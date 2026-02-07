Sorin Cârțu i l-a propus lui Mihai Rotaru pe Zeljko Kopic antrenor la Universitatea Craiova. „Am avut discuții”. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Universitatea Craiova a fost la un pas să dea o adevărată bombă la nivelul băncii tehnice. Sorin Cârțu a recunoscut că i l-a propus lui Mihai Rotaru pe antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic
Cristian Măciucă
07.02.2026 | 10:30
Zeljko Kopic (48 de ani) putea fi antrenor la Universitatea Craiova. Sorin Cârțu i l-a propus lui Mihai Rotaru pe antrenorul care a readus-o pe Dinamo după ani buni în lupta la titlu din SuperLiga.

Sorin Cârțu aprinde derby-ul Dinamo – U Craiova. Zeljko Kopic i-a fost propus lui Mihai Rotaru

Sorin Cârțu pune paie pe foc înaintea derby-ului Dinamo – Universitatea Craiova. Duelul din etapa a 26-a a SuperLigii va avea loc pe Arena Națională, luni, 9 februarie, de la ora 20:00. Înaintea partidei, Cârțu a dezvăluit că oltenii îl puteau „fura” pe Kopic din „Ștefan cel Mare”.

(n.r. – E adevărat că i l-ai propus lui Rotaru pe Kopic?) Atunci, imediat după ce a venit. Am avut discuții. Discuții d-ale noastre și i-am spus că îmi place ca antrenor. A fost acum un an sau doi. Înainte de Mirel. 

Se vedea că echipa joacă ce vrea el. Avea un stil aparte de ce jucaseră înainte. Nu mai știu ce a fost atunci. Nu i-am zis ‘Ia-l!’ I-am spus așa cine îmi place mie ca antrenor”, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Karamoko e suspendat pentru derby-ul Dinamo – U Craiova

Din decembrie 2023 pe banca lui Dinamo, Zeljko Kopic mai are contract cu roș-albii până în vara lui 2028. Înaintea duelului cu oltenii, „câinii” sunt pe locul 3, cu 48 de puncte, la o lungime de lider. Dinamo este echipa din SuperLiga cu cele mai puține înfrângeri în acest sezon.

Din nefericire pentru gazde, Kopic nu va putea beneficia de aportul lui Mamadou Karamoko. Francezul, care are 6 goluri și 1 assist în actuala stagiune, este suspendat după ce a luat cartonaș galben în Farul – Dinamo 2-3.

  • 1 victorie, 2 egaluri și 2 înfrângeri are Zeljko Kopic în confruntările cu Universitatea Craiova
  • 3 înfrângeri a suferit Dinamo în acest sezon de SuperLiga
