Sport

Sorin Cârțu încinge derby-ul U Craiova – FCSB! Ce a spus despre meciul campioanei de la Galați: „Pe noi nu trebuie să ne bănuiți”

Derby-ul U Craiova - FCSB a început deja! Ce a spus Sorin Cârțu înaintea celor două meciuri directe din această săptămână
Gabriel-Alexandru Ioniță
10.02.2026 | 18:02
Sorin Cartu incinge derbyul U Craiova FCSB Ce a spus despre meciul campioanei de la Galati Pe noi nu trebuie sa ne banuiti
ULTIMA ORĂ
Ce a spus Sorin Cârțu înainte de Universitatea Craiova - FCSB. Foto: Sport Pictures
Sorin Cârțu a prefațat cele două meciuri directe dintre Universitatea Craiova și FCSB din această săptămână, primul în Cupa României, iar al doilea în SuperLiga. Președintele de onoare de la clubul din Bănie a glumit și a spus că nu este cazul ca oltenii să fie suspectați că s-ar putea da la o parte din fața campioanei în drumul ei spre play-off.

Sorin Cârțu, atac cu manta înainte de Universitatea Craiova – FCSB. Ce a spus despre victoria roș-albaștrilor de la Galați

În acest sens el a făcut o scurtă referire la partida jucată de echipa roș-albastră recent la Galați și câștigată de ea cu scorul de 4-1, chiar dacă ulterior a punctat că nu dorește să facă mai multe comentarii.

De asemenea, cu aceeași ocazie, Cârțu a abordat și perspectiva arbitrajului, în contextul în care în trecutul apropiat au existat câteva controverse din acest punct de vedere după meciurile dintre Universitatea Craiova și FCSB.

Ce a spus Sorin Cârțu despre arbitraj înainte de Universitatea Craiova – FCSB

Fostul mare fotbalist și antrenor a transmis că își dorește doar să fie vorba despre un arbitraj echitabil și un joc care să se decidă doar în baza prestației fotbaliștilor.

„(n.r. Despre meciul cu Dinamo) Cred că nicio echipă nu a vrut să piardă, primul lucru pe care și l-au propus, și apoi să exploateze din greșelile adversarului. S-a jucat prudent, mai puține situații de poartă.

Atitudinea noastră în perioada asta, nu ne-am gândit să aducem nimic ca să îmbunătățim lotul. S-a făcut o analiză și s-a decis să se meargă în continuare cu același lot. Săptămâna asta este foarte grea, de tipul celor din Conference. A fost partida cu Dinamo, vin două partide cu FCSB. Sunt echipele cu care noi întotdeauna am fost într-un antagonism maxim.

(n.r. Despre înfrângerile cu FCSB de-a lungul timpului) Multe dintre ele au fost obținute nemeritat. Nu le-am ținut socoteala. Au fost meciuri în ultima perioadă în care ne-am prezentat foarte bine, am dominat. Sper ca la meciul ăsta să fim mai inspirați. În niciun caz nu trebuie să ne bănuiți de vreo înțelegere, apropo de partida de la Galați. Nu vreau să fac comentarii. Sunt adversarii în joc și e treaba lor cum și le organizează.

Mă interesează ca la partidele cu noi să nu fie polemici, vreau arbitraje corecte. Din punctul meu de vedere amândouă, amândouă reprezintă niște repere pentru țintele pe care le avem”, a spus Sorin Cârțu în direct la Digi Sport. 

