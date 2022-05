Sorin Cârțu, „dezamăgit maxim” de eliminarea Universității Craiova în semifinalele Cupei României: „Am explicații, sunt pertinente și susținute de argumente”

Universitatea Craiova a păstrat lupta în trei pentru câștigarea campionatului până la eșecul de pe teren propriu cu FCSB 0-1. În aceste condiții Cupa a rămas ultimul obiectiv major. Oltenii l-au ratat și pe acesta.

Sorin Cârțu: ”În toate obiectivele am fost la mâna noastră”

E supărare mare în Oltenia după eliminarea Universității Craiova din semifinalele Cupei României, după un dublu eșec cu Sepsi, 1-2 la Sfântu Gheorghe și 0-1 în Bănie.

”Păcat. În toate obiectivele am fost la mâna noastră, dar le-am ratat și am dezamăgit maxim, că tot ne asociem cu Craiova Maxima, am greșit maxim.

De trei ori ne-au învins cei de la Sepsi, ne-au bătut și în campionat și de două ori în Cupă. De fiecare dată când jucăm cu ei e dificil, dar au și șansă. Dacă noi dădeam gol nu ajungeam în situația asta”, a comentat președintele Sorin Cârțu, la .

Oficialul oltenilor a adăugat că știe cauzele care au dus la aceste eșecuri, dar că explicațiile, susținute de argumente, le . În plus, Cârțu atrage atenția asupra celui mai mare eșec, pierderea credibilității

”Eu am explicații, dar nu vreau să le spun. Sunt pertinente și sunt susținute de argumente, dar asta le discut cu patronul Mihai Rotaru, nu în presă. Ne doare că am ratat niște obiective. Noi în fiecare an plecăm la drum cu gândul acesta să fim campioană, dar nu prea s-au aliniat astrele pentru noi.

Ne-am pierdut cel mai mare capital care dă identitate acestei echipe, publicul spectator. Am avut în două meciuri peste 40 de mii de fani și au plecat de la stadion cu capul în pământ”, a punctat Cârțu.

Cum explică Sorin Cârțu ieșirea necontrolată a lui Nicușor Bancu

Președintele oltenilor a comentat și momentul în care căpitanul Nicușor Bancu și-a lăsat echipa în inferioritate numerică după un gest inconștient, lovindu-și adversarul de două ori.

În prima fază olteanul la lovit cu capul în piept pe Stefan Ashkovski, din finala Cupei Mondiale din 2006, dintre Franța și Italia. Ulterior Bancu l-a lovit încă o dată pe Ashkovski, când acesta era la pământ.

”Ce a făcut Bancu…nu ne așteptam, el în general e un băiat liniștit. Atitudinea lui ne-a surprins pe toți. Aș fi vrut să-l imite pe Zidane cu golul ăla din finala Champions League. Nu trebuie interpretat că a vrut să lipsească la meciul de duminică (contra CFR-ului – n.r.).

A fost frustrat, simțea pericolul de a pierde posibilitatea de a juca finala, faptul că la gol l-a depășit Ștefănescu. N-am discutat cu el, eu încerc să înțeleg atitudinea lui. S-a simțit neputincios în toată situația aia. În calitate de căpitan nu a reușit să realizeze alături de coechipieri ceea ce ne-am propus”, a explicat Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu speră că Laurențiu Reghecampf va juca cu echipa de bază meciul cu CFR Cluj

Eliminată din Cupa României, Universitatea Craiova este în situația ingrată de a ”arbitra” lupta la titlu în Casa Pariurilor Liga 1 dintre CFR Cluj și FCSB. Oltenii joacă la sfârșitul acestei săptămâni pe terenul campioanei.

O victorie a alb-albaștrilor ar dinamita și mai mult finalul de sezon, dar și un rezultat de egalitate ar ajuta-o pe rivala FCSB. Sorin Cârțu a mărturisit că nu este interesat de cine va câștiga campionatul, dar că speră că Laurențiu Reghecampf va aborda meciul de la Cluj cu cei mai în formă jucători.

”Probabil că vom juca cu titularii, acum ce interes ar fi să nu jucăm cu cei mai buni. Nu mai avem pentru ce să-i menajăm, trebuie vorbit cu Laurențiu Reghecampf.

Nu-mi place că suntem la mijloc. FCSB dacă vrea să iasă campioană își rezolvă problemele, la fel și CFR-ul. Așa cum și-a rezolvat patru ani la rând, pot să o facă și anul acesta”, a spus Cârțu.