Sorin Cârțu, încrezător după ce a văzut adversarele Universității Craiova din Conference League: „Nu sunt niște zbiri! O să facem puncte”

Universitatea Craiova a învins-o în dublă manșă pe Istanbul Bașakșehir și s-a calificat în premieră în „Faza Ligii” UEFA Conference League. La o zi după triumf, oltenii și-au aflat adversarii din competiție, iar Sorin Cârțu și-a expus părerea vizavi de următorii oponenți.

Sorin Cârțu, încrezător după ce a văzut adversarele Universității Craiova din Conference League

se va duela cu Rapid Viena (d), Sparta Praga (a), Mainz (a), AEK Atena (d), Rakow (d) și Noah (a) în „Faza Ligii". Cel puțin pe hârtie,

În schimb, Sorin Cârțu a transmis că se pot face puncte în „Faza Ligii”. Președintele oltenilor mizează pe forma arătată de elevii lui Mirel Rădoi în acest sezon și pe faptul că meciurile nu sunt eliminatorii, astfel că echipa poate să evolueze cu o presiune ceva mai scăzută față de preliminariile prin care a trecut.

„Nu știu dacă la nivelul ăsta îți puteai alege adversarii. Dai de nume bune, sunt adversari buni, cu ținută europeană. Eu nu văd niște zbiri, să zicem că nu avem șanse să facem puncte. Dacă jucăm cum am jucat în competiția asta, experiența asta de 6 partide ne-a ajutat, trebuie doar să avem o altă exprimare.

„Cred că vom face puncte, sperăm în primăvară să jucăm o dublă manșă eliminatorie”

Meciurile nu mai sunt eliminatorii, trebuie să joci să acumulezi puncte. Cred că vom face puncte, sperăm în primăvară să jucăm o dublă manșă eliminatorie, cam ăsta este obiectivul nostru.

A fost obiectivul de a intra în grupe, a fost îndeplinit. Avem și obiectivul major pentru anul acesta, acela de a ieși campioni. Ceea ce ni se întâmplă ne dă speranțe. Ar fi culmea să nu sperăm la ce am văzut până acum de la echipa asta. Mai ales că acționarii vor să aducă doi jucători”, a declarat Sorin Cârțu la .