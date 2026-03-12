Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Sorin Cârțu e îngrijorat de lupta la titlu a Craiovei cu două echipe din Cluj. „De aia preferam FCSB”. Exclusiv

Universitatea Craiova a terminat sezonul regulat pe locul 1 și va porni cu un avans de două puncte față de Rapid în play-off. Sorin Cârțu se teme însă de cele două echipe din Cluj, U și CFR
Cristian Măciucă
12.03.2026 | 09:24
Sorin Cartu e ingrijorat de lupta la titlu a Craiovei cu doua echipe din Cluj De aia preferam FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Sorin Cârțu a anunțat cu cine se bate Universitatea Craiova la titlu în SuperLiga. Foto: sport.pictures.eu.
ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu nu e convins că Universitatea Craiova a e principala favorită la titlu. Președintele de onoare al oltenilor se teme de lupta cu U Cluj și cu CFR Cluj. Cârțu ar fi preferat să intre FCSB în top 6, în locul ardelenilor.

Sorin Cârțu nu voia echipele din Cluj în play-off. De ce se teme Universitatea Craiova

U Cluj și CFR Cluj au prins in extremis play-off-ul și au lăsat-o pe FCSB în play-out. Acest lucru nu este deloc pe gustul lui Sorin Cârțu. Președintele de onoare al Universității Craiova a dezvăluit de ce ar fi preferat o bătălie cu campioana en-titre decât cu ardelenii.

ADVERTISEMENT

„Nimeni nu ia în calcul cele două echipe din Cluj. Politicul sportiv (n.r. – ironic). Mult de tot o să se ajute (n.r. – CFR și U Cluj). (n.r. – Voi jucați împotriva unui balaur cu două capete, acolo, la Cluj) Așa e. Eu știu treaba asta. De ce ziceam eu că e bine să vină FCSB pe locul 6, decât CFR Cluj sau U Cluj?

Pe mine mă îngrijorează că în primele 6, în disputa pe care o vom avea, că sunt două echipe din Cluj. Ele sunt meritoriu acolo, nu spun nimic. (n.r. – Crezi că Neluțu nu o să îl ajute pe Boc sau invers?) Eu nu m-am exprimat în sensul ăsta. Tu ai o mai mare libertate în sensul ăsta. Pe mine mă îngrijorează că jucăm cu două echipe din Cluj. Faptul că tu extrapolezi că se pot ajuta, eu nu pot spune așa ceva. Eu sunt într-o poziție în care nu îți pot dreptate. (n.r. – O să îmi dai dreptate peste câteva etape din play-off) Vorbim între patru ochi”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, în dialog cu Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia...
Digi24.ro
O grenadă a fost găsită în corpul unui soldat decedat returnat de Rusia în Cernăuți

U Cluj îi suflă în ceafă Craiovei! CFR Cluj vine și ea tare pe turnantă

U Cluj va începe play-off-ul la doar trei puncte în spatele liderului Universitatea Craiova. „Șepcile roșii” au terminat în forță sezonul regulat, după ce au câștigat pe terenul campioanei FCSB, scor 3-1. Totodată, CFR Cluj va avea 27 de puncte la startul play-off-ului. Echipa lui Daniel Pancu este singura din primele 6 care a beneficiat de rotunjire

Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a...
Digisport.ro
Surpriză de proporții! Poziția lui Donald Trump, în condițiile în care Iranul a spus ADIO, SUA
ADVERTISEMENT

JOCURI DE CULISE in play-off pentru STABILIREA CAMPIOANEI!? PLANUL DIABOLIC pus la cale

Universitatea Craiova a anunţat care e principalul adversar la titlu în SuperLiga: “Nu...
Fanatik
Universitatea Craiova a anunţat care e principalul adversar la titlu în SuperLiga: “Nu ne vom opri!”
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară:...
Fanatik
Ia CFR Cluj licenţa?! Iuliu Mureşan a dat ultimele detalii despre situaţia financiară: „Suntem monitorizaţi de UEFA!” 
Gigi Becali are 5 jucători favoriți la FCSB. „Voiam să știu dacă Rădoi...
Fanatik
Gigi Becali are 5 jucători favoriți la FCSB. „Voiam să știu dacă Rădoi îi are în schemă”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
Parteneri
A sărit să-l bată pe finanțatorul echipei din Liga 1: 'Bă, tu trimiți...
iamsport.ro
A sărit să-l bată pe finanțatorul echipei din Liga 1: 'Bă, tu trimiți nevestele jucătorilor la produs?'. A fost nevoie de intervenția poliției
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!