Sorin Cârțu, fără cuvinte după moartea lui Nae Ungureanu: „Sunt luat în șocuri de necazuri!”

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Fotbalul românesc este mai sărac odată cu moartea lui Nae Ungureanu. Fostul mare fotbalist al Universității Craiova , vestea răspândindu-se în dimineața zilei de vineri, 28 august. Sorin Cârțu a reacționat plin de durere după ce a aflat nefericita veste.

Reacția lui Sorin Cârțu după ce a aflat că Nae Ungureanu a murit

Nicolae Ungureanu s-a stins la 69 de ani. Fostul mare fotbalist al echipei din Bănie, care în exclusivitate pentru FANATIK, a plecat dintre noi și a lăsat un gol imens în rândul celor care l-au cunoscut. Sorin Cârțu a fost anunțat de fiica fostului fotbalist și nu i-a venit să creadă că primește o nouă veste tristă după ratarea calificării în Europa League a oltenilor.

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„Am venit la 4 dimineața și tocmai am aflat și eu. Prin somn am auzit telefonul, m-a sunat fiica lui. Nici nu știu ce să spun… Sunt consternat, nu am cuvinte pur și simplu. Necazuri unul după altul. Ăsta este cel mai mare necaz! Sunt luat în șocuri de necazuri! Lasă-mă te rog să îmi revin”, a spus Sorin Cârțu în exclusivitate pentru FANATIK.

Legătura dintre Nae Ungureanu și Sorin Cârțu

Nae Ungureanu și Sorin Cârțu au scris istorie împreună pentru Universitatea Craiova, cucerind titluri și jucând în semifinalele Cupei UEFA. Cei doi au fost colegi de generație în celebra echipă a „Craiovei Maxima”.

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De-a lungul timpului, Sorin Cârțu a vorbit deschis despre momentele grele prin care a trecut Nae Ungureanu (cum ar fi ) și au participat frecvent la evenimente aniversare sau comemorative alături de fanii olteni. Ei s-au pozat împreună, printre ultimele dăți, în urmă cu 4 ani.

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Împreună, ca jucători ai echipei Universitatea Craiova, Nicolae „Nae” Ungureanu și Sorin Cârțu au strâns 5 trofee. Aceștia au fost colegi de echipă timp de un deceniu, în perioada 1977–1987.