Sorin Cârțu face dezvăluiri despre conflictul dintre Mirel Rădoi și Andrei Ivan: „Așa sunt atacanții. Și eu am fost atacant”. Video exclusiv

Sorin Cârțu a intervenit telefonic în . Președintele Universității Craiova a comentat , dar și situația lui Andrei Ivan, intrat în dizgrația antrenorului Mirel Rădoi.

Sorin Cârțu, avertisment pentru Andrei Ivan: „Arată, bă, pe teren, că o să vadă el!”

Andrei Ivan a fost reprimit în lot după ce a fost exclus alături de Markovic, Hanca și Vînă. Cu toate acestea, golgheterul alb-albaștrilor n-a început ca titular derby-ul cu FC U Craiova 1948. Ivan a intrat pe parcurs, dar nu și-a pus amprenta asupra jocului. La declarațiile de după meci, „nouarul” Universității Craiova l-a înțepat pe Mirel Rădoi.

„Nu avem nicio problemă, nici măcar cu jucătorii ăștia pe care el la un momentdat i-a pedepsit. Ei trebuie să înțeleagă că nu i-a pedepsit pe nemeritat. El a vrut să îi ambiționeze pentru ceea ce urmează. Am discutat și cu Ivan…

Era bine dacă zicea că de 6 meciuri nu joc și am venit și am dat gol. Faptul că tot el a rămas golgheter… Nu s-a semnat pe meci așa cum trebuia să se semneze. Că știți cum e semnătura atacantului, e golul. Dar Ivan a fost și accidentat, apoi situația asta de pedeapsă, normal să nu aibă ritm.

O să joace, dar cea mai bună înțepătură a atacantului e să dea gol. Și eu am fotbalist, am fost nemulțumit și eu aveam perioade la care voiam să particip la niște meciuri, în 82-83, am pierdut titlul de golgheter pentru niște penalty-uri ratate. Deși eram golgheter nu jucam la toate meciurile, concurența era foarte mare în perioada aia.

Dar modul în care eu mă exprimam sau atenționam antrenorul era că dădeam goluri chiar dacă veneam de pe bancă. Așa și ei. Dacă vor să spună ceva de Rădoi și sunt nemulțumiți, arată, bă, pe teren că o să vadă el, nu trebuie să spui tu ceva”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Cum l-a înțepat Ivan pe Mirel Rădoi

Andrei Ivan este cel mai bun marcator din lotul Universității Craiova. Atacantul în vârstă de 25 de ani a marcat șapte goluri în toate meciurile jucate sezonul acesta pentru alb-albaștri în toate competițiile.

„Cei de la FC U au fost mai organizaţi. Pot să o numesc o zi neagră pentru noi, pentru toată echipa.

Trebuie să mergem mai departe. Am venit după perioada în care am fost accidentat, am avut probleme cu glezna, dar acum sunt sută la sută.

Nu vreau să vorbesc despre ce a fost, vreau să vorbesc despre meci. O atmosferă frumoasă şi le mulţumesc că ne susţin. Nu am mai jucat de 6 meciuri şi tot eu sunt golgheterul echipei. Sper să marchez etapa viitoare”, a declarat Andrei Ivan, după Universitatea Craiova – FC U Craiova 1948 0-2.