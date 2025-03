Sorin Cârțu, în extaz după Universitatea Craiova – U Cluj 3-0: „A fost seara noastră!”

Președintele de onoare al Universității Craiova este încântat de felul în care a jucat echipa și a spus că i-a felicitat pe jucători la finalul partidei, spunând și că a fost seara lor.

Sorin Cârțu, în extaz după Universitatea Craiova – U Cluj

Sorin Cârțu a fost în extaz după victoria obținută de : „A fost seara noastră! Nu a fost nicio problemă astăzi, nici nu am observat, am fost și jos să felicit băieții! Am făcut un meci bun, o atmosferă frumoasă.

Băieții au răspuns și au făcut ce au văzut că se întâmplă și în tribună. Tot ce s-a strigat în tribună, băieții au răspuns. Am invitat și 5.000 de copii la meci.

E un început frumos de play-off, e important să avem continuitate, asta ne dorim cel mai mult. Și la meciul cu FCSB am jucat bine, dar am făcut o primă repriză urâtă ce e drept”.

„Noi oferim toate condițiile!”

„Era corect să fie și un roșu pentru FCSB și să fi rămas în 10 oameni. Nu mai fac alte comentarii. Poate e și adversarul, dar am echilibrat chiar și acel meci. Noi oferim toate condițiile, e o bancă tehnică foarte consistentă și valoroasă.

Rămâne ca speranțele noastre să se materializeze. Totul depinde de evoluțiile pe care le avem. Au fost mai multe nereușite, ne trezeam când deja eram în handicap și trebuia să revenim și să și încercăm să câștigăm. Mă bucur mult pentru Lukic, poate nu juca bine înainte că nu avea concurența lui Safira”, .

„L-am luat și l-am îmbrățișat pe Safira. De la domnul Vassaras aștept să nu ne mai dea explicații că ăia văd alte reluări pe camerele lor și altfel la televizoarele noastre. Ia-le atunci televizoare cum avem noi, ce o fi așa greu.

Mi-au plăcut atacanții de la U Cluj, dar nu vreau să intru în discuții ca să nu fiu rău sau să evit polemici. Pot să fac și eu legături cu primate și altele, pot fi acid, dar nu e cazul. M-aș bucura să îl suplinească și alții pe Mitriță, trebuie să avem jucători care să iasă pe cont propriu”, a mai spus Sorin Cârțu.