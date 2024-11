Sorin Cârțu, în prim-plan la derby-ul Universitatea Craiova – CFR Cluj! Președintele oltenilor va da lovitura de start pe „Ion Oblemenco”

Oficialii „juveților” au pus la cale un moment special înaintea derby-ului Universitatea Craiova – CFR Cluj, care se va juca duminică, la ora 20:30. Sorin Cârțu revine pe gazonul stadionului „Ion Oblemenco” pentru a da lovitura de start a partidei.

Sorin Cârțu, ambasadorul Universității Craiova la derby-ul cu CFR Cluj! Noul președinte al oltenilor va da lovitura de start

Jocurile Universității Craiova de pe stadionul „Ion Oblemenco” sunt speciale atât pentru suporteri, cât și pentru legendele oltenilor. Foștii fotbaliști care au îmbrăcat tricoul „alb-albaștrilor” au șansa să revină pe gazonul arenei în care au scris istorie.

Nae Ungureanu, Gică Craioveanu, Gigi Ciurea, Rodion Cămătaru sau Mihăiță Pleșan sunt câțiva dintre ambasadorii Universității Craiova. Pe lista lor se va înscrie și Sorin Cârțu, președintele onorific al grupării din Cetatea Băniei.

a anunțat pe pagina oficială de Facebook că Sorin Cârțu o să devină ambasadorul „juveților”. Noul președintele al „alb-albaștrilor” va da lovitura de start la derby-ul cu CFR Cluj.

„Lovitura de start a meciului cu CFR Cluj va fi dată în mod simbolic de Sorin Cârțu, președintele onorific al Științei. Produs al școlii de fotbal craiovene, Cârțu a făcut junioratul la CSS Craiova. În 1973 câștigă campionatul de tineret al României, iar doi ani mai târziu este golgheter al diviziei B cu Electroputere.

În perioada 1976-1987, tricoul alb-albastru arde pe el! Pe 22 august 1976, debutează cu gol la Universitatea în victoria cu 5-1 contra Progresului București. Trei cupe și două titluri de campion este palmaresul lui Sorin Cârțu ca jucător, căruia îi va adăuga în 1991 eventul din postură de antrenor.

În 283 de meciuri în Divizia A a marcat de 107 ori, în timp ce în partidele europene în cele 37 de apariții a marcat 11 goluri, fiind fotbalistul român cu cele mai multe goluri înscrise în cupele europene. În septembrie 2014 a fost cooptat în staff-ul Științei în funcția de director tehnic. În campionatul 2014-2015, împreună cu Emil Săndoi, a condus echipa pe locul 5, reușind o serie fantastică de 19 partide fără înfrângere, record în istoria Științei”, se arată în postarea Universității Craiova.

Cât câștigă Sorin Cârțu la Universitatea Craiova: „Am fost bun la negocieri când am fost în altă parte”

Sorin Cârțu a revenit la Universitatea Craiova după un an de la plecarea din conducerea clubului. Fostul și actualul președinte a dezvăluit .

„De ce râzi (n.r.- către Horia Ivanovici), că ești prietenul lui Mihai? Nu știi că mereu cu mine are buzunarele închise. (Dănuț Lupu: ca președinte onorific nu ai salariu). Bravo, tu știi că nu mă alătur nicăieri pro bono.

Dar omul știi cum e la negocieri. ‘Stai că nea’ Sorin…’ Mă știe pe mine cum sunt cu Universitatea Craiova. (Horia Ivanovici: Nu ți-a dat 14.000 de euro pe lună, ți-a dat 12.000). Eu am fost bun la negocieri când am fost în altă parte.

Când am fost la Craiova, am fost întotdeauna sub ceea ce merit”, spunea Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA.