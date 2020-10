Sorin Cârţu îi ia apărarea lui Mario Camora: „Nu el a greşit la primul gol”

Sorin Cârțu, fost jucător și antrenor al Universității Craiova a analizat meciul dintre Islanda – România, pierdut de tricolori cu 2-1, pierdut de tricolori.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În urma înfrângerii din Reykjavik, România nu mai are nicio șansă să fie prezentă la EURO 2021, turneu final care va fi găzduit inclusiv de București.

Cârțu i-a luat apărarea lui Mario Camora, țintă a numeroaselor atacuri în urma meciului pierdut de tricolori, considerat vinovat în anumite faze esențiale ale jocului.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sorin Cârţu îl apără pe Mario Camora: „Nu el a greşit la primul gol”

Fostul internațional român și jucător emblematic al Craiovei, Sorin Cârțu, a declarat că nu a fost vina lui Mario Camora, jucător care a stârnit reacții virulente după ce acesta a obținut cetățenia română și a fost convocat de către selecționerul Mirel Rădoi.

„Camora nu cred că a greșit la primul gol, mai degrabă Crețu sau unul dintre fundașii centrali”, a declarat Sorin Cârțu la emisiunea DigiSport Special.

ADVERTISEMENT

Cârțu a făcut și analiza celui de-al doilea gol, care i-a fost imputat exclusiv lui Camora.

„Din punctul meu de vedere în 20 de metri propriu nu trebuie să mai schimbi adversarii, Crețu trebuia să rămână cu Sigurdsson și să nu plece la alt adversar. Nu este doar vina lui Camora la golul al doilea, el avea un mijlocaș de bandă în marcaj și în momentul în care balonul s-a dus în centru, atunci ar fi trebuit să se miște foarte rapid și să strângă spre fundașul central stânga, dar nici Crețu nu trebuia să plece de lângă el”, a adăugat Cârțu.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Fostul antrenor al Craiovei, „Nu meritam nimic după ce am jucat”

Sorin Cârțu a comentat și prestația generală a tricolorilor în meciul cu nordicii.

„Rădoi e fostul meu jucător, mi-aș fi dorit să reușească, dar știți cum e, naționala e a noastră, trebuie să ne spunem un punct de vedere. Nu meritam nimic după ce am jucat, mai ales în prima repriză. Rău de tot am arătat și nu am fi meritat să mergem în finala asta a barajului, să jucăm cu Ungaria. Rădoi i-a schimbat pe toți din atac la pauză, nu au reușit să țină de minte, să intre în combinații, dar în rest au fost anoști în tot ceea ce au jucat, de aceea au fost și multe pase lungi”, a susținut fostul internațional român.

ADVERTISEMENT