Sorin Cârțu i l-a propus lui Mihai Rotaru pe Zeljko Kopic antrenor la Universitatea Craiova. „Am avut discuții”. Exclusiv

Zeljko Kopic (48 de ani) putea fi antrenor la Universitatea Craiova. Sorin Cârțu i l-a propus lui Mihai Rotaru pe antrenorul care a readus-o pe Dinamo după ani buni în lupta la titlu din SuperLiga.

Sorin Cârțu pune paie pe foc înaintea Duelul din etapa a 26-a a SuperLigii va avea loc pe Arena Națională, luni, 9 februarie, de la ora 20:00. Înaintea partidei, Cârțu a dezvăluit că oltenii îl puteau „fura” pe Kopic din „Ștefan cel Mare”.

„(n.r. – E adevărat că i l-ai propus lui Rotaru pe Kopic?) Atunci, imediat după ce a venit. Am avut discuții. Discuții d-ale noastre și i-am spus că îmi place ca antrenor. A fost acum un an sau doi. Înainte de Mirel.

Se vedea că echipa joacă ce vrea el. Avea un stil aparte de ce jucaseră înainte. Nu mai știu ce a fost atunci. Nu i-am zis ‘Ia-l!’ I-am spus așa cine îmi place mie ca antrenor”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Karamoko e suspendat pentru derby-ul Dinamo – U Craiova

Din decembrie 2023 pe banca lui Dinamo, Zeljko Kopic mai are contract cu roș-albii până în vara lui 2028. Înaintea duelului cu oltenii, „câinii” sunt pe locul 3, cu 48 de puncte, la o lungime de lider. Dinamo este echipa din SuperLiga cu cele mai puține înfrângeri în acest sezon.

Din nefericire pentru gazde, Kopic nu va putea beneficia de aportul lui Mamadou Karamoko.