Sorin Cârțu, foc și pară pe arbitrajul lui Vidican de la FCSB – U Craiova 1-0. Ce fază acuză vehement președintele oltenilor

FCSB a câștigat derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 1-0, în penultima etapă a play-off-ului SuperLigii. După victoria de pe Arena Națională, roș-albaștrii, deja campioni, . De cealaltă parte, Sorin Cârțu a ieșit la atac.

Sorin Cârțu, acuzații după arbitrajul lui Vidican din FCSB – U Craiova 1-0

Sorin Cârțu a rămas în Capitală după derby-ul FCSB – Universitatea Craiova. Președintele de onoare al clubului din Bănie este extrem de supărat după înfrângere, .

ADVERTISEMENT

Fostul jucător și antrenor al Universității Craiova a adus acuzații și la adresa arbitrajului lui Vidican. Cârțu contestă decizia lui Vidican de la golul anulat al lui Anzor Mekvabishvili din minutul 10.

„(n.r. ai fost la petrecere?) Nu, eu am fost supărat, am stat acasă. Am fost la meci și am rămas la București. Am încercat să le sting lumina, dar nu s-a putut. Sunt supărat rău de tot. Dacă tot facem cadouri, cum să nu ne bată adversarii și noi să rămânem supărați.

ADVERTISEMENT

„Sunt faze comentate de arbitri, nu de mine”

Da, tremurăm în continuare pentru Europa. Orice se poate și la ceea ce ni s-a servit în ultimul timp parcă nu te mai miri. Greșeli ale arbitrilor, greșeli ale noastre. Ați văzut și aseară a fost o greșeală a arbitrilor. În momentul în care mingea a ajuns la Târnovanu este o altă acțiune.

Mă refer la golul anulat al lui Anzor. (n.r. trebuia să iasă mingea afară) Nu e adevărat. Sunt faze comentate de arbitri, care citesc din regulament, nu de mine. A ieșit mingea, ai văzut-o, este o acțiune, dar în momentul în care balonul ajunge la portarul advers începe o altă acțiune.

ADVERTISEMENT

Întotdeauna acțiunea ofensivă a unei echipe începe când este mingea la portar, că o joacă cu piciorul sau mâna. Sunt citite și explicate de arbitri, care știu ce se întâmplă și interpretează altfel decât interpretăm noi, care știm mai bine sau nu regulamentul.

ADVERTISEMENT

Începusem destul de bine, jocul nu lăsa să se întrevadă că în minutul 18 vom fi conduși. După să alergăm și să nu mai putem să marcăm un gol”, a declarat Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA.