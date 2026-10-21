Sorin Cârțu, imobilizat la pat înainte de meciul Craiovei din Conference League: „E rău de tot”

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Oltenii au o singură „accidentare” neașteptată înaintea meciului Inter Escaldes – Universitatea Craiova: cea a lui s-a lovit grav la genunchi după ce a alunecat pe asfaltul umed, iar în prezent poartă o orteză. Fostul mare jucător și antrenor al oltenilor a recunoscut că nu a avut asemenea accidentări nici măcar în urma contactelor din vremea când se afla în activitate.

Sorin Cârțu, singura „accidentare” de la Universitatea Craiova înainte de meciul cu Inter Escaldes

înaintea meciului Inter Escaldes – Universitatea Craiova. Oficialul „leilor din Bănie” nu este sigur că poate ajunge la stadion pentru a vedea meciul, întrucât, momentan, este imobilizat la pat după ce a alunecat și s-a lovit destul de grav la genunchi.

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Președintele onorific al oltenilor a explicat că a efectuat un RMN, iar acum așteaptă rezultatul, însă a precizat că genunchiul său este foarte umflat. El a recunoscut că nu a avut o asemenea accidentare nici măcar atunci când dădea adevărate lupte cu fundașii adverși pe terenul de fotbal. Totuși, Sorin Cârțu nu și-a pierdut umorul și a declarat că nu este apt de joc pentru meciul de joi seară:

„Am alunecat. Ploaia care a fost ieri, am mai stat puțin pe afară, cu talpa udă de la adidas am alunecat. Am genunchiul în orteză. Am fost acum și am făcut un RMN, să vedem azi. Nu mă doare articulația, dar cred că e ceva la interior.

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Acum sunt în pat, stau în pat, nu calc în picior, să văd mâine cum mă duc la meci. Nu am avut niciodată accidentări așa ca jucător. În viața mea nu am avut așa, e umflat genunchiul, e rău de tot. Aștept acum, în vreo două ore, rezultatul de la RMN. Nu pot să joc mâine (n.r. râde). Toată lumea e aptă pentru meci. Așa sunt meciurile astea, trebuie să câștigi. Favoriții hârtiei suntem noi, dar o să vedem. E un teren bun, am înțeles, e un stadion bun, sunt premise să fie un joc bun, de calitate. Trebuie să avem încredere în noi”, a declarat Sorin Cârțu la

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Universitatea Craiova este mare favorită înaintea meciului din Andorra

Chiar dacă în ultimii ani fotbalul românesc se amăgește cu clișeul că „nu mai există echipe mici”, Inter Escaldes este o echipă ce provine dintr-un campionat foarte slab. În ciuda acestui fapt, FCSB a realizat contraperformanța de a pierde contra acestei formații în stagiunea trecută, când a cedat în deplasarea din Andorra cu scorul de 1-2, după ce câștigase meciul tur, de la București, cu scorul de 3-1.

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Ținând cont că este vorba despre un singur meci, elevii lui Filipe Coelho ar trebui să se monteze mult mai bine și să nu aibă nicio emoție, chiar dacă stadionul andorranilor se află la o altitudine de aproximativ 1.200 de metri peste nivelul mării. Victor Pițurcă, fost selecționer al României și antrenor al Universității Craiova, mai ales că o victorie este văzută ca un lucru normal, în timp ce un rezultat negativ va fi văzut ca un adevărat dezastru.