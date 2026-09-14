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Universitatea Craiova a câştigat eventul şi apoi Supercupa României, într-un sezon istoric pentru olteni în fotbalul românesc. Echipa lui Filipe Coelho a încasat salarii şi prime istorice pentru performanţele din stagiunea precedentă.

Universitatea Craiova, salarii şi prime uriaşe după câştigarea eventului!

Sorin Cârţu, preşedintele de onoare al Universităţii Craiova, a declarat la FANATIK SUPERLIGA că jucătorii şi staff-ul au împărţit 9 milioane de euro, doar în salarii şi prime pentru obiectivele realizate:

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„ , stai până în ultimul moment într-o stare de tensiune. Având un lot aşa cum îl avem noi şi cheltuielile care s-au făcut, gândiţi-vă că anul trecut au fost nouă milioane de euro numai contractele şi primele.

Sunt nouă milioane de euro. Contractele şi primele pentru echipă, pentru ceea ce s-au realizat. Normal să fie nişte pretenţii. Am auzit în discuţiile pe care le purtăm noi între noi. Sunt date care se pot lua”, a spus Sorin Cârţu.

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Jucătorii lui Coelho au ratat marele pot: primele de Champions League

Preşedintele de onoare al oltenilor a dezvăluit că primele ar fi fost şi mai mari dacă Universitatea Craiova ar fi atins unul dintre obiectivele europene: faza principală din Champions League şi Europa League:

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„S-au ratat alea puternice, de acolo erau premii mai mari, Europa League, Champions League. Eu am făcut adnotarea asta pentru a se înţelege de ce e presiune asupra antrenorilor şi jucătorilor. Acţionarii fac eforturi ca acestea să fie rezolvate.

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Şi nu vor nimic înapoi. . Şi e normal să fie presiune şi pretenţii. De la pretenţii rezultă o tensiune, pe care o putem vedea”, a spus Cârţu la FANATIK SUPERLIGA.