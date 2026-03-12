Sorin Cârțu e îngrijorat de lupta la titlu a Craiovei cu două echipe din Cluj. „De aia preferam FCSB”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu nu e convins că Universitatea Craiova a e principala favorită la titlu. Președintele de onoare al oltenilor se teme de lupta cu U Cluj și cu CFR Cluj. Cârțu ar fi preferat să intre FCSB în top 6, în locul ardelenilor.

Sorin Cârțu nu voia echipele din Cluj în play-off. De ce se teme Universitatea Craiova

U Cluj și CFR Cluj au prins in extremis play-off-ul și au lăsat-o pe FCSB în play-out. Acest lucru nu este deloc pe gustul lui Sorin Cârțu. Președintele de onoare al Universității Craiova a dezvăluit .

„Nimeni nu ia în calcul cele două echipe din Cluj. Politicul sportiv (n.r. – ironic). Mult de tot o să se ajute (n.r. – CFR și U Cluj). (n.r. – Voi jucați împotriva unui balaur cu două capete, acolo, la Cluj) Așa e. Eu știu treaba asta. De ce ziceam eu că e bine să vină FCSB pe locul 6, decât CFR Cluj sau U Cluj?

Pe mine mă îngrijorează că în primele 6, în disputa pe care o vom avea, că sunt două echipe din Cluj. Ele sunt meritoriu acolo, nu spun nimic. (n.r. – Crezi că Neluțu nu o să îl ajute pe Boc sau invers?) Eu nu m-am exprimat în sensul ăsta. Tu ai o mai mare libertate în sensul ăsta. Pe mine mă îngrijorează că jucăm cu două echipe din Cluj. Faptul că tu extrapolezi că se pot ajuta, eu nu pot spune așa ceva. Eu sunt într-o poziție în care nu îți pot dreptate. (n.r. – O să îmi dai dreptate peste câteva etape din play-off) Vorbim între patru ochi”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, în dialog cu Horia Ivanovici.

U Cluj îi suflă în ceafă Craiovei! CFR Cluj vine și ea tare pe turnantă

în spatele liderului Universitatea Craiova. „Șepcile roșii” au terminat în forță sezonul regulat . Totodată, CFR Cluj va avea 27 de puncte la startul play-off-ului. Echipa lui Daniel Pancu este singura din primele 6 care a beneficiat de rotunjire

