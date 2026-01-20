Sorin Cârțu, impresionat total de fotbalistul Universității Craiova după 4-0 la Ploiești: „Îl iubesc! Îmi place maxim”

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a debutat în 2026 cu un rezultat excelent, 4-0 pe terenul celor de la Petrolul. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a analizat victoria liderului din Superliga și a scos în evidență evoluția unui fotbalist.

Ce a declarat Sorin Cârțu după Petrolul – Universitatea Craiova 0-4

Deși Universitatea Craiova a condus cu 2-0 pe „Ilie Oană” încă din minutul 17, după „dubla” lui Steven Nsimba, Sorin Cârțu a trăit cu emoții până la reușita de 3-0 a lui Ștefan Baiaram din minutul 81. Scorul final, 4-0, avea să fie stabilit în prelungiri de Luca Băsceanu, dintr-o lovitură de la 11 metri.

„Am mai avut diferențe și tot cu frică stau. M-am liniștit când am văzut 3-0. Am făcut o partidă solidă, este de menționat atitudinea pe care au avut-o și faptul că jucau, totuși, contra unui adversar greu, cu puține goluri primite, un joc de regulă organizat, o apărare atentă, mișcări bune ale compartimentelor.

‘Geană’ (n.r. Eugen Neagoe) e un antrenor care își organizează bine jocul. Au venit acele goluri, pe urmă au mai fost și greșeli individuale, cum a fost la golul 3. Ce era mai greu era presiunea rezultatelor pe care le-au făcut Rapid și Dinamo, câștigaseră partidele și noi pierdusem primul loc. Atitudinea lor și modul în care au intrat în teren, cum s-au exprimat, super. Aș vrea să continuăm cu asemenea evoluții”, a declarat președintele de onoare al Universității Craiova, în exclusivitate pentru FANATIK. .

Sorin Cârțu, impresionat de Samuel Teles

Sorin Cârțu a fost impresionat în mod special de Samuel Teles, iar oficialul grupării din Bănie a scos în evidență polivalența fotbalistului adus de la Oțelul. „Teles e un fotbalist foarte bun, îl iubesc ca fotbalist, pentru că are mobilitate tactică. (n.r. să ne așteptăm să joace Teles în bandă începând de acum?) Nu știu ce să spun, antrenorul face ce crede și ce vede în antrenamente.

Nsimba a fost primul jucător al cantonamentului din câte am luat date. A fost o surpriză fantastică pentru toți modul în care s-a pregătit și se așteptau la o prestație cum a avut aseară (n.r. luni seară), să fie atacantul pe care ni-l dorim tot timpul. Teles e un jucător mobil tactic, poate să joace pe orice post la mijloc, bandă dreaptă, bandă stângă.

Joacă în orice sistem vrei să-l bagi. Cred că nu poate să joace fundaș central sau atacant, dar în rest poți să-l folosești oriunde. Mie îmi place maxim. Și ca fost antrenor. Mi-aș fi dorit tot timpul să am jucători de tipul lui în teren”, a afirmat oficialul Craiovei la FANATIK SUPERLIGA după .

Ce realizări a avut Samuel Teles în acest sezon

Sosit în vara anului trecut la Universitatea Craiova, Samuel Teles a strâns 30 de prezențe în toate competițiile pentru gruparea din Bănie. Fotbalistul portughez a reușit să marcheze un gol, în remiza cu Dinamo din campionat, oferind și patru pase decisive, două în preliminariile Conference League și alte două în Cupa României.