generația lui Nea Nelu Oblemenco, în 1973-1974. Eram încă la tineret atunci. Apoi tot ceea ce am realizat noi, Craiova Maxima: titluri luate, Cupe și participarea în Europa, semifinala cu Benfica”.

Sorin Cârțu și-a adus aminte și de prima mare performanță ca antrenor: „Apoi generația ’90-91′, care a câștigat din nou titlul, cu Gică Popescu, Sândoi, Badea și condusă și antrenată de mine. Pe urmă și celelelalte momente. Tot timpul când au fost rezultate pozitive au fost pași importanți în istoria clubului”.

Universitatea Craiova și FC U Craiova 1948 sărbătoresc ambele 75 de ani de la nașterea clubului: „Comentariile sunt de prisos”

Atât Universitatea Craiova, cât și FC U Craiova 1948, care a fost nevoită să își schimbe numele, sărbătoresc pe 5 septembrie 75 de ani de la naștarea clubului. Sorin Cârțu a tranșat această dispută: „Universitatea Craiova e cea care poartă acum numele. Nu vorbim de altă echipă! Este cea care este înscrisă la Liga Profesionistă și toată lumea îi spune așa. Deci despre ce discutăm? De aici, alte comentarii sunt de prisos. Alte serbări și neserbări…”.

Universitatea Craiova a celebrat acest moment și printr-o ceremonie la Rectorat, unde au fost prezenți Pavel Badea, Nicolae Ungureanu, Aurel Beldeanu și Lorena Balaci. Prof. univ. dr. Cezar Spînu le-a înmânat o plachetă aniversară: „Au fost astăzi pe la Universitate, dar eu nu am putut participa că sunt pe la Olănești. S-au organizat, s-a sărbătorit”.

Acuză în continuare înfrângerea zdrobitoare în fața FCSB-ului: „Nu a fost marcat momentul așa cum trebuie și de echipă”

Fostul antrenor al „leilor” speră să fie prezent și la sărbătoarea de 100 de ani a clubului: „Nu știu cum va fi la centar, că mai sunt mulți ani până atunci. Sper să prind și eu (n.r. râde). Ar trebui organizat ceva special. E un moment important, dar din păcate nu a fost marcat așa cum trebuie și de echipă, printr-un rezultat pozitiv”.

5 septembrie 1948 , e data primului meci oficial al Universității Craiova împotriva CFR Filiași, scor 3-6