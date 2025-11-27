Sorin Cârțu, impresionat total de Filipe Coelho după Universitatea Craiova – Mainz 1-0: „Am dominat banca tehnică a germanilor”

ADVERTISEMENT

Seară magică în Bănie. Universitatea Craiova a obținut o victorie uriașă. Oltenii s-au impus cu 1-0 în fața celor de la Mainz în UEFA Conference League și sunt cu un pas în primăvara europeană. Sorin Cârțu, președintele clubului, a fost doar un zâmbet la interviu.

Mainz. Oltenii au jucat excelent atât în atac, cât și pe faza defensivă și au obținut 3 puncte care îi pot duce în primăvara europeană. Sunt șanse chiar la o clasare în primele 8.

Portughezul l-a introdus în partea a doua pe Assad, iar câteva minute mai târziu atacantul din Palestina l-a răsplătit cu un gol înscris dintr-un penalty.

Sorin Cârțu, în extaz după U Craiova – Mainz 1-0

Sorin Cârțu a fost pe Ion Oblemenco, iar la finalul meciului câștigat de Universitatea Craiova în fața celor de la Mainz a ținut să laude atitudinea jucătorilor, dar și felul în care banca tehnică a gestionat duelul cu germanii. Președintele clubului din Bănie spune că Mainz nu merita nici măcar un punct.

„A mai scăzut tensiunea. În timpul meciului a fost mai mare. Este o victorie mare în Europa. Se știe Bundesliga ce înseamnă. Un adversar care are un buget mai mare de 6-7 ori decât noi. A fost un meci în care prestația noastră a fost superioară. Mi-a plăcut atitudinea și precizia băncii tehnice. Clar era un meci în care aveai nevoie de echilibru pe tot parcursul jocului.

Am dominat banca tehnică a germanilor. Ne-am prezentat într-o altă manieră. Este o victorie pe deplin meritată. Ne face să ne gândim la un meci în primăvară. Mai sunt încă două partide. Ca să fim siguri trebuie să mai scriem o pagină din asta. Sunt adversare bune. Sperăm după ce am văzut în seara asta.

Mie mi-a plăcut modul în care echipa a acționat. Sunt convins că s-a discutat și au stabilit împreună. Nu merita să dăm cu piciorul la două puncte și ei nu meritau un egal. E a treia echipă germană pe care o învingem la Craiova. Am avut prestații bune. Și cu Bayern am jucat bine când au venit”, a declarat Sorin Cârțu la conferința de presă.

