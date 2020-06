Sorin Cârțu după înfrângerea drastică în fața Viitorului: „Sunt dezamăgit. Va fi multă plezneală la reluarea campionatului”

Puștii lui Gheorghe Hagi au zburdat pe teren în primul amical împotriva Universității Craiova și le-au administrat oltenilor o înfrângere drastică, scor 3-0. Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, s-a declarat dezamăgit de evoluția juveților în primul duel cu Viitorul și a criticat din nou protocolul pe care cluburile sunt nevoite să-l respecte.

Sorin Cârțu, dezamăgit după înfrângerea din primul amical cu FC Viitorul

Președintele Științei a vorbit pentru DigiSport după primul amical cu Viitorul: „Sunt puțin dezamăgit de jucători, rezultatul și jocul echipei nu mi-au plăcut. Totuși, e prima partidă după o foarte mare perioadă de timp. Am susținut mereu că avem nevoie de multe jocuri de verificare, însă nu am avut voie să organizăm, ne-au dat târziu voie să jucăm.

Ceea ce am văzut astăzi este imaginea pauzei acesteia. E o surpriză că Viitorul nu e în play-off, meritau să fie. E considerat că jucăm un singur amical, ideea e să dăm 90 de minute fiecărui jucător. Va trebui să jucăm meciuri oficiale cu riscul de a se întâmpla ceea ce se poate întâmpla în amicale. Vedem și noi unde suntem, dar sunt dezamăgit. Mihăilă are o mică problemă, a simțit și în urmă câteva zile o încărcătură. Nu știu exact cât este de grav, sperăm să fie totul în regulă.

Va fi multă plezneală la revenirea campionatului. Trebuia să avem anumite etape de pregătire, tot ceea ce se întâmplă acum este o plezneală și vom vedea ceea ce va ieși. Jocul îți dă forma sportivă, măcar să ne fi dat drumul la jocuri după două săptămâni de antrenament, dar nu s-a întâmplat asta. Sunt meciuri capitale primele două jocuri din campionat, după aceea vom face o analiză. Nu am avut prospețime astăzi, aici sunt foarte surprins, măcar să fi alergat cât a alergat Viitorul.” , a declarat Sorin Cârțu.

Astra Giurgiu și Gaz Metan Mediaș nu vor putea evolua în cupele europene, neavând licență. Dacă FCSB va câștiga Cupa României, Bergodi și elevii săi vor juca în Europa: „Bergodi a fost un antrenor pe care noi ni l-am dorit, sperăm să aibă un parcurs bun în ceea ce a mai rămas. Nu aș vrea să fiu în locul lui, a venit și a trebuit să stea în carantină și nu a apucat să antreze cum a vrut, a făcut-o prin secunzii săi. Mai are și presiunea pe care o are orice antrenor care vine la Universitatea Craiova. În ceea ce privește calificarea în Europa, nu putem să ne bucurăm că putem juca în cupele europene pentru că nu pot alții.”

Fostul atacant de legendă al Universității a vorbit și despre prelungirile contractelor lui Gardoș și Gustavo, dar și despre transferul lui Screciu: „Mă bucur că fundașul Gardoș revine treptat, ar fi bine dacă ne putem baza pe el. Florin este un copil bun și parcă nu a meritat ce i s-a întâmplat până acum. Screciu o să vină zilele acestea, dar nu-l putem folosi perioada asta, dar se va pregăti cu echipa. Opțiunea lui Gustavo de a rămâne la Craiova a fost bine primită, are calitate.

Mi-a plăcut numărul 26 de la ei. Aseară am stat la masă aseară cu cei de la Viitorul și chiar am vorbit despre el. De asemenea, băiatul lui Popescu arată foarte bine. La vremea asta nu ne gândim la vânzarea lui Valentin Mihăilă”, a mai declarat președintele Științei după primul amical al zilei cu puștii lui Hagi.

Florin Gardoș a evoluat 90 de minute pentru Universitatea Craiova și speră să intre în calculele lui Bergodi pentru restul sezonului

Cu doar 14 minute jucate în acest sezon, Florin Gardoș se află într-o formă fizică bună și ar putea fi surpriza lui Bergodi pentru cele 8 etape rămase de jucat din actualul play-off: „ Am avut și tineri în echipă, cred că s-a văzut puțin treaba asta, Viitorul a făcut un joc foarte bun și se vede că au o trupă bunp, chiar dacă nu joacă în play-off. Avem timp să schimbăm jocul până la duelul cu Botoșani.

Mă simt bine, după 4-5 ani am reușit să am și eu două cantonamente, perioadă iarnă-vară, e totul ok. Am prelungit contractul cu Universitatea și exista șansă să mai prelungesc încă un an. Sper să dau un randament bun. A fost o perioadă ciudată, important e că lucrurile revin la normal. Mie nu îmi e teamă de virus, poate și pentru că suntem sportivi. Cred că situația a fost gestionată bine în România, nu-mi fac probleme. Obiectivul rămâne campionatul, ne vom lupta și credem în șansa noastră. Noi suntem cei mai dezavantajați de faptul că nu vom avea spectatori, dar nu va fi o scuză acest lucru.”, a declarat Florin Gardoș la DigiSport.

