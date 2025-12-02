Sorin Cârțu, dialog incredibil cu Mario Felgueiras chiar în timpul meciului U Cluj – Universitatea Craiova: „O echipă fricoasă. Asta s-a vrut”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a plecat cu un singur punct de pe terenul lui U Cluj. Sorin Cârțu a intrat a doua zi în direct și a vorbit despre rezultatul obținut de olteni în deplasare. Ce a discutat, de fapt, în timpul meciului cu Mario Felgueiras.

Concluziile lui Sorin Cârțu după U Cluj – U Craiova 0-0

Oltenii lui Filipe Coelho se află pe poziția a 4-a în SuperLiga după remiza albă obținută pe terenul lui U Cluj. Universitatea Craiova, deși a avut ocazii mari de gol, nu a reușit să își adjudece toate cele 3 puncte în duelul cu ardelenii.

Sorin Cârțu a intrat în direct, a doua zi după și a spus ce l-a nemulțumit, de fapt, la ultimele rezultate ale echipei sale. Legenda clubului din Bănie nu a făcut mare caz din rezultatul cu U Cluj.

„Ne-am dus pe 4. Nu plângem de punctele de aseară, cât de celelalte pierdute cu UTA, cu Metaloglobus, alea reflectă locul 4. Alea au fost. Aseară, ce să spun… sigur că trebuia, la modul în care s-a jucat, să sperăm să câștigăm. Aveam pretenții că am pierdut două puncte și că meritam să câștigăm partida. Dar era după ceea ce au făcut joi, consumul ăla fantastic de energie și tot ceea ce ni s-a întâmplat și bucuria și așa mai departe.

Faptul că nu s-a pierdut sunt mulțumit, pentru că îți creează o stare de spirit bună în continuare, de încredere. Am condus meciul din minutul 1. Chiar n-am văzut, surprinzător așa pentru U Cluj, mi s-a părut o echipă foarte fricoasă. Tot timpul au stat cu câte 10 jucători de câmp în spatele mingii!”, a spus inițial Sorin Cârțu.

Ce i-a spus Sorin Cârțu lui Mario Felgueiras în timpul meciului

Ulterior, Sorin Cârțu a dezvăluit ce a discutat chiar în timpul meciului cu Mario Felfueiras, Fostul mare atacant român a spus că a ghicit întocmai strategia lui Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj.

„Bergodi asta a vrut. El a jucat la greșeala noastră. Înainte de meci chiar vorbeam cu cu Mario, cu Felgueiras, și eu i-am intuit mișcarea și spuneam Mario să vezi, chiar în timpul meciului i-am dat i-am dat mesaj, și i-am spus că joacă la greșeala noastră, la mica ciupeală și așteaptă un eventual contraatac. Acesta a fost stilul de aseară. M-a surprins că nu a avut nicio altitudine o echipă care a jucat acasă cu o echipă epuizată, care a jucat cu Mainz. Cu puțină șansă puteam să câștigăm!”, a mai spus Sorin Cârțu.

La ce se așteaptă Sorin Cârțu pentru meciul cu Sparta Praga

Pentru Universitatea Craiova urmează, pe plan extern, meciul din Conference League cu Sparta Praga. Oltenii îi primesc pe cehi în etapa a 5-a pe „Oblemenco”, iar Sorin Cârțu speră ca adversarii să arate precum U Cluj în meciul din etapa 18 din SuperLiga.

„Ce bine ne-ar fi săptămâna viitoare tot așa să se desfășoare partida. Să fie Sparta Praga așa marcată, să nu riște și să ne lase pe noi să facem măcar meci egal. Nu s-ar supăra nimeni.

Pentru mine nu e supărare că am căzut pe locul 4. O deplasare grea, un adversar dificil. Cred că e singura partidă în ultimii ani în care nu s-a marcat deloc. Tot timpul a fost o partidă deschisă și s-au marcat goluri multe”, a mai spus președintele oltenilor la FANATIK SUPERLIGA.