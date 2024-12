Sorin Cârțu, discurs plin de emoție după ce a ridicat Premiul Legendei la Super Gala Fanatik 2024: „Sunt un produs 100% al Craiovei Maxima”

Sorin Cârțu și-a dedicat o mare parte din viață Universității Craiova. „Sorinaccio” a fost fotbalist și antrenor la gruparea din Cetatea Băniei, la care a revenit ca și președinte onorific în toamna anului 2024.

Discursul lui Sorin Cârțu de la Super Gala Fanatik 2024: „Sunt un produs 100% al Craiovei Maxima”

Sorin Cârțu a ridicat Premiul Legendei la SUPER GALA FANATIK 2024. Fostul mare fotbalist al a ținut un discurs emoționant în care a amintit de rolul pe care l-a jucat gruparea din Bănie în viața lui.

„Sunt onorat, mulțumesc pentru acest premiu. Premiul Fanatik înseamnă că cei 50 de ani de activitate în fotbal nu au trecut neobservați. Am trecut prin toate etapele fotbalului, am fost fotbalist, antrenor și acum sunt președinte.

Am fost și analist la FANATIK pentru puțin timp. Mă consider un produs al fotbalului craiovean, un produs 100% al Craiovei Maxima, cea mai frumoasă echipă din fotbalul românesc. Mulțumesc divinității și destinului pe care l-am avut pentru că am fost împreună cu un conglomerat de valori la Universitatea Craiova.

Am un gând pentru cei care nu mai sunt, vorbesc de Balaci, Ștefănescu, Tilihoi și Crișan. Am și un gând de bine pentru cei care încă sunt în viață, formăm un grup care este alături de actuala Universitatea Craiova”, a spus Sorin Cârțu.

Alex Mitriță a fost ales mijlocașul anului! Mesaj pentru Edi Iordănescu

la SUPER GALA FANATIK 2024. „Piticul atomic” a ținut un discurs fabulos pe scenă. Liderul Universității Craiova i-a mulțumit lui Edi Iordănescu pentru lecția pe care i-a predat-o la națională.

„Este un premiu special pentru mine. Nu doar acest an a fost important pentru mine. De când m-am apucat de fotbal, de când am ajuns la domnul Hagi, au fost sfaturile lui Adi Mutu, care a fost mereu alături de tine.

Poate lumea o să mă creadă nebun acum, dar vreau să-i mulțumesc domnului Edi Iordănescu. Am avut o lecție de învățat din partea dânsului, m-a făcut mult mai puternic. După aceea, vreau să-i mulțumesc domnului Mircea Lucescu.

A avut mare încredere în mine, după o perioadă foarte grea pentru mine. Vreau să îi mulțumesc clubului meu. Familia mea este Universitatea Craiova. Îi mulțumesc soției mele, care este stâlpul meu și domnului Mihai Rotaru, care este mereu alături de bine în momentele bune și mai puțin bune”, a declarat Mitriță.

