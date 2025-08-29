Sport

Sorin Cârțu, încrezător după ce a văzut adversarele Universității Craiova din Conference League: „Nu sunt niște zbiri! O să facem puncte”

Sorin Cârțu a oferit prima reacție după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din „Faza Ligii” UEFA Conference League. Ce a transmis președintele oltenilor.
Iulian Stoica
29.08.2025 | 21:16
Sorin Cartu increzator dupa ce a vazut adversarele Universitatii Craiova din Conference League Nu sunt niste zbiri O sa facem puncte
ULTIMA ORĂ
Sorin Cârțu, prima reacție după ce Universitatea Craiova și-a aflat adversarii din Conference League. Sursă foto: sportpictures

Universitatea Craiova a învins-o în dublă manșă pe Istanbul Bașakșehir și s-a calificat în premieră în „Faza Ligii” UEFA Conference League. La o zi după triumf, oltenii și-au aflat adversarii din competiție, iar Sorin Cârțu și-a expus părerea vizavi de următorii oponenți.

ADVERTISEMENT

Sorin Cârțu, încrezător după ce a văzut adversarele Universității Craiova din Conference League

Universitatea Craiova a avut parte de ghinion la tragerea la sorți UEFA Conference League și astfel că se va duela cu Rapid Viena (d), Sparta Praga (a), Mainz (a), AEK Atena (d), Rakow (d) și Noah (a) în „Faza Ligii”. Cel puțin pe hârtie, oltenii s-au lovit de neșansă, în urne fiind echipe mult mai accesibile decât cele extrase.

În schimb, Sorin Cârțu a transmis că se pot face puncte în „Faza Ligii”. Președintele oltenilor mizează pe forma arătată de elevii lui Mirel Rădoi în acest sezon și pe faptul că meciurile nu sunt eliminatorii, astfel că echipa poate să evolueze cu o presiune ceva mai scăzută față de preliminariile prin care a trecut.

ADVERTISEMENT

„Nu știu dacă la nivelul ăsta îți puteai alege adversarii. Dai de nume bune, sunt adversari buni, cu ținută europeană. Eu nu văd niște zbiri, să zicem că nu avem șanse să facem puncte. Dacă jucăm cum am jucat în competiția asta, experiența asta de 6 partide ne-a ajutat, trebuie doar să avem o altă exprimare.

„Cred că vom face puncte, sperăm în primăvară să jucăm o dublă manșă eliminatorie”

Meciurile nu mai sunt eliminatorii, trebuie să joci să acumulezi puncte. Cred că vom face puncte, sperăm în primăvară să jucăm o dublă manșă eliminatorie, cam ăsta este obiectivul nostru.

ADVERTISEMENT
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată,...
Digi24.ro
Țara din UE în care cetățenii se înghesuie să se înscrie în armată, deși serviciul militar nu e obligatoriu. Cât câștigă după instruire

A fost obiectivul de a intra în grupe, a fost îndeplinit. Avem și obiectivul major pentru anul acesta, acela de a ieși campioni. Ceea ce ni se întâmplă ne dă speranțe. Ar fi culmea să nu sperăm la ce am văzut până acum de la echipa asta. Mai ales că acționarii vor să aducă doi jucători”, a declarat Sorin Cârțu la Digi Sport.

ADVERTISEMENT
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au...
Digisport.ro
Cum s-a comportat David Popovici la un restaurant din Sibiu. Cei prezenți au reacționat imediat și au spus totul
Totul despre adversarii stelari ai lui FCSB din Europa League! Cinci dintre echipe...
Fanatik
Totul despre adversarii stelari ai lui FCSB din Europa League! Cinci dintre echipe au jucat în Champions League sezonul trecut
Cine este și cât de bine arată iubita lui Vinicius Jr.. Fotbalistul și-a...
Fanatik
Cine este și cât de bine arată iubita lui Vinicius Jr.. Fotbalistul și-a găsit sufletul pereche
Live Video US Open 2025. Emma Răducanu, eliminată categoric din competiție în turul...
Fanatik
Live Video US Open 2025. Emma Răducanu, eliminată categoric din competiție în turul III
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Adrian Sârbu a vrut să scoată un cunoscut jurnalist Pro TV de pe...
iamsport.ro
Adrian Sârbu a vrut să scoată un cunoscut jurnalist Pro TV de pe post pentru că i se părea 'prea trist'! Cum îl poreclise
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de...
viva.ro
“Nu suntem bine, dar facem sex mai bine ca niciodată, chiar și de trei ori pe zi. Ne-am luat și jucării…”. Dezvăluirile vedetei nu se termină aici. Cătălin Măruță a făcut ochii mari. A spus totul ÎN DIRECT
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili”...
Jurnalul.ro
Guvernul s-a răzgândit: Spitalele private nu mai trebuie să plătească pentru pacienții „nerentabili” trimiși la stat
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină...
adevarul.ro
Deputatul AUR Dan Tănasă acuză o acțiune de kompromat la adresa sa: „Godină l-a sunat pe președintele blocului în care locuiesc”
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de...
unica.ro
„E ora 7.30 dimineața, sunt beat”. Mihai Bendeac s-a filmat în stare de ebrietate pe străzile din București. Fără să-și dea seama, actorul a povestit detalii neașteptate din viața lui
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele...
Observatornews.ro
Judecătoarea care a dat statul în judecată pentru a primi 900.000 lei: Protestele nu sunt motiv de bucurie
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi...
as.ro
Diana Şucu s-a revoltat! Soţia lui Dan Şucu a demascat o ilegalitate şi a avut o întrebare pentru autorităţi
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este...
stiripesurse.ro
VIDEO Mihai Tudose îl pulverizează pe Ilie Bolojan: Asta nu e reformă, este sinucidere asistată!
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu...
Libertatea.ro
Marian Godină, scandal cu Robert Turcescu din cauza livratorului din Bangladesh: „Dacă nu ești cuminte, scot mesajele în care îți dădeai șefii în gât”
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două...
informat.ro
Sinteza știrilor din sport / ultimele 24 de ore - România are două echipe în grupele cupelor euro...
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion...
RTV.NET
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!