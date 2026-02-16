Sorin Cârţu exultă după victoria Craiovei cu FCSB: „Îi vreau în play-off! Azi noapte nu am putut să dorm de fericire”

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu a intrat exuberant în direct la FANATIK SUPERLIGA. Universitatea Craiova a învins-o cu 1-0 pe FCSB, motiv pentru care președintele de onoare al oltenilor nu a dormit de fericire. Deși campioana en-titre a fost scoasă din lupta la titlu, Cârțu îi vrea pe roș-albaștri în play-off.

Sorin Cârțu, după U Craiova – FCSB 1-0: „Doar Bîrligea a jucat”

Sorin Cârțu este mai fericit ca niciodată. și a luat o opțiune uriașă în lupta la titlu. Oltenii sunt pe locul 1, cu 53 de puncte, la patru lungimi de Rapid și de Dinamo.

„Dacă îi aveam pe Baiaram și pe Nsimba în repriza a doua îi țineam mai departe de poarta noastră. Că s-a văzut o diferență. În prima repriză am jucat mai bine decât FCSB, dar au avut câteva zvâcniri care puteau însemna ceva. Dacă nu era atent portarul sau dacă Cisotti avea mai multă șansă când a șters mingea aia cu capul. Dar am avut o primă repriză bună și o puteam termina într-un avantaj mai mare.

Apoi, repriza a doua a fost mai echilibrată, a intrat și FCSB în joc, cu mai multe riscuri, iar, pe final, chiar au avut două ocazii foarte periculoase prin Bîrligea. Dar era puțin greu pentru FCSB să bată la Craiova. Pentru că doar Bîrligea a jucat. E un atacant foarte bun. Mi-a plăcut modul lui de acționare în teren și a încercat cam de unul singur să facă față la ceea ce ne-am propus noi”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Oltenii au spart gheața

În derby-ul din etapa aa 27-a a SuperLigii, U Craiova a reușit să o învingă, în sfârșit, pe FCSB, în campionat. Înaintea duelului de pe „Ion Oblemenco”, FCSB avea o serie de 8 meciuri fără înfrângere în campionat cu alb-albaștrii.

„Un meci foarte bun, cu o primă repriză consistentă. Se vede că tot ce am făcut sezonul ăsta, cu jocurile de Conference, experiența internațională ne face bine. Știm să abordăm mai bine meciurile astea. În anii trecuți, când întâlneam CFR, FCSB, cine era mai tare, era foarte greu. În săptămâna asta am avut două meciuri foarte importante și pentru campionat și pentru cupă și le-am trecut așa cum trebuia. Cu un meci egal în cupă și ne-am menținut pe 1 și cu această victorie. Deși, în cupă, poate era mai bine să fim pe 2, poate prindeam alt traseu. Dacă batem pe CFR ne ducem la Dinamo acasă. Dar așa ne e scris nouă să fie mai greu anul ăsta. Poate ne ține mult mai conectați. E un entuziasm mare după ce am făcut.

Când ești supărat nu prea dormi că ești nervos, când ești bucuros nu dormi că ești prea fericit. Așa mi s-a întâmplat și mie azi noapte. Trebuie să ne revenim cu picioarele pe pământ și să nu facem niciun pas greșit în meciurile astea”, a adăugat președintele de onoare al oltenilor.

Cârțu o vrea pe FCSB în play-off

. SuperLiga se joacă după acest format din sezonul 2015-2016, iar campioana en-titre a terminat mereu în top 6.

„Să vă spun un paradox. Dacă am ajunge la 60-62 de puncte, mi-aș dori FCSB în play-off. Ar fi distanța destul de mare. Ei ar face maximum 49. Ar fi 6-7 puncte la înjumătățire, dar FCSB ar fi un adversar foarte tare în play-off și foarte bun pentru celelalte adversare care ar spera la campionat.

Ei nu ar veni doar cu prezența să fie pe locul 6, că nu asta aveau în gând să scape de la retrogradare. Și ar trage pentru locul 2-3. Nu mai vorbesc că ar avea în minte chiar locul 1. Bine, dacă am pierde noi 7 puncte, să ne ia fața, înseamnă că nu am merita să luăm campionatul. Dar mi i-aș dori în play-off. Și sunt convins că și ei și-ar dori să luăm noi campionatul, nu Dinamo sau Rapid”, a adăugat Cârțu.