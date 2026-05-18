Sorin Cârţu a dansat la oficială după performanţa istorică cu Universitatea Craiova: “Doar eu şi Beckenbauer am făcut eventul ca jucător, antrenor şi preşedinte”

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu a devenit, odată cu noul titlu cucerit de Universitatea Craiova, un personaj absolut unic în istoria clubului din Bănie. Fostul mare atacant al Științei este acum singurul oltean care a reușit eventul cu formaţia fanion a Olteniei din toate cele trei ipostaze posibile: jucător, antrenor și președinte. Dacă în anii ’80 ridica trofee pe teren alături de generația Craiova Maxima, iar în 1991 scria istorie pe banca tehnică, acum „Sorinaccio” trăiește un nou moment de glorie din loja oficială.

Sorin Cârţu a vorbit la FANATIK SUPELIGA despre performanţa de a câştiga eventul ca jucător, antrenor şi preşedinte. Oficialul Universităţii Craiova susţine că doar el şi Franz Beckenbauer a reuşit această performanţă:

ADVERTISEMENT

„Îmi era dor de voi. Că tot îl elogiaţi pe Mihai Rotaru. Poate şi asta a fost o decizie bună că ne-a frânat puţin. Ne-a frânat când eram supăraţi, când eram entuziasmaţi. Dacă a ieşit. Ar mai fi Beckenbauer. Îl las pe el pe locul 1. Mă simt onorat, poate într-un fel, merit. Am pus foarte mult suflet şi în meseriile pe care le-am avut: ca jucător, ca antrenor. Mi-am sacrificat sănătatea, familia în multe momente. Poate au fost alţii mai îndreptăţiţi şi uite că mi s-a ivit mie această situaţie. De unde am fost ultimul antrenor care a reuşit eventul pentru Universitatea Craiova, acum sunt primul în România. Unde eram singurul antrenor care am luat campionatul după 90, acum suntem doi, că a venit şi reuşita lui Coelho. Eu ştiu că doar Beckenbauer a făcut asta.

Sunt mândru. Am fost foarte sincer în ceea ce a însemnat atitudinea mea ca jucător. Am făcut multe pentru echipa asta, mi-am făcut datoria ca atacant. Sunt al treilea golgheter după Oblemenco şi Cămătaru. Ca antrenor am vrut să ajut clubul şi să ridic valoarea jucătorilor. Domnul Rotaru a muncit mult, din 2013, de când e la echipa asta. Tot ce s-a întâmplat aseară e un merit cumulat. Acţionarii se înţeleg ca şi cum ar fi unul singur şi meritam.

ADVERTISEMENT

În 2020, în pandemie, eram campioni cam 15-20 de minute. A dat Nistor gol atunci. Îi spuneam domnului Rotaru în 2020 ce morcoviţi eram am pierdut titlul şi cum e acum, cu lăutari, grătare… A fost frumos aseară. După opt ani de zile am apelat la Xanax pentru meci. Ca să fiu sincer, când a fost 2-0 am plecat şi am stat la maşină până la pauză. La repriza a doua m-am întors şi am văzut-o toată. Nu ştiu dacă în ultimul timp am stat până la finalul unui meci cum am stat aseară. Nu mai aveam aşa mari emoţii. Erau până la 2-0. Evoluţia echipei a fost senzaţională. Am dansat, am un dans a la Borcea. Am dus greu de tot săptămâna asta. A fost şi finala de la Sibiu, am avut nişte extra sistole înainte de meci. Şi am zis că trebuie să iau Xanax. Mereu eşti tentat să spui că prezentul este mai frumos. Dar a fost o atmosferă peste cea de la Craiova Maxima. A fost o atmosferă diferită, dar nu am mai trăit aşa ceva. Mai e şi vârsta şi te impresionezi mai uşor”, a spus Sorin Cârţu.

ADVERTISEMENT

Cum a reușit Sorin Cârțu primul event al Craiovei, din postura de jucător

Sorin Cârțu a făcut parte din una dintre cele mai spectaculoase generații din istoria fotbalului românesc. În sezonul 1980-1981, Craiova Maxima reușea primul event din istoria clubului, cucerind atât titlul de campioană, cât și Cupa României. Formația pregătită atunci de și de strategul Valentin Stănescu avea un lot impresionant, considerat și astăzi unul dintre cele mai puternice din istoria Științei. Din echipa Craiovei făceau parte nume uriașe precum Silviu Lung, Ștefănescu, Ungureanu, Negrilă, Țicleanu, Balaci, Donose, Cămătaru, Geolgău și Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT

În campionat, Universitatea Craiova a dominat fotbalul românesc și a încheiat sezonul pe primul loc, cu 46 de puncte, cucerind al doilea titlu din istoria clubului. Parcursul din Cupa României a fost la fel de impresionant. Finala disputată pe 24 iunie 1981, pe Stadionul Republicii din București, s-a transformat într-un adevărat spectacol oferit de olteni. Universitatea Craiova a învins-o fără drept de apel pe Politehnica Timișoara cu 6-0, una dintre cele mai categorice finale din istoria competiției. Pentru Sorin Cârțu, acel sezon a reprezentat începutul consacrării definitive în tricoul alb-albastru. Atacantul oltean devenea rapid unul dintre simbolurile Craiovei Maxima și unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria clubului.

Ordinea titlurilor cucerite de Universitatea Craiova:

1973–1974 — primul titlu

— primul titlu 1980–1981 — al doilea titlu

— al doilea titlu 1981–1982 — al treilea titlu

— al treilea titlu 1990–1991 — al patrulea titlu

Antrenorul Sorin Cârțu și eventul istoric reușit în 1991

La exact un deceniu după eventul câștigat ca jucător, Sorin Cârțu reușea din nou aceeași performanță, însă din postura de antrenor. În sezonul 1990-1991, Universitatea Craiova cucerea ultimul titlu al clubului înaintea performanței reușite acum și realiza al doilea event din istoria Științei. Pe banca tehnică se afla atunci Sorin Cârțu, iar echipa Craiovei avea o generație extraordinară, cu jucători precum Silviu Lung, Gheorghe Popescu, Ștefan Stoica, Adrian Popescu, Ciurea, Badea, Pigulea, Stîngă sau Cămătaru.

ADVERTISEMENT

La doar un an după Revoluție, într-un fotbal românesc aflat în plină transformare, Universitatea Craiova reușea unul dintre cele mai importante sezoane din istoria sa. Campionatul 1990–1991 a găsit la start marile forțe ale vremii, Steaua, Dinamo și Craiova, însă oltenii au impresionat printr-un joc ofensiv, spectaculos și modern pentru acea perioadă. Echipa pregătită de Sorin Cârțu combina tehnica jucătorilor crescuți în Bănie cu un ritm alert, pressing agresiv și atacuri rapide pe benzi, transformând Universitatea într-una dintre cele mai atractive formații din campionat. Lupta pentru titlu cu Steaua București s-a întins până în ultima etapă, într-un final dramatic rămas memorabil pentru suporterii craioveni. Pe 23 iunie 1991, Universitatea a învins Sportul Studențesc cu 3–1, prin golurile marcate de Aurel Badea, Emil Săndoi și Mănăilă, rezultat care a adus al patrulea titlu de campioană în Bănie. Craiova și Steaua au încheiat sezonul la egalitate de puncte, însă formația olteană a triumfat datorită unui golaveraj superior, încheind astfel unul dintre cele mai spectaculoase campionate din istoria clubului.

Cum au ridicat FC Universitatea Craiova și Sorin Cârțu Cupa României în 1991

Parcursul FC Universitatea Craiova în Cupa României din sezonul 1990–1991 a completat perfect unul dintre cei mai importanți ani din istoria clubului. După lupta epuizantă din campionat, craiovenii au continuat să impresioneze și în competiția eliminatorie, unde au demonstrat aceeași forță ofensivă și aceeași maturitate tactică. Momentul decisiv al traseului spre trofeu a venit în semifinale, când Universitatea a trecut dramatic de Dinamo București cu scorul de 2–1, într-un meci tensionat și spectaculos, considerat de mulți adevărata finală a competiției. Ajunsă în ultimul act, echipa pregătită de Sorin Cârțu a întâlnit Politehnica Timișoara și a confirmat statutul de cea mai în formă echipă a sezonului. FC Universitatea Craiova s-a impus cu 2–1 în finala disputată la București și a cucerit Cupa României, reușind astfel eventul — campionat și cupă în același sezon.

Cârțu scrie din nou istorie, acum din loja oficială a Craiovei

După decenii petrecute în slujba echipei fanion, Sorin Cârțu a reușit acum o performanță care îl transformă într-un personaj unic în istoria clubului. Fostul mare atacant este singurul oltean care a câștigat eventul cu formaţia alb-albastră ca jucător, antrenor și președinte, o bornă aproape imposibil de egalat în fotbalul românesc. De la golurile marcate în tricoul Craiovei Maxima, la trofeele câștigate pe bancă și până la noul titlu obținut din postura de conducător, „Sorinaccio” și-a legat definitiv numele de istoria Științei și și-a consolidat statutul de personaj simbol al Universității Craiova.

Cristi Chivu îi calcă pe urme lui Sorin Cârțu

Performanța „legendei“ Sorin Cârțu devine și mai relevantă atunci când este privită în contextul unor trasee similare din fotbalul european, acolo unde foarte puțini oameni reușesc să lase o amprentă în mai multe roluri la același club. Un exemplu apropiat ca structură de carieră este cel al lui Cristian Chivu, care este legat de istoria lui Inter Milan atât ca jucător, cât și ca antrenor. Ca fotbalist, Chivu a făcut parte din echipa care a reușit eventul intern în sezonul 2009–2010, moment în care Inter a dominat fotbalul italian și a cucerit toate trofeele majore puse în joc pe plan intern.

La mai bine de 15 ani distanță, , în primul său sezon ca antrenor principal. El a contribui la un nou an de referință pentru Inter, în care echipa a cucerit din nou titlurile interne și a confirmat statutul de forță dominantă în Italia. Chiar dacă au evoluat în roluri diferite, paralela cu Sorin Cârțu rămâne clară: atât el, cât și Cristi Chivu sunt mai mult decât simple nume în istoria Craiovei și a lui Inter Milano, reușind să contribuie direct la performanțe și să rămână parte din identitatea acestora.