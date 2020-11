Sorin Cârţu, discurs halucinant în direct la tv: “Bancu are COVID, n-are simptome. Să joace fotbal”

Sorin Cârțu a avut un discurs halucinant în direct la TV datorită arbitrajului dar și asupra restricțiilor sportive impuse de pandemia COVID-19. Acesta nu este de acord că jucătorii absentează în meciuri importante datorită testelor pozitive.

Craiova a suferit al doilea eșec la rând pe teren propriu după ce Chindia a învins-o cu 1-0 prin golul din penalty al lui Daniel Popa din minutul 30.

Oltenii se află pe primul loc momentan în Liga 1 cu 24 de puncte acumulate în 10 partide, cu un joc mai mult disputat decât FCSB care este pe 2 cu 21 de puncte.

Sorin Cârțu în direct la TV: “Bancu are COVID, n-are simptome. Să joace fotbal”

Sorin Cârțu s-a dezlănțuit la în direct la TV după meciul Craiova – Chindia: “Înfrângerea face parte din joc. Nu poți să accepți, înfrângeri cu un gust amar. Trebuie să luăm în calcul și acest handicap cu care echipa pornește provocat de arbitraj. La meciul cu Clinceni, la faza golului este fault la Bancu. La Mediaș penalty inexistent. Craiova este dezavantajată evident. Noi aflăm doar înainte cine ne arbitrează.

Ce să înțeleg din arbitrajul lui Popa, când se dă penalty așa? Au țipat niște scelereați, și ce fac acum, o arbitrezi pe Craiova așa? Aia e treaba lui Bergodi dacă își dă demisia, echipa merge mai departe. Dar echipa pornește mereu cu un handicap mereu din cauza arbitrajului.

Când ai un astfel de lot cum are Craiova n-ai voie să pierzi contra Clinceniului. Lotul care îl avem și condițiile nu ne permit să pierdem nici un meci. Bancu are COVID, n-are simptome. Voi îi acoperiți pe ăștia, și dacă îl infectează pe altul ce? Dacă n-are simptome poate să joace. Eu am fost în spital și știu ce e acolo.” a declarat Sorin Cârțu la Digisport.

Daniel Popa fericit la Târgoviște

Daniel Popa, marcatorul unicului gol, nu regretă alegerea făcută după ce a plecat de la Dinamo: “Sunt foarte fericit că am reușit să câștigăm, îmi felicit colegii. Nu ne așteptam pentru că întânleam o echipă foarte puternică. Am planificat să dau tare pe centru la penalty. Sunt fericit că am fost dorit aici, la Dinamo nu apucam să mai joc.”

Este primul gol marcat de Daniel Popa în acest sezon 2020/2021 din Liga 1. Atacantul lui târgoviștenilor este cotat la 250.000 de euro pe site-ul de specialitate transfermarkt.

Chindia Târgoviște se află pe locul 7 în Liga 1 cu 14 puncte acumulate în 10 meciuri disputate.

