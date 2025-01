Deși Universitatea Craiova trece printr-o perioadă de criză a rezultatelor, , campania de transferuri continuă în Bănie. Urmează să ajungă pe Oblemenco un atacant din campionatul Portugaliei, despre care Sorin Cârțu a spus că se aseamănă la anumite caracteristici cu fostul mare jucător francez David Trezeguet.

Sorin Cârțu, încântat de „Trezeguet”, noul transfer al Universității Craiova: „E un jucător de combinații. Îmi place”

Invitat prin video call la emisiunea FANATIK SUPERLIGA de marți, 28 ianuarie 2025, Sorin Cârțu a recunoscut că formația sa va beneficia de un nou transfer, cel al brazilianului Alisson Safira.

ADVERTISEMENT

Așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate, . Oficialul Craiovei și totodată legenda clubului, Sorin Cârțu, i-a făcut o scurtă analiză fotbalistului ce va sosi marți în România să semneze.

“L-am văzut, l-am urmărit și eu. S-au pus cluburile de comun acord, trebuia să fie în primul rând un acord între cluburi și apoi și băiatul să-și dorească. Au fost discuții pe care le-a avut cu Mario Felgueiras (n.r. – directorul sportiv al Universității Craiova), iar cu toate astea omul e încântat să vină și a fost de acord.

ADVERTISEMENT

Din ce am văzut pe YouTube, i-am luat mai multe clipuri, e un jucător de combinații, mie îmi place, jucător care se pretează la un-doi, la deviere, n-am mai văzut așa ceva, noi nu am mai avut în componența echipei noastre un jucător de tipul ăsta. Am avut altfel de atacanți.

El este un tip așa, filiform, are 1,85 metri și 78 de kilograme. L-am văzut cu detentă bună și cu lovitură bună de cap. Păstrând diferențele și o asemănare cât de cât forțată, mie mi s-a părut în mișcări atitudinea lui Trezeguet, cam de felul ăsta.

ADVERTISEMENT

Are și o agresivitate care uneori e bună pentru atacant, are vreo 7 cartonașe galbene în 16 meciuri dacă ați observat, deci are agresivitate imediată, când pierde balonul se bate pentru el, mai dă și coate. Eu l-am văzut în multe situații din astea, e Santa Clara totuși, a jucat cu Sporting, cu Benfica…”, a spus Sorin Cârțu.

“Sper că va face diferența. Îl văd într-o colaborare bună cu jucătorii noștri”

Sorin Cârțu mizează pe Alisson Safira că se va adapta la Craiova și va fi potrivit stilului de joc, raportat la oamenii de bază ai Universității precum Alexandru Mitriță sau Ștefan Baiaram.

ADVERTISEMENT

“Eu sper că el va face diferența și trecerea asta de acolo aici o va face cu mult mai multă eficiență. Acolo într-adevăr, are două goluri dar are niște pase decisive sau modul în care a dat golul din aglomerație și cum s-a descurcat… e încurajator.

Acum rămâne adaptarea lui că știți cum e, atacantul are nevoie de mai mult timp de adaptare decât un mijlocaș sau un fundaș pentru că el depinde de absolut toți jucătorii.

Eu îl văd într-o colaborare bună cu jucători precum Mitriță, Houri sau Baiaram. Se pretează pentru o apropiere în joc pentru ei, pentru un-doi-uri, o pasă cu simț, pe poziție viitoare și așa mai departe. Îl aștept“, a conchis fostul component al “Craiovei Maxima”.

Alisson Safira vine din Portugalia, de la gruparea Santa Clara, ocupanta locului 5 în campionatul lusitan, prima imediat sub marile puteri Sporting, Benfica, Porto și Braga. Potrivit , atacantul brazilian valorează 600.000 de euro și are două goluri, plus două assist-uri reușite în sezonul actual.

Sorin Cârțu, încântat de „Trezeguet”, noul transfer al Universității Craiova: „E un jucător de combinații. Îmi place”