Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Sorin Cârțu, dialog fabulos în direct cu Robert Niță după ce U Craiova și Rapid au încheiat pe primele locuri etapa a 22-a din SuperLiga: ”Vă dau voie să mă sinucideți” / ”Eu, singur, împotriva tuturor”

Sorin Cârțu și Robert Niță au avut un dialog de excepție în care și-au amintit de trecut. Contre cu zâmbetul pe buze între cele două nume mari ale fotbalului românesc.
Traian Terzian
20.01.2026 | 17:48
Sorin Cartu dialog fabulos in direct cu Robert Nita dupa ce U Craiova si Rapid au incheiat pe primele locuri etapa a 22a din SuperLiga Va dau voie sa ma sinucideti Eu singur impotriva tuturor
EXCLUSIV FANATIK
Dialog de senzație între Sorin Cârțu și Robert Niță după etapa a 22-a a SuperLigii. Sursă foto: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova și Rapid se află pe primele două locuri în clasamentul SuperLigii, motiv pentru un dialog senzațional între Sorin Cârțu și Robert Niță în direct la FANATIK SUPERLIGA.

Dialog spumos între Sorin Cârțu și Robert Niță

Sorin Cârțu, președintele de onoare ale oltenilor, s-a arătat extrem de entuziast după victoria echipei lui Filipe Coelho de la Ploiești, dar a primit o replică fabuloasă din partea lui Robert Niță, fostul atacant al Rapidului.

ADVERTISEMENT

”Vă salut cu mare entuziasm. Să ținem cât mai mult de locul 1”, a deschis Cârțu discuția, dar replica a venit instant de la Niță: ”Să nu exagerăm”. În glumă, marele jucător al Olteniei i-a făcut semn cu mâna să ”lase ciocul mai mic” și a spus râzând: ”Vă dau voi să mă sinucideți”.

”Peste tot numai cu prietenii, numai eu singur împotriva tuturor”, a continuat Robert Niță. ”Așa ai fost tot timpul. Nu aveai pe piept?”, l-a contrat imediat Sorin Cârțu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Mesajul Chinei la Davos în plin război comercial declanșat de Trump
Digi24.ro
Mesajul Chinei la Davos în plin război comercial declanșat de Trump

Cum l-a ”ars” Robert Niță pe Sorin Cârțu

Apoi, cei doi și-au amintit de un meci între Rapid și Universitatea Craiova, câștigat de giuleșteni cu 3-1 și în care Robert Niță a marcat un gol împotriva formației antrenate la acea vreme de Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT
Lovitură de teatru: Mario Iorgulescu, luat de Carabinieri! ”Am spus foarte multe lucruri...
Digisport.ro
Lovitură de teatru: Mario Iorgulescu, luat de Carabinieri! ”Am spus foarte multe lucruri neadevărate”

”Aia cu singur împotriva tuturor, erați dumneavoastră antrenor la Craiova…”, a precizat Niță, dar nu a fost lăsat de Cârțu să-și ducă la bun sfârșit fraza: ”Pe mine tot timpul m-au ars toți necunoscuții”.

”Da, aveți dreptate, dar din când în când și fotbaliști. Am jucat pe fostul 23 August și v-am bătut cu 3-1. Era Guso în poartă și Njock atacant. După ce am dat gol am avut un maiou din ăla cu ‘Singuri împotriva tuturor’”, a spus fostul atacant al Rapidului.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu a venit imediat cu o replică spumoasă: ”Trebuia să începi și tu cu un fraier, nu?”. Însă, ultimul cuvânt i-a aparținut lui Robert Niță: ”Cu un prieten”.

Clasament SuperLiga

Discuția amicală dintre cei doi a venit pe fondul faptului că Universitatea Craiova și Rapid au început cu dreptul anul 2026 și au obținut victorii în partidele din etapa a 22-a. Astfel, cele două s-au menținut pe primele poziții în clasamentul din SuperLiga.

Sorin Cârțu dialog Robert Niță clasament SuperLiga

Staff-ul FCSB, decizie de ultimă oră! Ce se întâmplă cu Andre Duarte și...
Fanatik
Staff-ul FCSB, decizie de ultimă oră! Ce se întâmplă cu Andre Duarte și Ofri Arad înaintea meciului cu Dinamo Zagreb. Exclusiv
Suporterii FCSB, semnal de alarmă pentru jucători înaintea ”dublei” cu Dinamo Zagreb și...
Fanatik
Suporterii FCSB, semnal de alarmă pentru jucători înaintea ”dublei” cu Dinamo Zagreb și CFR Cluj: ”Să pună osul la treabă. E o problemă”. Câți fani merg în Croația
Marius Șumudică a analizat pe toate fețele transferul lui Moruțan la Rapid! Marea...
Fanatik
Marius Șumudică a analizat pe toate fețele transferul lui Moruțan la Rapid! Marea problemă pe care o au giuleștenii: „Nu poate!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
Au reacționat după noile imagini cu Dan Petrescu: 'Aveam informații că e destul...
iamsport.ro
Au reacționat după noile imagini cu Dan Petrescu: 'Aveam informații că e destul de rău'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!