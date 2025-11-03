Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Sorin Cârțu, frustrat după Craiova – Rapid 2-2. „Au scăpat bine”. Nu l-a uitat nici pe „prietenul” său Bîrsan

Sorin Cârțu a analizat remiza dintre Universitatea Craiova și Rapid, 2-2, dar și prestația „centralului” Marcel Bîrsan din duelul de pe „Ion Oblemenco”.
Bogdan Mariș
03.11.2025 | 18:13
Sorin Cartu frustrat dupa Craiova Rapid 22 Au scapat bine Nu la uitat nici pe prietenul sau Birsan
EXCLUSIV FANATIK
Sorin Cârțu a analizat partida Universitatea Craiova - Rapid 2-2, dar și prestația arbitrului Marcel Bîrsan. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Deşi a smuls o remiză (2-2) pe final în partida de pe „Ion Oblemenco” împotriva Rapidului, Universitatea Craiova putea fără probleme să obțină un succes, deoarece a dominat clar jocul. Președintele de onoare al grupării din Bănie, Sorin Cârțu, a analizat în direct la FANATIK SUPERLIGA remiza contra giuleștenilor, dar și prestația „centralului” Marcel Bîrsan.

Sorin Cârțu a tras concluziile după Universitatea Craiova – Rapid 2-2

Sorin Cârțu a declarat că rezultatul este unul frustrant, însă oficialul Universității e de părere că punctul obținut joacă un rol important, chiar și în acest context. „Simt o frustrare, pentru că echipa chiar a făcut un joc bun, poate cea mai bună repriză de când știu și eu echipa asta. Aș putea-o asemăna cu Craiova noastră, Maxima, când jucam noi și puneam presiune asupra adversarului încă din primele minute.

ADVERTISEMENT

Cam așa a fost în prima repriză, e frustrant să se termine egal. După aceea, sunt două echipe bune ale campionatului, două echipe echilibrate valoric, nu putem să minimalizăm ce a făcut Rapidul în acest sezon. Era clar că își vor lua măsuri, iar situațiile nu au mai venit atât de ușor în repriza a doua. Au scăpat bine cei de la Rapid. Eu mă simt frustrat de rezultat. 

Știți filosofia mea în fotbal, eu am fost pentru a nu se pierde o partidă. Dacă iei un punct, indiferent că e acasă sau în deplasare, e bine. Dacă iei 3 puncte, e foarte bine. Dacă nu ai fost învins, ai o altă stare de spirit, altă putere de muncă. E un punct, îl punem acolo, important e că nu s-a pierdut meciul”, a afirmat președintele de onoare al Craiovei.

ADVERTISEMENT
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Digi24.ro
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați

Sorin Cârțu l-a criticat pe Marcel Bîrsan

Sorin Cârțu a analizat prestația pe care „centralul” Marcel Bîrsan a avut-o în partida de pe „Ion Oblemenco”. Oficialul Universității i-a reproșat arbitrului faptul că nu a acordat direct penalty la faultul comis de Marian Aioani în prelungiri asupra lui Monday Etim și l-a acuzat pe acesta că ar avea anumite antipatii față de gruparea din Bănie. (n.r. ce te-a dezamăgit la Bîrsan?) A iritat jucătorii noștri prin deciziile pe care le lua. Chiar și la ultima fază, din punctul meu de vedere el este foarte aproape.

ADVERTISEMENT
Dat afară de milionarul Dan Șucu! Primea un salariu de 1.400.000€ pe an:...
Digisport.ro
Dat afară de milionarul Dan Șucu! Primea un salariu de 1.400.000€ pe an: l-a adus la dezastru pe român

Din punctul meu de vedere, ca om de fotbal, dai penalty și vezi mai apoi dacă te corectează VAR-ul. Tu vezi clar, ești la 3-4 metri. Dacă tu nu vezi faptul că Aioani iese întârziat și îl lovește pe ăla (n.r. Monday Etim) în cap, ai niște probleme ca arbitru central, arbitru FIFA și ce mai ești tu, un nume important în colegiul arbitrilor, care reprezintă România în străinătate.

Ai nevoie să te cheme la VAR, să-ți arate, ‘Uite, a dat cu pumnul’, când tu ești foarte aproape? Pe mine nu mă surprinde că el nu s-a ales cu elogii din partea noastră după această partidă. Au mai fost astfel de meciuri. Parcă îl văd cu niște antipatii. E părerea mea, eu nu vorbesc în numele clubului”, a afirmat Sorin Cârțu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Sorin Cârțu despre situația lui Ștefan Baiaram

Președintele de onoare al Universității Craiova a analizat și situația în care se află Ștefan Baiaram, care traversează un moment dificil din punct de vedere sportiv, afectat fiind și de conflictul cu antrenorul Mirel Rădoi. „Baiaram ușor, ușor, își revine.

Este perioada asta în care încearcă să recupereze din poziția pe care a avut-o la un moment dat. Ușor, ușor își va reveni, e tânăr și are capacitatea să treacă peste tot ce s-a întâmplat. (n.r. aștepți mai mult?) Bineînțeles, îl aștept iar cu evoluțiile din preliminarii”, a declarat Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu își STRIGĂ FRUSTRAREA după U Craiova - Rapid 2-2. REACȚIE DURĂ la adresa arbitrului

„Ferească Dumnezeu să nu izbucneacă ceva pe acolo!”. Marius Șumudică laudă parcursul Rapidului,...
Fanatik
„Ferească Dumnezeu să nu izbucneacă ceva pe acolo!”. Marius Șumudică laudă parcursul Rapidului, dar ține apăsat butonul de panică
Declarația lui Costel Gâlcă a încins spiritele la Fanatik SuperLiga. „Trebuia să o...
Fanatik
Declarația lui Costel Gâlcă a încins spiritele la Fanatik SuperLiga. „Trebuia să o spună în vestiar. Excesiv”. Dezvăluiri din interior: „Avea febră 39 înainte de meci!”
Mihai Rotaru a rostit un singur cuvânt despre plecarea lui Mirel Rădoi de...
Fanatik
Mihai Rotaru a rostit un singur cuvânt despre plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Motivul șocant pentru care antrenorul a fugit de pe bancă. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Bölöni a vorbit deschis despre blatul în care a fost implicat: 'Au luat...
iamsport.ro
Bölöni a vorbit deschis despre blatul în care a fost implicat: 'Au luat bani șoferul, președintele și jucătorii!'. Ce echipă a băgat adânc mâna în buzunar pentru a se salva
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!