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Sorin Cârțu a savurat la maximum victoria categorică obținută de Universitatea Craiova în derby-ul cu FCSB. Oltenii au făcut spectacol pe „Ion Oblemenco” și și-au surclasat rivala. Oficialul campioanei a vorbit la final despre forța grupului, dar și despre atmosfera creată de suporterii din Bănie.

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Universitatea Craiova a făcut un meci aproape perfect în derby-ul cu FCSB. Campioana României și-a respectat statutul și a controlat autoritar partida de pe „Ion Oblemenco”. Oltenii au pus presiune încă din primele minute și au intrat la pauză cu 2-0, după „dubla” lui Assad Al-Hamlawi. Diferența putea fi chiar mai mare. Târnovanu a avut mai multe intervenții importante, iar Etim a avut un gol anulat pentru ofsaid.

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nu a redus ritmul nici după pauză și a transformat derby-ul într-o demonstrație de forță. Cicâldău a făcut 3-0 în minutul 57, iar Simon Elisor, intrat pe parcurs, a punctat de două ori, în minutele 69 și 87.

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Sorin Cârțu a vorbit despre Președintele de onoare al oltenilor a scos în evidență forța grupului și a remarcat aportul publicului de pe „Ion Oblemenco”. Nu mai puțin de 27.696 de spectatori au fost în tribune, record de asistență în actualul sezon al SuperLigii.

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„E o seară frumoasă. O victorie meritată, o victorie electrizantă. Am luat peste nota 10. Echipa a jucat foarte bine. Nu spun că a fost prea puțin sau de ajuns. Sunt foarte bucuros pentru ce se întâmplă la Craiova. Mă bucur pentru lumea care a fost la stadion. Au venit cu încredere. Au creat o stare de fericire.

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Nu știu ce altă echipă ne-ar fi putut sta astăzi în cale. Deocamdată, ne gândim la meciul următor. Partida cu Getafe are un specific diferit. Am spus că voiam un rezultat pozitiv. A fost un meci cu multă încărcătură”, a declarat Sorin Cârțu.