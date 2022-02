Sorin Cârțu, după show-ul pirotehnic din Universitatea – FC U Craiova 2-0: “Teren suspendat pentru câteva petarde? Mai bine amendă!” Exclusiv

, prin golurile marcate de Gustavo și Baiaram și face un pas mare spre calificarea în faza play-off. Mai ales că programul ultimelor runde este unul facil.

Sorin Cârțu, impresionat de spectacolul oferit de fani în Universitatea Craiova – FC U Craiova 2-0. Speră să nu se dea suspendare din cauza torțelor

În exclusivitate pentru FANATIK, Sorin Cârțu a avut cuvinte de laudă la adresa fanilor de la Peluza Nord și a remarcat preluarea excelentă pe care Gustavo a făcut-o la primul gol al partidei.

despre victoria din derby: “A fost un spectacol frumos, am trăit meciul la intensitate mare. Chiar am avut multe emoții și la final i-am felicitat pe băieți în vestiar. Nu știu dacă prima de 1000 de euro va fi suplimentată.

despre atmosfera din tribune și posibila suspendare a terenului: “A fost un spectacol frumos de ambele părți, nu înțeleg de ce să încurajăm astfel de lucruri cu suspendarea terenului. Am jucat doi ani fără spectatori din cauza unor decizii guvernamentale. Și acum să suspendăm terenul din cauza la ce? Câteva artificii și petarde? Nu sunt pentru suspendarea terenului. Să se dea amendă dacă este ceva”.

Sorin Cârțu, sfaturi pentru Atanas Trică: “Să se bucure de fiecare minut pe care îl primește de la Reghe”

despre coregrafia din Peluza Nord: “Vreau să le mulțumesc suporterilor. Am fost plăcut surprins să văd că la Peluza Nord au fost afișate steaguri cu toate chipurile jucătorilor din Craiova Maxima. E important, mai ales că noi, cei din Craiova Maxima, am fost de la început alături de acest proiect. Este frumos ce s-a întâmplat”.

despre Atanas Trică: “Trebuie să profite de această șansă pe care i-a dat-o Reghe și să se bucure de fiecare minut pe care îl joacă. Am vorbit cu el la final și i-am dat câteva sfaturi. I-am dat exemplul lui Gustavo, cum a făcut preluarea la primul gol. Așa trebuie să facă un atacant”.

despre Gică Craioveanu, huiduit de fanii FC U Craiova când a dat lovitura de start. “Îmi pare rău pentru Gică Craioveanu că a fost înjurat chiar de ziua lui. Și eu am fost în situația asta, știți ce am pățit. Nu e normal să se întâmple așa ceva, nu am reușit să vorbesc cu el după meci. E un jucător important al Craiovei, a câștigat un titlu și două Cupe, nu merita acest tratament. Dar știa unde vine, nu cred că e o surpriză”.

Universitatea Craiova și-a consolidat poziția pentru play-off. Are un program ușor în finalul sezonului regular

, Universitatea Craiova ajunge la 42 de puncte după 26 etape, pe locul 4 în clasament. Poziția în play-off pare sigură acum, mai ales că programul este favorabil.

În etapa următoare, Universitatea Craiova joacă în deplasare cu Academica Clinceni. Chindia, CS Mioveni și Farul sunt celelalte adversare pe care le mai are de înfruntat echipa lui Laurențiu Reghecampf.

De partea cealaltă, FC U Craiova este pe locul 13 în clasament, cu 26 de puncte. Urmează o partidă cu UTA, pe propriul teren, Gaz Metan, Rapid și Sepsi sunt celelalte adversare rămase în sezonul regular.