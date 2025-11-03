Sorin Cârțu, frustrat după Craiova – Rapid 2-2. „Au scăpat bine”. Nu l-a uitat nici pe „prietenul” său Bîrsan

ADVERTISEMENT

Deşi a smuls o remiză (2-2) pe final în partida de pe „Ion Oblemenco” împotriva Rapidului, Universitatea Craiova putea fără probleme să obțină un succes, deoarece a dominat clar jocul. Președintele de onoare al grupării din Bănie, Sorin Cârțu, a analizat în direct la FANATIK SUPERLIGA remiza contra giuleștenilor, dar și prestația „centralului” Marcel Bîrsan.

Sorin Cârțu a tras concluziile după Universitatea Craiova – Rapid 2-2

Sorin Cârțu a declarat că rezultatul este unul frustrant, însă oficialul Universității e de părere că punctul obținut joacă un rol important, chiar și în acest context. „Simt o frustrare, pentru că echipa chiar a făcut un joc bun, poate cea mai bună repriză de când știu și eu echipa asta. Aș putea-o asemăna cu Craiova noastră, Maxima, când jucam noi și puneam presiune asupra adversarului încă din primele minute.

ADVERTISEMENT

Cam așa a fost în prima repriză, e frustrant să se termine egal. După aceea, sunt două echipe bune ale campionatului, două echipe echilibrate valoric, nu putem să minimalizăm ce a făcut Rapidul în acest sezon. Era clar că își vor lua măsuri, iar situațiile nu au mai venit atât de ușor în repriza a doua. Au scăpat bine cei de la Rapid. Eu mă simt frustrat de rezultat.

Știți filosofia mea în fotbal, eu am fost pentru a nu se pierde o partidă. Dacă iei un punct, indiferent că e acasă sau în deplasare, e bine. Dacă iei 3 puncte, e foarte bine. Dacă nu ai fost învins, ai o altă stare de spirit, altă putere de muncă. E un punct, îl punem acolo, important e că nu s-a pierdut meciul”, a afirmat președintele de onoare al Craiovei.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu l-a criticat pe Marcel Bîrsan

Sorin Cârțu a analizat . Oficialul Universității i-a reproșat arbitrului faptul că nu a acordat direct penalty la faultul comis de Marian Aioani în prelungiri asupra lui Monday Etim și l-a acuzat pe acesta că ar avea anumite antipatii față de gruparea din Bănie. „(n.r. ce te-a dezamăgit la Bîrsan?) A iritat jucătorii noștri prin deciziile pe care le lua. Chiar și la ultima fază, din punctul meu de vedere el este foarte aproape.

ADVERTISEMENT

Din punctul meu de vedere, ca om de fotbal, dai penalty și vezi mai apoi dacă te corectează VAR-ul. Tu vezi clar, ești la 3-4 metri. Dacă tu nu vezi faptul că Aioani iese întârziat și îl lovește pe ăla (n.r. Monday Etim) în cap, ai niște probleme ca arbitru central, arbitru FIFA și ce mai ești tu, un nume important în colegiul arbitrilor, care reprezintă România în străinătate.

Ai nevoie să te cheme la VAR, să-ți arate, ‘Uite, a dat cu pumnul’, când tu ești foarte aproape? Pe mine nu mă surprinde că el nu s-a ales cu elogii din partea noastră după această partidă. Au mai fost astfel de meciuri. Parcă îl văd cu niște antipatii. E părerea mea, eu nu vorbesc în numele clubului”, a afirmat Sorin Cârțu, în exclusivitate pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

Ce a declarat Sorin Cârțu despre situația lui Ștefan Baiaram

Președintele de onoare al Universității Craiova a analizat și situația în care se află Ștefan Baiaram, care traversează un moment dificil din punct de vedere sportiv, . „Baiaram ușor, ușor, își revine.

Este perioada asta în care încearcă să recupereze din poziția pe care a avut-o la un moment dat. Ușor, ușor își va reveni, e tânăr și are capacitatea să treacă peste tot ce s-a întâmplat. (n.r. aștepți mai mult?) Bineînțeles, îl aștept iar cu evoluțiile din preliminarii”, a declarat Sorin Cârțu.