Sorin Cârțu, dialog fabulos în direct cu Robert Niță după ce U Craiova și Rapid au încheiat pe primele locuri etapa a 22-a din SuperLiga: ”Vă dau voie să mă sinucideți” / ”Eu, singur, împotriva tuturor”

Universitatea Craiova și Rapid se află pe primele două locuri în clasamentul SuperLigii, motiv pentru un dialog senzațional între Sorin Cârțu și Robert Niță în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Dialog spumos între Sorin Cârțu și Robert Niță

Sorin Cârțu, președintele de onoare ale oltenilor, s-a arătat extrem de entuziast după , dar a primit o replică fabuloasă din partea lui Robert Niță, fostul atacant al Rapidului.

”Vă salut cu mare entuziasm. Să ținem cât mai mult de locul 1”, a deschis Cârțu discuția, dar replica a venit instant de la Niță: ”Să nu exagerăm”. În glumă, marele jucător al Olteniei i-a făcut semn cu mâna să ”lase ciocul mai mic” și a spus râzând: ”Vă dau voi să mă sinucideți”.

”Peste tot numai cu prietenii, numai eu singur împotriva tuturor”, a continuat Robert Niță. ”Așa ai fost tot timpul. Nu aveai pe piept?”, l-a contrat imediat Sorin Cârțu, la .

Cum l-a ”ars” Robert Niță pe Sorin Cârțu

Apoi, cei doi și-au amintit de un meci între Rapid și Universitatea Craiova, câștigat de giuleșteni cu 3-1 și în care Robert Niță a marcat un gol împotriva formației antrenate la acea vreme de Sorin Cârțu.

”Aia cu singur împotriva tuturor, erați dumneavoastră antrenor la Craiova…”, a precizat Niță, dar nu a fost lăsat de Cârțu să-și ducă la bun sfârșit fraza: ”Pe mine tot timpul m-au ars toți necunoscuții”.

”Da, aveți dreptate, dar din când în când și fotbaliști. Am jucat pe fostul 23 August și v-am bătut cu 3-1. Era Guso în poartă și Njock atacant. După ce am dat gol am avut un maiou din ăla cu ‘Singuri împotriva tuturor’”, a spus fostul atacant al Rapidului.

Sorin Cârțu a venit imediat cu o replică spumoasă: ”Trebuia să începi și tu cu un fraier, nu?”. Însă, ultimul cuvânt i-a aparținut lui Robert Niță: ”Cu un prieten”.

Clasament SuperLiga

Discuția amicală dintre cei doi a venit pe fondul faptului că Universitatea Craiova și Rapid au început cu dreptul anul 2026 și au obținut victorii în partidele din etapa a 22-a. Astfel, cele două s-au menținut pe primele poziții în clasamentul din SuperLiga.