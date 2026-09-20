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Universitatea Craiova a făcut show în etapa a 10-a cu FCSB. , iar reacțiile au curs. Sorin Cârțu a comentat a doua zi în direct la FANATIK SUPERLIGA succesul neverosimil obținut de echipa lui.

Sorin Cârțu, impresionat de elevii lui Filipe Coelho după Universitatea Craiova – FCSB 5-0

FCSB a fost făcută KO de Universitatea Craiova pe „Ion Oblemenco”. după umilința suferită. Sorin Cârțu a intrat a doua zi după meci în direct la FANATIK SUPERLIGA și a comentat pe seama victoriei obținută de echipa lui. Președintele onorific al formației din Bănie a simțit cum actuala echipă a jucat așa cum o făcea Craiova Maxima, care își impunea stilul agresiv și își supunea adversarul la presiune încă din start.

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„Mă așteptam la victorie, dar nimeni nu preconiza o asemenea diferență. La un asemenea derby este o altfel de mobilizare, de participare. Antrenorii au pregătit foarte bine meciul, iar jucătorii noștri au venit cu ceva în plus, ceva de la ei. A fost o zi fantastică și o seară minunată. Dacă m-a mulțumit ceva maxim, a fost stadionul plin, iar toți au plecat satisfăcuți. Am fost inspirați în ceea ce am făcut, nu le-am dat șanse adversarilor. Și la FCSB sunt jucători care, individual, au valoare intrinsecă. Pe Korenica l-am curtat și noi și a fost în discuții cu noi până în ultimele minute. Muhar, la fel…

Și Cicâldău, și Băluță și-au pus amprenta pe jocul de pase al echipei. Este unul dintre meciurile pe care l-am început așa cum se vrea, cum dorește publicul, cum era pe vremuri, adică în forță. Assad a dat două goluri în prima repriză. Sigur că mă așteptam la mai mult de la FCSB. Știu că a fost o dată pentru ei un 4-0, la ultimul meci al lui Ouzounidis. În rest au fost diferențe foarte mici, niciodată ca cea de acum. Practic ne-am luat și noi revanșa. Putea să fie diferența mai mare. La puterea pe care am avut-o aseară nu conta dacă se făcea 1-1 la faza aceea a lor. Aveam puterea să revenim. , aproape perfectă, din toate punctele de vedere!”, a spus inițial Sorin Cârțu.

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Sorin Cârțu a vorbit despre absența lui Steven Nsimba din Universitatea Craiova – FCSB 5-0

Steven Nsimba, atacantul care , nu a bifat niciun minut în meciul contra FCSB-ului. Chestionat despre acest aspect, Sorin Cârțu a explicat de ce nu a fost aruncat în luptă și atacantul francez. „Nsimba nu știu nimic ce s-a întâmplat… Banca tehnică știe, ei fac alegerile. La momentul de aseară, cu 5-0, mai poți întreba antrenorul de ce nu joacă X?

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Nsimba este un atacant care, în special când a intrat, și-a pus amprenta. Este un atacant bun, pe care toți ne bazăm. Aseară s-a făcut un studiu al adversarului și s-a ales și pe calitățile tehnice. Jucători tehnici, care merg pe combinații…”, a mai spus Cârțu.

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Sorin Cârțu nu a văzut al doilea gol pe stadion. Ce a făcut, de fapt

Din cele 5 reușite ale echipei sale, Sorin Cârțu nu a văzut-o pe a doua din stadion. Oficialul oltenilor a spus de unde a urmărit momentul în care Assad a făcut „dubla”. „Nu prea am stat pe acolo după meci. Am stat cu un văr, nu m-am dus să stau la lojă. Am mai stat și prin mașină aseară, golul 2 l-am văzut la televizor. După primul gol am plecat puțin să mă calmez. S-a obișnuit lumea cu mine”, a mai spus Sorin Cârțu.

Cum a comentat Sorin Cârțu atitudinea lui Filipe Coelho după victoria categorică cu FCSB

După 5-0 cu FCSB, antrenorul , lăsându-și jucătorii să savureze din plin triumful contra rivalei. Sorin Cârțu a lăudat gestul antrenorului portughez. „Toate meciurile de tipul ăsta te macină foarte mult. Am avut 30 de ani de antrenorat și am avut meciuri și de tipul ăsta… Ceea ce a făcut el e foarte bine. Adică ies și din vestiar, mă pun undeva… Dacă s-ar fi putut să fi stat într-un loc și mai liniștit decât era acolo, că tot era tevatură. Nu e ușor… o partidă de tipul ăsta și mai ales, am spus, când intri pe teren și vezi ce atmosferă este și lumea care e și toate, toți care sunt acolo au așteptări de la echipă”, a subliniat Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.

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Au fost 3 meciuri în care Universitatea Craiova a dat 5 goluri Stelei in anii ’80: 5-4, 5-2 și încă un 5-2. Pe 12 mai 1979 s-a înregistrat însă cel mai mare rezultat: Universitatea Craiova – FCSB 10-0, în Cupa FRF.