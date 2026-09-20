Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Sorin Cârțu, analiză de pus în ramă după 5-0 cu FCSB: „A fost Universitatea Craiova ca pe timpuri!”. De ce a văzut golul de 2-0 la TV, nu din stadion

Sorin Cârțu a analizat victoria Universității Craiova cu 5-0 împotriva FCSB. Cum a caracterizat prestația echipei, de ce nu a văzut golul 2 din stadion și ce l-a impresionat la antrenor.
Mihai Dragomir
20.09.2026 | 11:43
Sorin Cartu analiza de pus in rama dupa 50 cu FCSB A fost Universitatea Craiova ca pe timpuri De ce a vazut golul de 20 la TV nu din stadion
EXCLUSIV FANATIK
Sorin Cârțu, euforic după U Craiova - FCSB 5-0. Foto: Colaj FANATIK.
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a făcut show în etapa a 10-a cu FCSB. Oltenii s-au impus cu 5-0, iar reacțiile au curs. Sorin Cârțu a comentat a doua zi în direct la FANATIK SUPERLIGA succesul neverosimil obținut de echipa lui.

Sorin Cârțu, impresionat de elevii lui Filipe Coelho după Universitatea Craiova – FCSB 5-0

FCSB a fost făcută KO de Universitatea Craiova pe „Ion Oblemenco”. Internauții i-au distrus pe „roș-albaștrii” după umilința suferită. Sorin Cârțu a intrat a doua zi după meci în direct la FANATIK SUPERLIGA și a comentat pe seama victoriei obținută de echipa lui. Președintele onorific al formației din Bănie a simțit cum actuala echipă a jucat așa cum o făcea Craiova Maxima, care își impunea stilul agresiv și își supunea adversarul la presiune încă din start.

ADVERTISEMENT

„Mă așteptam la victorie, dar nimeni nu preconiza o asemenea diferență. La un asemenea derby este o altfel de mobilizare, de participare. Antrenorii au pregătit foarte bine meciul, iar jucătorii noștri au venit cu ceva în plus, ceva de la ei. A fost o zi fantastică și o seară minunată. Dacă m-a mulțumit ceva maxim, a fost stadionul plin, iar toți au plecat satisfăcuți. Am fost inspirați în ceea ce am făcut, nu le-am dat șanse adversarilor. Și la FCSB sunt jucători care, individual, au valoare intrinsecă. Pe Korenica l-am curtat și noi și a fost în discuții cu noi până în ultimele minute. Muhar, la fel…

Și Cicâldău, și Băluță și-au pus amprenta pe jocul de pase al echipei. Este unul dintre meciurile pe care l-am început așa cum se vrea, cum dorește publicul, cum era pe vremuri, adică în forță. Assad a dat două goluri în prima repriză. Sigur că mă așteptam la mai mult de la FCSB. Știu că a fost o dată pentru ei un 4-0, la ultimul meci al lui Ouzounidis. În rest au fost diferențe foarte mici, niciodată ca cea de acum. Practic ne-am luat și noi revanșa. Putea să fie diferența mai mare. La puterea pe care am avut-o aseară nu conta dacă se făcea 1-1 la faza aceea a lor. Aveam puterea să revenim. Am văzut o echipă tare, aproape perfectă, din toate punctele de vedere!”, a spus inițial Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii...
Digi24.ro
Fructul de toamnă bogat în fibre care susține digestia. Specialiștii explică ce beneficii are și care este porția recomandată

Sorin Cârțu a vorbit despre absența lui Steven Nsimba din Universitatea Craiova – FCSB 5-0

Steven Nsimba, atacantul care a avut trei oferte bune pe numele său, nu a bifat niciun minut în meciul contra FCSB-ului. Chestionat despre acest aspect, Sorin Cârțu a explicat de ce nu a fost aruncat în luptă și atacantul francez. „Nsimba nu știu nimic ce s-a întâmplat… Banca tehnică știe, ei fac alegerile. La momentul de aseară, cu 5-0, mai poți întreba antrenorul de ce nu joacă X?

ADVERTISEMENT
Cristi Chivu: ”Condoleanțe”. A murit cu puțin timp înainte de meciul românului
Digisport.ro
Cristi Chivu: ”Condoleanțe”. A murit cu puțin timp înainte de meciul românului

Nsimba este un atacant care, în special când a intrat, și-a pus amprenta. Este un atacant bun, pe care toți ne bazăm. Aseară s-a făcut un studiu al adversarului și s-a ales și pe calitățile tehnice. Jucători tehnici, care merg pe combinații…”, a mai spus Cârțu.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu nu a văzut al doilea gol pe stadion. Ce a făcut, de fapt

Din cele 5 reușite ale echipei sale, Sorin Cârțu nu a văzut-o pe a doua din stadion. Oficialul oltenilor a spus de unde a urmărit momentul în care Assad a făcut „dubla”. „Nu prea am stat pe acolo după meci. Am stat cu un văr, nu m-am dus să stau la lojă. Am mai stat și prin mașină aseară, golul 2 l-am văzut la televizor. După primul gol am plecat puțin să mă calmez. S-a obișnuit lumea cu mine”, a mai spus Sorin Cârțu.

Cum a comentat Sorin Cârțu atitudinea lui Filipe Coelho după victoria categorică cu FCSB

După 5-0 cu FCSB, antrenorul Filipe Coelho a preferat să stea retras, lăsându-și jucătorii să savureze din plin triumful contra rivalei. Sorin Cârțu a lăudat gestul antrenorului portughez. „Toate meciurile de tipul ăsta te macină foarte mult. Am avut 30 de ani de antrenorat și am avut meciuri și de tipul ăsta… Ceea ce a făcut el e foarte bine. Adică ies și din vestiar, mă pun undeva… Dacă s-ar fi putut să fi stat într-un loc și mai liniștit decât era acolo, că tot era tevatură. Nu e ușor… o partidă de tipul ăsta și mai ales, am spus, când intri pe teren și vezi ce atmosferă este și lumea care e și toate, toți care sunt acolo au așteptări de la echipă”, a subliniat Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Au fost 3 meciuri în care Universitatea Craiova a dat 5 goluri Stelei in anii ’80: 5-4, 5-2 și încă un 5-2. Pe 12 mai 1979 s-a înregistrat însă cel mai mare rezultat: Universitatea Craiova – FCSB 10-0, în Cupa FRF.

Sorin Cârțu, analiză de pus în ramă după 5-0 cu FCSB

Se clatină scaunul lui Elias Charalambous la Levadiakos?! Ultimele informații despre situația fostului...
Fanatik
Se clatină scaunul lui Elias Charalambous la Levadiakos?! Ultimele informații despre situația fostului antrenor de la FCSB. Exclusiv
Bogdan Mara, la Dinamo?! Fostul director sportiv de la CFR Cluj, dezvăluiri despre...
Fanatik
Bogdan Mara, la Dinamo?! Fostul director sportiv de la CFR Cluj, dezvăluiri despre negocierile cu Andrei Nicolescu
CFR Cluj, datorie imensă către Bogdan Mara, care i-a spus DA lui Gigi...
Fanatik
CFR Cluj, datorie imensă către Bogdan Mara, care i-a spus DA lui Gigi Becali: “Avocata mea se ocupă! Sper să pot recupera cât mai mult!”
Tags:
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
Parteneri
Emil Grădinescu l-a desființat pe antrenorul favorit să-i ia locul lui Baciu la...
iamsport.ro
Emil Grădinescu l-a desființat pe antrenorul favorit să-i ia locul lui Baciu la FCSB: 'Nu are niciun fel de rezultat'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!