Sorin Cârțu îi ia la mișto pe ultrașii din Peluza Sud 97: „Veniți să-mi vopsiți, din nou, gardul”

Fostul mare fotbalist a comentat prestația elevilor antrenați de Laurențiu Reghecampf, precizând că era ferm convins că vor învinge, și a recunoscut că lucrurile au mers mai bine după ce gazdele au jucat în inferioritate.

Sorin Cârțu îi ironizează pe fanii FC U Craiova după derby-ul Olteniei: „Nu am avut nicio frică!”

„Meciul a fost tot timpul sub controlul nostru. Știam că până la urmă echipa este capabilă să se detașeze. Ăsta nu a fost un meci de orgoliu pentru mine. FCU e echipă nou-promovată. Ce voiați, să ne bată pe noi?!

Nu am avut o frică legată de faptul că am putea pierde partida, la cum s-a desfășurat jocul. Era greu să finalizezi, pentru că FCU avea mereu 8-9 jucători în spate. Echipa noastră a avut răbdare, a construit. S-au ivit mai ușor șansele după ce s-a jucat 11 contra 10.

FCU nu este o echipă care să retrogradeze! Se vede că lucrează Mutu… Mai mult nu mă întrebați, nu vreau să vorbesc. E treaba lor ce fac, ce gândesc.

La ce bucurie am simțit, le dau voie să mai vopsească gardul. Am glumit! Sâmbătă seară am ajuns acasă și era o mașină necunoscută lângă casă. I-am zis soției să intre și eu m-am dus acolo. Erau polițiști, au zis că mă păzesc”, a declarat Sorin Cârțu, potrivit .

Ironia vine în contextul în care săptămâna trecută, în noaptea de marți spre miercuri, .

El a avut neplăcuta surpriză să citească mesaje de genul „Nu uităm, nu iertăm”, „Mori!”, „Cârțu = Sifon” și „CS U = Clonă”, scrise de suporteri ai echipei FC U Craiova.

Casa lui Sorin Cârțu, vandalizată înaintea partidei FC U Craiova – U Craiova: „Ăsta nu mai e meci de fotbal, pur și simplu e o nebunie”

Oficialul echipei oltene a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că în noaptea de dinaintea meciului, o mașină în care se găseau doi polițiști a patrulat permanent prin dreptul casei lui.

„La un moment dat am ieșit și m-am dus la mașină. Am fost surprins să constat că erau polițiști, deși mașina nu era una de serviciu. Era una normală. ‘Domnu’ Sorin, suntem aici ca să fiți în siguranță ‘, mi-au spus băieții.

Deci în orașul meu, în Craiova unde am scris istorie și reprezint ceva, am ajuns să fiu păzit non-stop de polițiști! Nu am trăit așa ceva în 65 de ani de când sunt în Craiova. Ăsta nu mai e meci de fotbal, astea nu mai sunt orgolii, pur și simplu e o nebunie”, a spus el.

Nu este prima dată când fostul mare jucător al Craiovei Maxima are parte de astfel de surprize neplăcute. atât pe gardul casei, cât și pe pereții cofetăriei pe care Cârțu o deține în oraș.

Se pare că din grupul vandalilor făcea parte şi Alexandru, fiul lui Claudiu Niculescu.: „Văd că în decurs de patru zile mai e o recidivă şi sunt convins că vor mai fi. Ei cred că nu li se întâmplă nimic.

Nu e o sfidarea doar la adresa mea, ci şi la tot ce înseamnă organe de resort din Craiova. Unul dintre cei care au scris se pare că ar fi Alexandru Niculescu. În sensul ăsta chiar am avut câteva discuţii cu el, pentru că a fost în primele opt clase la şcoala unde a fost soția mea directoare”, a spus Cârțu la vremea respectivă.