Sorin Cârțu, dezvăluiri neștiute de la Trnava – Universitatea Craiova: “Vă spun eu, așa perversitate n-am mai văzut”

Pentru Universitatea Craiova se apropie din prima manșă a play-off-ului Conference League, însă Sorin Cârțu nu poate trece foarte ușor peste returul cu Trnava.

Sorin Cârțu, reacție furibundă după Trnava – Universitatea Craiova

Invitat în cea mai recentă ediție a , președintele de onoare al Universității Craiova a revenit asupra calificării eroice de la Trnava și a atras din nou atenția asupra căderilor din jocul oltenilor.

”În prelungiri era o echipă căzută și Spartak, pentru că au avut un handicap mare și foarte greu de recuperat. Cu multă speranță au reușit să recupereze acel handicap, dar a lăsat urme. Se întâmplă ceva și nu e bine, nu mai e avantaj trei goluri? Dacă lumea fuge de un avantaj de trei goluri sau de patru, atunci o luăm razna.

Mai e o situație că adversarul începe să joace și cu risc, și contondent, iar noi nu prea ținem la tăvăleala asta. Aici i-aș vrea mult mai reactivi, și noi să fim contondenți, și noi să tăvălim adversarul.

Până la urmă tu dai golul trei și îți creează o anumită stare, dar ăla când dă 3-1 prinde aripi, o ia în nebunie. E diferit, cred că e mai bine să dai tu al treilea gol și să-ți crezi o stare de spirit deosebită, decât unul care dă golul la 3-0 să zică gata, suntem pe ei, îi egalăm. Sper să o rezolve. Altfel trebuie să avem prea mult Aspacardin la noi”, a declarat Cârțu.

Greșeală de arbitraj la primul gol al slovacilor

Oficialul Universității Craiova s-a arătat indignat de maniera de arbitraj a englezului Stuart Attwell și consideră că acesta a greșit când a lăsat jocul să continue la primul gol marcat de slovaci.

”Hai să-și spun ce s-a întâmplat acolo, la Trnava. Au fost și niște faze influențate de arbitru. La primul gol este un șut când e căzut Băluță jos, în astfel de situații arbitrul… Dar dacă era un șut din ăsta care putea să creeze un stop cardiorespirator, s-a întâmplat să și moară din astfel de șuturi. Tu trebuie să oprești meciul, chiar dacă este într-o zonă a lor favorabilă.

Arbitrul și-a dat seama la pauză de greșeală și cam cum trebuia să acționeze, pentru că în repriza a doua a avut iar o situație în care un jucător de la Spartak Trnava a primit o lovitură în zonele sensibile și atunci a oprit imediat jocul. Și mingea era la noi, în poziție favorabilă. El și-a dat seama cum trebuia să acționeze la momentul ăla”, a spus el, la FANATIK SUPERLIGA.

Cârțu, dezamăgit de prestația arbitrului englez

Fostul component al ”Craiovei Maxima” a catalogat arbitrajul ca fiind unul ”pervers” și a amintit de o fază în care Spartak Trnava a plecat pe un contraatac periculos deși repunerea de la margine trebuia să le aparțină oltenilor.

”Pe urmă au fost niște lovituri libere foarte ușor acordate, i-a băgat în joc, în special lovitura de la golul patru. Acolo nu a fost niciodată fault, ba din contră mi s-a părut că Băluță a fost faultat și el l-a dat invers. Au fost niște decizii stranii.

Prestația arbitrului englez a fost mare surpriză, o mare dezamăgire. Așa perversitate… Eu sunt subiectiv cu arbitrii, le am și pe ale mele, dar n-a fost un arbitraj de cupe europene, de meciuri internaționale.

A fost o fază în repriza a doua când a fost un aut, ăla a bătut ca la țară. El a dat-o în autul de margine și tot el a luat mingea și ne-a prins pe contraatac, tușierul nu știa ce să fac și până la urmă a arătat și el, când era clar că era autul nostru. Niște comportamente surpriză pentru mine”, a afirmat Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.