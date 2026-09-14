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, iar succesul a venit într-un moment în care oltenii aveau mare nevoie de puncte înaintea derby-ului cu FCSB. Sorin Cârțu a analizat, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, prestația echipei lui Filipe Coelho și a explicat unde consideră că s-a făcut diferența în partida câștigată de „Știința”.

Sorin Cârțu a remarcat organizarea Craiovei în victoria cu Corvinul

Președintele Universității Craiova a apreciat modul în care echipa lui Filipe Coelho a gestionat un adversar dificil. Cârțu a remarcat jocul colectiv al Corvinului, dar și faptul că oltenii au știut să reziste momentelor în care gazdele au pus presiune. , portarul Craiovei fiind decisiv în câteva situații și contribuind la primul meci fără gol primit în deplasare pentru campioana României în acest sezon.

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„Un meci intens, așa și am întâlnit o echipă dificilă, grea pentru toată lumea. Ei chiar joacă bine, au pus la punct un mod de a se exprima în special colectiv. Nu sunt împănați cu cine știe ce individualități, dar ca joc colectiv se exprimă bine. Fac în majoritatea timpului faza dublă, încearcă să-și rezolve sarcinile de joc. Au fost acțiuni destul de periculoase și bine rezolvate de Popică. Sunt trei puncte mari, foarte bune și aveam nevoie de ele având în vedere ce urmează. Va fi o săptămână grea, încărcată, cu partida asta cu FCSB de sâmbătă“, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Universitatea Craiova are soluții pentru înlocuirea lui Anzor

Cârțu a vorbit și despre concurența din centrul terenului și a explicat de ce plecarea lui Anzor nu lasă un gol imposibil de acoperit în echipa oltenilor. Fostul președinte al Universității Craiova consideră că Filipe Coelho are suficiente variante de calitate pentru postul de mijlocaș central. Printre acestea se numără Băluță, Lameira, Teles și Cicâldău, iar concurența pentru titularizare poate deveni un avantaj pentru echipă.

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„Anzor era în concurență și cu Băluță. Avem în zona aia jucători de calitate. A mai venit și Lameira, deci avem calitate în axul central, plus că mai sunt Teles și Cicâldău. Din punctul ăsta de vedere, avem jucători care să suplinească lipsa lui Anzor. Nu s-a simțit lipsa lui Anzor pentru că avem jucători de calitate, mă repet și poate vine Băluță și cu prestații bune, mai ales că nu mai este stresul de a-l avea în luptă, ca să zic așa, pe Anzor. Cu toate că, pentru mine, cea mai importantă e concurența. De exemplu la portari, concurența care este acolo între Popescu și Sava, plus copilul care a mai venit, iar din iarnă revine și Isenko“, a mai adăugat președintele campioanei.

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Matei poate deveni o piesă importantă pentru Craiova

Sorin Cârțu a avut cuvinte bune și pentru David Matei, unul dintre tinerii pe care Universitatea Craiova se bazează în această perioadă. Legenda oltenilor consideră că mijlocașul poate câștiga și mai multă încredere dacă va primi atenție din partea lui Gică Hagi și este convins că Matei are capacitatea de a rămâne titular și după ce nu va mai fi obligat să respecte regula U21.

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„Nu știu ce gândire are Gică Hagi. Dacă-l bagă în meciurile ăstea, pe noi ne interesează, asta e clar, pentru că prinde încredere mai multă. Orice interes din partea lui Hagi îți crește încrederea. Depinde de ce vrea să joace. Ce gândește Hagi poate e diferit de ce gândește Coelho.

Copilul, la noi aici, își face treaba. El mai e și la anul tot under, prinde și mai mare încredere. Matei, când va termina și calitatea asta de under, va continua să fie titular în echipă, așa cum a fost Mihăilă, Baiaram. Acum e un jucător pe care echipa nu-l duce în spate cu calitatea asta de under, ba din contră, vine și cu multe lucruri bune, cu aport în exprimarea celorlalți“, a continuat Sorin Cârțu.

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Cicâldău și Baiaram, oamenii care pot ridica nivelul Craiovei

Sorin Cârțu îl vede și pe Alexandru Cicâldău în calculele echipei naționale, mai ales după revenirea mijlocașului la forma care l-a consacrat. Cicâldău a înscris golul victoriei cu Corvinul și traversează o perioadă foarte bună: „Poate fi și Cicâldău la națională, Hagi îl știe cel mai bine, îi știe calitățile, modul în care trebuie să vorbească cu el și ce să-i transmită. Da, chiar îl văd la națională”.

Oficialul oltenilor a analizat și situația lui Ștefan Baiaram, despre care consideră că poate schimba fața echipei atunci când este apt și pregătit fizic: „Treaba cu Baiaram a contat și cu jena asta musculară, nu s-a pregătit bine perioada asta. În orice caz, echipa arată într-un fel când e Baiaram în teren. Mie-mi place, e un jucător de top. Cu ajutor și din partea colegilor, poate fi decisiv de multe ori. E jucător care-și pune amprenta din punct de vedere ofensiv“.

Lameira are nevoie de timp pentru a se integra în centrul terenului

Cârțu a vorbit și despre unul dintre transferurile recente ale Universității Craiova. Lameira este văzut drept un mijlocaș central important pentru planurile echipei, însă fostul președinte al clubului consideră că portughezul are nevoie de o perioadă de acomodare.

„Lameira e un mijlocaș central pe care ne bazăm și în care ne punem speranțe. Indiferent cu ce coleg ar juca în axul central, ne dorim să iasă în evidență și să-și pună amprenta, să-și facă simțită prezența. Îi trebuie o perioadă scurtă de obișnuință, cu toate că în zona de mijloc nu e ca la atacanți.

Atacantul mai depinde de modul în care intră în conlucrare cu ceilalți atacanți, cu mijlocașii. Calitatea unui mijlocaș este efortul, deschiderea jocului, să știi să punctezi prin pase precise la momentul oportun, să vii la finalizare, cum a făcut acum Cicâldău“, a încheiat președintele campioanei României.