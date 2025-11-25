Sport

Sorin Cârțu, îngrijorat de forma slabă a vedetei de la Universitatea Craiova: „E și anturajul în care a trăit”

Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, îngrijorat de forma arătată de unul dintre cei mai importanți oameni ai echipei. Semnal de alarmă pentru Filipe Coelho.
Alex Bodnariu
25.11.2025 | 21:30
Sorin Cartu ingrijorat de forma slaba a vedetei de la Universitatea Craiova E si anturajul in care a trait
Jucătorul care l-a dezamăgit pe Sorin Cârțu în ultimele meciuri. Oficialul echipei a vorbit despre lipsa de formă a fotbalistului
Filipe Coelho a obținut o victorie la debut pe banca Universității Craiova, însă oltenii au o problemă remarcată chiar și de oficialii clubului. Assad, atacantul palestinian, nu a mai înscris un gol pentru echipa din Bănie din luna august, iar Sorin Cârțu își face griji.

De când nu a mai marcat Assad. Perioadă delicată pentru atacantul Universității Craiova

Assad a ajuns la Universitatea Craiova în această vară și a impresionat pe toată lumea în primele sale meciuri. Vârful palestinian a înscris pe bandă rulantă, iar oltenii păreau că au dat lovitura pe piața de transferuri. El se completa perfect cu Nsimba.

Acum însă, Assad e într-o criză totală. Deși nu are evoluții proaste, atacantul nu se mai lipește de gol. Ultima dată când și-a trecut numele pe lista marcatorilor s-a întâmplat pe data de 7 august, într-un meci din preliminariile Conference League cu Trnava.

Situația complicată prin care trece Assad

Sorin Cârțu, președintele celor de la Universitatea Craiova, a vorbit despre această situație. Și el, la fel ca fanii echipei din Bănie, este îngrijorat de lipsa de reușite a lui Assad în ultima perioadă. Oficialul clubului e de părere că rolul principal al unui atacant este acela de a marca.

Președintele clubului din Bănie a venit și cu o posibilă explicație pentru criza lui Assad. În perioada în care atacantul din Palestina înscria meci de meci, acesta îi avea alături, acasă și în tribune, pe membrii familiei, însă aceștia s-ar fi întors la ei acasă.

„Și pe mine mă îngrijorează. Știți părerile mele despre atacanți. Trebuie să dea cu piciorul, cu capul, cu mâna. Trebuie să dea gol, să o bage în poartă. A avut o perioadă foarte bună. Se pare că și anturajul în care a trăit îl ajută. Era tatăl sau sora cu el. Se simțea bine.

S-au mai dus și în țara lor, probabil. Știi cum sunt ei, sentimentali. Sunt foarte legați de familie. Poate a avut și o cădere din punctul ăsta de vedere. Trebuie să își revină. Acum îl completează bine Etim. E bine să fie concurență. Poate joace și Baiaram acolo”, a precizat Sorin Cârțu la Prima Sport.

