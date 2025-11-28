Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Sorin Cârțu, intervenție chirurgicală de ultimă oră: "N-am dormit toată noaptea!" Ce a pățit după Craiova – Mainz

Sorin Cârțu a fost supus unei intervenții chirurgicale, dar chiar și așa s-a bucurat la maxim de victoria Universității Craiova. Ce s-a întâmplat după meci cu legenda Olteniei.
Traian Terzian
28.11.2025 | 16:18

Sorin Cârțu, supus unei noi intervenții chirurgicale. Sursă foto: colaj Fanatik
În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a dezvăluit că a avut nevoie de o intervenție chirurgicală. Ce probleme are, de fapt, președintele de onoare al Universității Craiova.

La ce intervenție chirurgicală a fost supus Sorin Cârțu

Fostul mare fotbalist Sorin Cârțu a explicat ce fel de operație a suferit, dar și faptul că nu a putut dormi toată noaptea. Și nu din cauza intervenției chirurgicale, ci a entuziasmului dat de victoria Craiovei în Conference League.

”Sunt tăiat pe la pleoape, de aia nu am vrut să mă vedeți. Am avut o intervenție chirurgicală, o blefaroplastie superioară. Nu a fost prea dureros. N-am dormit din toată noaptea, a ieșit din mine tot extazul ăla și tot entuziasmul de după meci. N-am dormit de bucurie”, a declarat Cârțu, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Cârțu nu este la prima operație de acest gen

Președintele de onoare al Universității Craiova are probleme mai vechi la pleoape. El a mai suferit o operație și în vară, așa cum a dezvăluit la acel moment la FANATIK SUPERLIGA, motiv pentru care nu a putut fi prezent la partida cu U Cluj, din etapa a 3-a a SuperLigii.

”Mergea către ceva mai grav și atunci a trebuit să o facă. Să știi că a fost un moment, n-am fost nici la partida asta. Pe urmă a trebuit să refuz, tot pentru intervenția asta, dar bine că nici nu puteam să fiu în două locuri, și invitația lui Nea Mircea Lucescu, pentru ziua lui. Atunci m-a chemat și asta chiar…”, a spus Sorin Cârțu.

Ce este, de fapt, blefaroplastia

Blefaroplastia este o intervenție la nivelul pleoapelor prin care se corectează pleoapa căzută sau surplusul de piele, mușchi și grăsime, ce apare atât din cauza înaintării în vârstă, cât și din cauza conformației.

Aceeași intervenție se poate realiza pentru a remodela grăsimea de la nivelul orbitei, nu doar pentru excizia surplusului de piele. Blefaroplastia este de două tipuri, în funcție de zona unde se intervine: superioară sau inferioară.

Blefaroplastia superioară, așa cum a avut și Sorin Cârțu, este una dintre cele mai frecvente intervenții chirurgicale la nivelul feței. Prin această procedură se reconstruiește pleoapa superioară. În plus, blefaroplastia de acest tip este utilă pentru gestionarea pielii superioare a pleoapei.



Tags:
