Sorin Cârțu, dezvăluiri despre Steven Nsimba, „cel mai tare transfer al iernii” la Universitatea Craiova! Ce planuri are atacantul: „Își dorește asta”

Grației celor două goluri marcate la Ploiești, în victoria Universității Craiova, scor 4-0, Steven Nsimba (29 de ani) a devenit principalul marcator al liderului din SuperLiga. Sorin Cârțu a făcut dezvăluiri despre planurile atacantului cu dublă cetățenie, franceză și congoleză.

Ce planuri ambițioase are golgheterul Universității Craiova, Steven Nsimba. Anunțul lui Sorin Cârțu

Sorin Cârțu, președintele de onoare al grupării din Bănie, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre jucătorului momentului din echipa lui Filipe Coelho. După ce a refuzat o ofertă importantă din China, Steven Nsimba a ales să continue la Universitatea Craiova, iar acest lucru pare că i-a dat un imbold important.

În chiar primul meci oficial din 2026, jucătorul a marcat o dublă în campionat. , a dezvăluit care este țelul lui Nsimba în următoarele luni. Jucătorul vrea, prin evoluțiile sale, să ajungă la echipa națională a Republicii Democrate Congo. Selecționata africană este calificată la barajul pentru Campionatul Mondial organizat de SUA, Mexic și Canada.

„(n.r. Nsimba, „cel mai bun transfer” pe care l-ați făcut) Ceea ce își dorește el, Steven Nsimba, este să prindă echipa națională a Congo (n.r. RD Congo), care e calificată am înțeles la Mondiale (n.r. mai are un baraj de jucat, o remarcă din studio). Se gândește.

De aceea vrea să joace în Europa. Să fie lumea cu ochii pe el. Poate, cine știe, și când e barajul, să participe. Modul în care s-a pregătit a fost unul deosebit. Am luat și eu datele despre starea lui”, a spus oficialul de la Craiova.

31 martie 2026 , data la care RD Congo va înfrunta Jamaica sau Noua Caledonie în barajul pentru Cupa Mondială

Cum i-a surprins Steven Nsimba pe fanii Universității Craiova la meciul cu Petrolul

Steven Nsimba a ajuns la echipa din Bănie în vara anului 2025. Nu a durat mult, iar atacantul a impresionat la Craiova. FANATIK a dezvăluit recent că .

În mod surprinzător, fotbalistul a refuzat această ofertă extrem de avantajoasă venită din China. Deocamdată, el vrea să facă performanță la Universitatea Craiova și să fie un pion de bază în câștigarea unui titlu. Luni, la meciul cu Petrolul, atacantul de 29 de ani i-a surprins pe fani făcându-și apariție pe teren având tricoul cu numărul 7. . Cubanezul a plecat în această iarnă de pe „Ion Oblemenco”.