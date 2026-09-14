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Suma colosală plătită de Universitatea Craiova pe salarii şi prime de joc. Sorin Cârţu, dezvăluire în direct

Universitatea Craiova a câştigat tripla în sezonul precedent din fotbalul românesc. Jucătorii şi oficialii echipei au fost recompensaţi cu prime pe măsură. Sorin Cârţu a dezvăluit sumele.
Marian Popovici
14.09.2026 | 16:30
Suma colosala platita de Universitatea Craiova pe salarii si prime de joc Sorin Cartu dezvaluire in direct
EXCLUSIV FANATIK
Suma colosală plătită de Universitatea Craiova pe salarii şi prime de joc. Sorin Cârţu, dezvăluire în direct. Sursa: colaj Fanatik
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Universitatea Craiova a câştigat eventul şi apoi Supercupa României, într-un sezon istoric pentru olteni în fotbalul românesc. Echipa lui Filipe Coelho a încasat salarii şi prime istorice pentru performanţele din stagiunea precedentă.

Universitatea Craiova, salarii şi prime uriaşe după câştigarea eventului!

Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al Universităţii Craiova, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că jucătorii şi staff-ul au împărţit 9 milioane de euro, doar în salarii şi prime pentru obiectivele realizate:

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Când e meciul 1-0, stai până în ultimul moment într-o stare de tensiune. Având un lot aşa cum îl avem noi şi cheltuielile care s-au făcut, gândiţi-vă că anul trecut au fost nouă milioane de euro numai contractele şi primele. 

Sunt nouă milioane de euro. Contractele şi primele pentru echipă, pentru ceea ce s-au realizat. Normal să fie nişte pretenţii. Am auzit în discuţiile pe care le purtăm noi între noi. Sunt date care se pot lua”, a spus Sorin Cârţu.

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Jucătorii lui Coelho au ratat marele pot: primele de Champions League

Preşedintele de onoare al oltenilor a dezvăluit că primele ar fi fost şi mai mari dacă Universitatea Craiova ar fi atins unul dintre obiectivele europene: faza principală din Champions League şi Europa League:

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„S-au ratat alea puternice, de acolo erau premii mai mari, Europa League, Champions League. Eu am făcut adnotarea asta pentru a se înţelege de ce e presiune asupra antrenorilor şi jucătorilor. Acţionarii fac eforturi ca acestea să fie rezolvate.

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Şi nu vor nimic înapoi. Nimeni nu a venit să îşi tragă banii din Conference League. Şi e normal să fie presiune şi pretenţii. De la pretenţii rezultă o tensiune, pe care o putem vedea”, a spus Cârţu la FANATIK SUPERLIGA.

Suma colosală plătită de Universitatea Craiova pe salarii şi prime de joc. Sorin Cârţu, dezvăluire în direct

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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