Sorin Cârțu, entuziasmat de liderul Craiova. ”Nu e întâmplător ce ni se întâmplă. S-au băgat 6-7 milioane de euro vara asta”

Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în fața Farului și a ajuns la 16 puncte avans față de FCSB și CFR Cluj, iar Sorin Cârțu, , visează cu ochii deschiși la câștigarea titlului.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu jubilează după avansul luat de Universitatea Craiova în campionat

În cea mai nouă ediție a , președintele de onoare al oltenilor s-a arătat încântat de startul excelent avut de ”alb-albaștri” în campionat, dar trage și un semnal de alarmă.

”Văd foarte bine povestea asta cu avansul pe care l-am luat, problema este să o menținem și să fim cât se poate de echilibrați. Să luăm fiecare meci în parte, asta este cea mai bună soluție.

ADVERTISEMENT

Nu mă gândesc la meciul cu Dinamo de vinerea viitoare, cât mă gândesc la partida cu Galațiul pe care o avem sâmbătă. Nu mă gândesc la Rakow, nu amestec meciurile de campionat cu cele de Conference”, a declarat Cârțu.

Cât a cheltuit Craiova cu jucătorii aduși în vară

Fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima a recunoscut că nu se aștepta la o diferență atât de mare de puncte față de FCSB și CFR Cluj, însă se gândea la un start bun de sezon ținând cont de investițiile făcute în vară.

ADVERTISEMENT

”(n.r. – Te așteptai după 9 etape să aveți 16 puncte față de campioana și vicecampioana țării?) La diferența de puncte, nu. Dar să fim așa de la început în obiectivul ăsta pe care îl urmărim sigur că mă așteptam, pentru că au fost niște eforturi mari pe care acționarii clubului le-au făcut în vara asta.

ADVERTISEMENT

Nu e întâmplător ceea ce se întâmplă ținând cont că ne-am adus niște jucători buni, pe sume mari de bani. Nu știu exact cât s-a cheltuit, sunt ușor 6-7 milioane. (n.r. – Nu e șocant să ai 16 puncte față de FCSB?) Asta e ceea ce li se întâmplă și lor. Nu e șocant, e reconfortant”, a spus Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.