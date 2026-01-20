Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Sorin Cârțu, impresionat total de fotbalistul Universității Craiova după 4-0 la Ploiești: „Îl iubesc! Îmi place maxim”

Sorin Cârțu a reacționat după victoria clară a Universității Craiova, 4-0 cu Petrolul. Oficialul grupării din Bănie a scos în evidență prestația unui fotbalist de la Universitatea.
Bogdan Mariș
20.01.2026 | 11:04
Sorin Cartu impresionat total de fotbalistul Universitatii Craiova dupa 40 la Ploiesti Il iubesc Imi place maxim
EXCLUSIV FANATIK
Sorin Cârțu a fost impresionat de prestația unui jucător de la Universitatea Craiova. FOTO: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova a debutat în 2026 cu un rezultat excelent, 4-0 pe terenul celor de la Petrolul. Într-o intervenție la emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a analizat victoria liderului din Superliga și a scos în evidență evoluția unui fotbalist.

Ce a declarat Sorin Cârțu după Petrolul – Universitatea Craiova 0-4

Deși Universitatea Craiova a condus cu 2-0 pe „Ilie Oană” încă din minutul 17, după „dubla” lui Steven Nsimba, Sorin Cârțu a trăit cu emoții până la reușita de 3-0 a lui Ștefan Baiaram din minutul 81. Scorul final, 4-0, avea să fie stabilit în prelungiri de Luca Băsceanu, dintr-o lovitură de la 11 metri.

ADVERTISEMENT

„Am mai avut diferențe și tot cu frică stau. M-am liniștit când am văzut 3-0. Am făcut o partidă solidă, este de menționat atitudinea pe care au avut-o și faptul că jucau, totuși, contra unui adversar greu, cu puține goluri primite, un joc de regulă organizat, o apărare atentă, mișcări bune ale compartimentelor.

‘Geană’ (n.r. Eugen Neagoe) e un antrenor care își organizează bine jocul. Au venit acele goluri, pe urmă au mai fost și greșeli individuale, cum a fost la golul 3. Ce era mai greu era presiunea rezultatelor pe care le-au făcut Rapid și Dinamo, câștigaseră partidele și noi pierdusem primul loc. Atitudinea lor și modul în care au intrat în teren, cum s-au exprimat, super. Aș vrea să continuăm cu asemenea evoluții”, a declarat președintele de onoare al Universității Craiova, în exclusivitate pentru FANATIK. Antrenorul Petrolului, Eugen Neagoe, a avut o reacție extrem de dură după eșecul suferit.

ADVERTISEMENT
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de...
Digi24.ro
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor

Sorin Cârțu, impresionat de Samuel Teles

Sorin Cârțu a fost impresionat în mod special de Samuel Teles, iar oficialul grupării din Bănie a scos în evidență polivalența fotbalistului adus de la Oțelul. „Teles e un fotbalist foarte bun, îl iubesc ca fotbalist, pentru că are mobilitate tactică. (n.r. să ne așteptăm să joace Teles în bandă începând de acum?) Nu știu ce să spun, antrenorul face ce crede și ce vede în antrenamente.

ADVERTISEMENT
E scandal! Brooklyn Beckham a rupt tăcerea și nu s-a ferit de cuvinte...
Digisport.ro
E scandal! Brooklyn Beckham a rupt tăcerea și nu s-a ferit de cuvinte despre părinții lui: ”Au încercat să distrugă”

Nsimba a fost primul jucător al cantonamentului din câte am luat date. A fost o surpriză fantastică pentru toți modul în care s-a pregătit și se așteptau la o prestație cum a avut aseară (n.r. luni seară), să fie atacantul pe care ni-l dorim tot timpul. Teles e un jucător mobil tactic, poate să joace pe orice post la mijloc, bandă dreaptă, bandă stângă.

Joacă în orice sistem vrei să-l bagi. Cred că nu poate să joace fundaș central sau atacant, dar în rest poți să-l folosești oriunde. Mie îmi place maxim. Și ca fost antrenor. Mi-aș fi dorit tot timpul să am jucători de tipul lui în teren”, a afirmat oficialul Craiovei la FANATIK SUPERLIGA după victoria clară obținută contra Petrolului.

ADVERTISEMENT

Ce realizări a avut Samuel Teles în acest sezon

Sosit în vara anului trecut la Universitatea Craiova, Samuel Teles a strâns 30 de prezențe în toate competițiile pentru gruparea din Bănie. Fotbalistul portughez a reușit să marcheze un gol, în remiza cu Dinamo din campionat, oferind și patru pase decisive, două în preliminariile Conference League și alte două în Cupa României.

Sorin Cârțu, DISCURS SPUMOS după Petrolul - U Craiova 0-4: "AM AVUT EMOȚII PÂNĂ LA 3-0"

Dinamo a trimis o nouă ofertă pentru Vladislav Blănuță: „Am primit deja un...
Fanatik
Dinamo a trimis o nouă ofertă pentru Vladislav Blănuță: „Am primit deja un răspuns”
Valeriu Iftime, discurs fără precedent după înfrângerea lui FC Botoșani la Miercurea Ciuc:...
Fanatik
Valeriu Iftime, discurs fără precedent după înfrângerea lui FC Botoșani la Miercurea Ciuc: „Într-o lume normală, acest meci nu se juca. Sunt bolnav de aseară”
Marius Șumudică a criticat dur transferul de titlu al Rapidului: „N-am înțeles ce...
Fanatik
Marius Șumudică a criticat dur transferul de titlu al Rapidului: „N-am înțeles ce a jucat!”. Anunță o rivală de moarte pentru giuleșteni
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Susține că apropierea de Mircea Lucescu i-a distrus relația cu Cornel Dinu: 'Știa...
iamsport.ro
Susține că apropierea de Mircea Lucescu i-a distrus relația cu Cornel Dinu: 'Știa că sunt prieten cu el, de aceea s-a comportat așa cu mine'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!