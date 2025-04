Sorin Cârțu, după ce i-a auzit pe Tănase și Târnovanu la U Craiova – FCSB 0-0. „Astea nu sunt declarații de chemat la Comisii?”

Universitatea Craiova a remizat cu campioana României pe „Ion Oblemenco”, scor 0-0, într-un meci în care oltenii au controlat o bună parte din timp. La finalul partidei, Florin Tănase și Ștefan Târnovanu au acuzat că arbitrajul ar fi fost în favoarea formației din Bănie, iar Sorin Cârțu a reacționat.

Sorin Cârțu a reacționat la acuzele jucătorilor lui FCSB la adresa arbitrajului

, însă Florin Tănase și Ștefan Târnovanu au atacat deciziile arbitrului, spunând că au fost luate mai mult în favoarea oltenilor.

Sorin Cârțu, președintele onorific al Universității Craiova, a reacționat în direct la emisiunea FANATIK SUPERLIGA:

„(n.r. – Am văzut două declarații foarte dure ale jucătorilor de la FCSB) Astea ce înseamnă? O să fie chemați de CCA la Comisia de Disciplină? E atac clar la arbitru. Cum ne trimite pe noi toată lumea la comisii, așa să se uite și la declarațiile astea. Eu nu vreau răul nimănui, dar sunt declarații foarte subiective.

Dacă ei spun la partida asta că noi am fost avantajați și că n-am fi meritat să câștigăm, îți dai seama de puterea lor de analiză. Nu stau acum să intru în polemici cu Tănase și Târnovanu. Pe mine de ce să mă cheme la comisii? Pentru că am zis de ierarhizări și arbitraj șmecheresc? Am cu ce să le demonstrez, sunt „N” faze. Dacă vezi că de trei ori la rând e pus Costreie la VAR și ba intervine, ba nu intervine în favoarea aceleiași echipe, îți pui niște întrebări. Sunt coincidențe sau situații dubioase?

Să iasă la televizor un purtător de cuvânt al lor și să ne spună de ce nu i-a dat al doilea galben lui Ngezana la faza aia. Să vedem și noi care sunt motivele. Să vedem ce am văzut noi și ce au văzut ei”, a spus Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.

Ce au declarat cei doi fotbaliști ai campioanei la finalul meciului de la Craiova

, fiind de părere că brigada de arbitri condusă de Horațiu Feșnic a înclinat balanța mai mult în favoarea oltenilor:

„Au avut o ocazie mare, zic eu și cu puțin ajutor așa. Faulturi ușoare: nouă nu, lor da. Eu cred că meritau și o eliminare, meritau și mai multe faulturi pe acolo prin preajma careului lor”, a spus Florin Tănase despre arbitrajul de duminică seară.

„(n. r. meciul cu CFR) Dacă nu va fi terenul înclinat cum a fost în favoarea adversarilor… Pentru că au fost foarte multe faze 50-50 judecate în favoarea lor. Nu au fost chestii decisive, dar se adună. Îți creează o stare de nervi.

La Screciu cred că al doilea galben trebuia dat 100%. Dacă vom câștiga cu CFR și trebuie să facem tot ce putem, ne vom duce la 3 puncte de ei. S-au plâns toată săptămâna, eu sunt o persoană care citește presa, am văzut presiuni din partea lor. Cred că au făcut intenționat, le-a ieșit asta. Arbitrajul a fost de partea lor 100%”, a fost părerea portarului „roș-albaștrilor”.