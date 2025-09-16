Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Sorin Cârțu, entuziasmat de liderul Craiova. ”Nu e întâmplător ce ni se întâmplă. S-au băgat 6-7 milioane de euro vara asta”

Universitatea Craiova a luat un avans important față de principalele contracandidate la titlu, iar Sorin Cârțu a explicat la FANATIK SUPERLIGA ce senzații trăiește.
Traian Terzian
16.09.2025 | 08:00
Sorin Cartu entuziasmat de liderul Craiova Nu e intamplator ce ni se intampla Sau bagat 67 milioane de euro vara asta
EXCLUSIV FANATIK
Sorin Cârțu, încântat de avansul luat de Universitatea Craiova în fruntea clasamentului din SuperLiga. Sursă foto: colaj Fanatik

Universitatea Craiova s-a impus cu 2-0 în fața Farului și a ajuns la 16 puncte avans față de FCSB și CFR Cluj, iar Sorin Cârțu, la fel ca și jucătorii lui Mirel Rădoi, visează cu ochii deschiși la câștigarea titlului.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu jubilează după avansul luat de Universitatea Craiova în campionat

În cea mai nouă ediție a emisiunii FANATIK SUPERLIGA, președintele de onoare al oltenilor s-a arătat încântat de startul excelent avut de ”alb-albaștri” în campionat, dar trage și un semnal de alarmă.

”Văd foarte bine povestea asta cu avansul pe care l-am luat, problema este să o menținem și să fim cât se poate de echilibrați. Să luăm fiecare meci în parte, asta este cea mai bună soluție.

ADVERTISEMENT

Nu mă gândesc la meciul cu Dinamo de vinerea viitoare, cât mă gândesc la partida cu Galațiul pe care o avem sâmbătă. Nu mă gândesc la Rakow, nu amestec meciurile de campionat cu cele de Conference”, a declarat Cârțu.

Cât a cheltuit Craiova cu jucătorii aduși în vară

Fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima a recunoscut că nu se aștepta la o diferență atât de mare de puncte față de FCSB și CFR Cluj, însă se gândea la un start bun de sezon ținând cont de investițiile făcute în vară.

ADVERTISEMENT
Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să...
Digi24.ro
Pe ce arme se bazează Armata Română în cazul în care decide să doboare o dronă și cât costă o astfel de operațiune

”(n.r. – Te așteptai după 9 etape să aveți 16 puncte față de campioana și vicecampioana țării?) La diferența de puncte, nu. Dar să fim așa de la început în obiectivul ăsta pe care îl urmărim sigur că mă așteptam, pentru că au fost niște eforturi mari pe care acționarii clubului le-au făcut în vara asta.

ADVERTISEMENT
FOTO Octavian Popescu s-a afișat cu ea, după Csikszereda - FCSB: a transmis...
Digisport.ro
FOTO Octavian Popescu s-a afișat cu ea, după Csikszereda - FCSB: a transmis două cuvinte

Nu e întâmplător ceea ce se întâmplă ținând cont că ne-am adus niște jucători buni, pe sume mari de bani. Nu știu exact cât s-a cheltuit, sunt ușor 6-7 milioane. (n.r. – Nu e șocant să ai 16 puncte față de FCSB?) Asta e ceea ce li se întâmplă și lor. Nu e șocant, e reconfortant”, a spus Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

Cârțu, entuziasmat de avansul luat de Universitatea Craiova

Cristi Balaj, declarație surpriză despre schimbarea din prelungiri a lui Andrea Mandorlini și...
Fanatik
Cristi Balaj, declarație surpriză despre schimbarea din prelungiri a lui Andrea Mandorlini și situația antrenorului: „Avem șansa că Deac este un băiat excepțional”
Infern pentru Dinamo în deplasarea de la Petrolul Ploieşti: “Cu siguranţă va fi...
Fanatik
Infern pentru Dinamo în deplasarea de la Petrolul Ploieşti: “Cu siguranţă va fi un stadion plin pentru derby!”
Marius Șumudică a dat de pământ cu Darius Olaru după dezvăluirea lui Gigi...
Fanatik
Marius Șumudică a dat de pământ cu Darius Olaru după dezvăluirea lui Gigi Becali de la Fanatik SuperLiga: „Ia lasă-te, mă, de fotbal!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
Parteneri
George Copos, acum 40 de ani. Fata de lângă el este vedetă TV...
iamsport.ro
George Copos, acum 40 de ani. Fata de lângă el este vedetă TV și a rupt tăcerea: 'Aveam 20 de ani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!