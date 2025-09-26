Sorin Cârțu, ironie dură la adresa arbitrajului după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2: „A fost un cuplu care nu avea cum să dea greș”

. Ca și , președintele de onoare al grupării din Bănie, Sorin Cârțu, a criticat decizia luată de arbitrul Adrian Cojocaru la faza în care Nicușor Bancu a fost eliminat.

Sorin Cârțu, atac la adresa arbitrilor după Universitatea Craiova – Dinamo 2-2

În minutul 65, la scorul de 2-1 pentru Universitatea Craiova, Danny Armstrong și Nicușor Bancu s-au lovit reciproc, iar arbitrul Adrian Cojocaru a fost chemat la monitor de către Andrei Chivulete, aflat în camera VAR. , iar mai apoi „câinii” au reușit să egaleze.

Președintele de onoare al Craiovei, Sorin Cârțu, a criticat decizia de a rupe echilibrul, considerând că ambii jucători meritau cartonaș roșu pentru gesturile făcute. „Până la acea eliminare aveam jocul sub control și speram la cele trei puncte. În general, eu ca fost antrenor, niciodată n-am făcut analize în momentul în care o echipă joacă în 11 și una în 10.

Întotdeauna, mai ales când sunt echipe echilibrate valoric, se vede acest lucru în desfășurarea jocului, lucru care s-a întâmplat și astă seară după acea încleștare a celor doi jucători, pe care Cojocaru a soluționat-o în favoarea lui Dinamo. Și cu ajutorul lui Chivulete. A fost un cuplu care nu avea cum să dea greș în ceea ce au realizat la această partidă”, a afirmat oficialul grupării din Bănie pentru .

Ce decizie ar fi luat Sorin Cârțu după conflictul Armstrong – Bancu

Sorin Cârțu a comparat situația controversată din acest meci cu decizia luată în sezonul trecut de Marian Barbu la partida FCSB – Universitatea Craiova 1-0, când Siyabonga Ngezana nu a fost eliminat în prima repriză: „Este total injustă eliminarea lui Bancu. În primul rând, a fost o călcătură intenționată a lui Armstrong pe pieptul lui Bancu. Și apoi, reacția lui… Nu putea să le dea ambilor galben, pentru că depășiseră niște bariere, dar trebuia să le dea roșu.

Aduc în continuare în discuție faza cu Ngezana, la București, când trebuia să primească al doilea galben și era în prima repriză, s-a pus problema că la un meci de acest tip, nu e bine să rupi echilibul jocului. Când este vorba de noi, se iau niște decizii care ne dezavantajează. În această seară s-a luat o decizie care a avantajat Dinamo. Cel mai bine, dacă voia să fie intransigent și să țină meciul în mână, era să dea ambilor roșu”.

„Craiova deranjează. Trebuie să fim înarmați cu multă răbdare”

Universitatea Craiova ocupă în continuare primul loc, iar Sorin Cârțu este de părere că acest lucru „deranjează”. „Nu ne-am bazat niciodată în tentativa noastră de a câștiga campionatul pe o stare impecabilă a arbitrajului. Sunt lucruri care deranjează, Craiova deranjează că este acolo și nu sunt alte echipe. O să ni se întâmple multe astfel de lucruri, dar noi trebuie să fim înarmați cu multă răbdare. Dacă vrem să câștigăm campionatul, ne trebuie o umilință pozitivă în jocuri”, a afirmat președintele de onoare al Universității.