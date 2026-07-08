Sorin Cârțu, exuberant după Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4: ”Golul lui Baiaram e de CNN”

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Încântat de prestația avută de campioana României în partida Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4, Sorin Cârțu a mărturisit că a fost uluit de golul superb reușit de Ștefan Baiaram în primele minute ale jocului.

Sorin Cârțu, dat pe spate de golul lui Baiaram din Vitebsk – Universitatea Craiova 1-4

Imediat după încheierea , Sorin Cârțu nu a ezitat să laude execuția de excepție reușită de Ștefan Baiaram, prin care a deschis scorul în jocul din Ungaria.

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”Adevărul e că ambele goluri sunt de film. Mamă, ce gol a dat! Al lui Baiaram e de CNN, să le dai mereu, să le prezinți cum se finalizează din zona respectivă. E bine și pentru tine, ca antrenor, să se descătușeze echipa.

A venit repede penalty-ul, știi, poate era ceva mai greu. A mai dat un gol de tipul ăsta, dar parcă ăsta a fost și mai frumos. A dat golul cu Spartak Trnava, tot așa. Normal trebuie să fie execuția asta a lui de încredere, pentru tot ceea ce trebuie să facă în continuare”, a declarat Cârțu, la .

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Cârțu se aștepta la o victorie categorică

Fostul jucător al Craiovei Maxima s-a arătat mulțumit atât de prestație cât și de scor și a mărturisit că Universitatea Craiova va trebuie să-și gestioneze foarte bine efortul pentru a putea rezista pe toate planurile.

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”Au fost preocupați, conectați. Am avut conținut în tot ceea ce am făcut. A fost primul meci oficial, primul meci internațional. E bine. Suntem mulțumiți și de rezultat și trebuie să ne gândim mai departe. Avem puterea să ne gândim, că stai să vedem, că avem un meci. Știți cum e.

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Nu știu ce să spun, mă așteptam să câștigăm, să avem un rezultat bun pentru retur. Scorul ăsta e binevenit. Reușitele unei echipe să văd prin ceea ce face. Ideea noastră, și avem la dispoziție acum un număr de atacanți pe care să-i și rulăm, să fie în concurență.

Trebuie să-l vedem și pe Elisor. Mie mi-a plăcut mișcarea lui Tavares. Nu a avut prea mult timp la dispoziție. Așa îl văd eu, și pe jucătorii din jurul lui. Vedem”, a spus el.

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Ce obiectiv și-au setat oltenii pentru Europa

Președintele de imagine al Universității Craiova a mărturisit că obiectivul este intrarea într-o grupă europeană, dar . Însă, el a precizat că această victorie nu garantează un parcurs de excepție.

”Primul meci o să fie cel din Supercupă, începe campionatul. Trebuie să fim în formă maximă și să exploatăm ceea ce am făcut acum. Obiectivele noastre sunt tot cele de anul trecut, iar internațional e să facem măcar ceea ce am făcut anul trecut, să fim cel puțin în Conference League.

Sigur că noi am vrea să sărim peste Conference League sau peste Europa League, să fim în Champions League, dar nu înseamnă că dacă o bați pe Vitebsk trebuie să te gândești la Champions. Trebuie să joci ca să-ți îndeplinești obiectivul. Deocamdată le luăm în mișcare, unul după altul. Lasă lumea să vină la meci, era atmosferă, așa din punctul ăsta de vedere s-a văzut urât.

Meciurile astea de cupe europene au un specific, meciurile de campionat au un alt specific. Probabil că nu s-a potrivit. Nu intru în strategia pe care a făcut-o Coelho, dar primul lucru e să-ți iei o marjă de siguranță pentru ceea ce urmează. Ei aveau ritm față de noi, sunt în plin campionat.

Este al treilea meci cum ar veni. E greu, foarte greu. Te gândești ca antrenor să riști cât mai puțin și să găsești soluțiile cele mai bune ca să tranșezi partida. Coelho nu cred că se gândea să bată cu 5-1 sau 4-1. Nu știai ce întâlnești, adversarul, reacția sa!”, a afirmat Cârțu.