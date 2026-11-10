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Sorin Cârțu face lobby pentru jucătorul Universității Craiova: „Gică Hagi trebuie să-i găsească un loc în primul 11”

Bogdan Mariș
10.11.2026 | 18:36
Sorin Cartu face lobby pentru jucatorul Universitatii Craiova Gica Hagi trebuie sai gaseasca un loc in primul 11
EXCLUSIV FANATIK
Alexandru Cicâldău (29 de ani) se află într-o formă foarte bună la Universitatea Craiova, iar Sorin Cârțu (70 de ani) e de părere că mijlocașul ar trebui să fie titularizat de Gică Hagi (61 de ani) la națională. FOTO: sport.pictures.eu.
Sorin Cârțu e de părere că un fotbalist de la Universitatea Craiova ar trebui să fie titularizat de Gică Hagi în meciurile naționalei cu Polonia și Bosnia.
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Alexandru Cicâldău (29 de ani) se află într-o formă foarte bună la Universitatea Craiova, iar Sorin Cârțu (70 de ani) e de părere că mijlocașul ar trebui să fie titularizat de Gică Hagi în meciurile pe care naționala României le va disputa în această lună. Președintele de onoare al campioanei României a analizat situația la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Sorin Cârțu face lobby pentru Alexandru Cicâldău

Sorin Cârțu susține că Alexandru Cicâldău ar trebui să facă parte din primul 11 al lui Gică Hagi pentru meciurile din această lună cu Polonia și Bosnia. „Hagi face ce vrea, are strategia lui, dar eu îl apreciez mult pe Cicâldău, pentru mine e un barometru. În momentul în care este inspirat, are o evoluție bună în cadrul echipei, este imposibil să nu câștigăm acea partidă.

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Normal că îl văd în primul 11 la națională, mai ales că este un joc acasă, cel cu Polonia. Are atuuri destule, dar decizia e la Hagi. Îl știe foarte bine, l-a crescut o bună perioadă de timp. La forma în care e, trebuie să îi găsească un loc în primul 11”, a spus președintele de onoare al Universității Craiova la FANATIK SUPERLIGA.

Alexandru Cicâldău s-a aflat pe lista lui Gică Hagi și pentru precedenta acțiune a naționalei. Lăsat în afara lotului pentru primul meci, eșecul suferit pe terenul Suediei, mijlocașul a intrat la pauză în jocul cu Bosnia de la București și a reușit să marcheze, însă „tricolorii” au cedat cu 2-4. Eșecul cu 0-6 din Polonia l-a urmărit de pe bancă, iar în a doua partidă contra Suediei a intrat în minutul 69.

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Nicușor Bancu, jucătorul anului? Verdictul lui Sorin Cârțu

Nicușor Bancu a avut un an remarcabil, cucerind titlul, Cupa României și Supercupa alături de Universitatea Craiova. Căpitanul grupării din Bănie este un candidat important pentru titlul de „Jucătorul anului 2026” în fotbalul românesc. „N-ar fi o alegere greșită. Dacă m-ai întreba pe mine, l-aș pune în capul listei. Eu întotdeauna l-am admirat.

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El și când nu are un an cum a fost ăsta, tot e un jucător important într-o echipă. Nu cred că ar fi o exagerare ca Bancu să fie jucătorul anului. Face parte dintr-o echipă care a câștigat tot și ține steagul pentru România în cupele europene. La echipa națională are prestații constante”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate pentru FANATIK. Nicușor Bancu se află la rândul său pe lista selecționerului Gică Hagi pentru partidele cu Polonia și Bosnia.

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Bogdan Mariș
Bogdan Mariș
Absolvent al Facultății de Științe Umaniste și Sociale a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Jurnalism, Bogdan Mariș este redactor sportiv la site-ul fanatik.ro din anul 2025. A mai lucrat la TV Arad și Glasul Aradului.
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