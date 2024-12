Sorin Cârțu, ironii pentru foștii jucători de la Universitatea Craiova după remiza cu Petrolul: „Mi-aș fi dorit să joace la fel la noi”

Președintele de onoare al oltenilor a spus că despre Paul Papp, fundașul „lupilor galbeni”, că și-ar fi dorit să joace la fel de bine pentru olteni în meciul cu Beer Sheva, pierdut de formația din Bănie, precum a făcut-o în această partidă.

Sorin Cârțu, ironii pentru foștii jucători de la Universitatea Craiova după remiza cu Petrolul

Sorin Cârțu a vorbit despre meciul egal dintre , ironizându-i pe foștii jucători ai oltenilor, care acum evoluează în echipa „lupilor galbeni”:

ADVERTISEMENT

„Mi-am uitat costumul de scafandru acasă! Noi am fost dezavantajați cu situația asta, dar ne-am adaptat cu situația asta. Merită felicitați băieții pentru lupta pe care au dat-o acolo.

Până la urmă, am reușit să echilibrăm. A fost și o situație la limită la golul lui Tudorie, nu trebuia să-i dăm adversarului posibilitatea să dea la poartă pe un teren ca ăsta.

ADVERTISEMENT

Nici nu știu dacă a fost sau nu a fost ofsaid. Eu am zis că a fost ofsaid în primă fază, nu mai contează, nu trebuia să avem riscuri de tipul ăsta. Nu trebuia să jucăm la ofsaid, doar să se dubleze fundașii”.

„În condițiile date, da, sunt mulțumit cu punctul obținut. Îi felicit pe băieți pentru cum au evoluat, pentru că s-au luptat. Au avut cei de la Petrolul și foști fotbaliști de-ai noștri, ai văzut ce lupte au tras cu noi.

ADVERTISEMENT

Aș fi vrut ca Papp să fie la fel de arțăgos la meciul cu Beer Sheva, cum a fost arțăgos la meciul ăsta cu noi. Noi atunci am jucat pe niște milioane de euro.

E bine să ne mai luăm zece puncte, să ne facem o medie de două puncte, eu sunt cu media. Ești aproape astfel de obiectivul pe care ni l-am stabilit în primă fază”, a mai spus Sorin Cârțu, la TV .

ADVERTISEMENT

„Ca antrenor, am evitat să dau mâna cu fotbaliștii!”

„Sunt 19 etape care au trecut. Mai sunt etape, dar trebuie neapărat să mai facem puncte, situația noastră de a intra în play-off nu e doar așa oricum, trebuie să intrăm mai bine.

Nu caracterizez antrenorul la televizor, conducerea a avut și are încredere în el. Cam asta e. Nu mă apuc eu să spun dacă e bun sau dacă nu e bun. Conducerea analizează și ia deciziile.

Eu ca antrenor am evitat să dau mâna cu fotbaliștii. Jucătorul are și el nervii lui, ai și tu ca antrenor nervii tăi. Eu am evitat situații de tipul ăsta, că după începe scandalul”, a .

„E o situație de play-off foarte comprimată, nu s-a întâmplat niciodată. Uite ce i se întâmplă lui Dinamo, mie îmi place, joacă exact ce vrea antrenorul ei. Nu e întâmplător. Au mai avut o situație de tipul ăsta să fie pe primul loc.

Cred în continuare în titlu, avem o echipă bună! Intră și Rapidul în play-off, așa cred. Mai sunt, eu nu sunt sigur nici de U Cluj că poate să rămână, au intrat și într-o debandadă cu meciuri pierdute.

Eu cred că dacă erau pe primul loc, erau investiții foarte importante, eu cred într-o mobilizare mare acolo. Sunt și pretențiile domnului Boc și ale fanilor”, a mai spus oficialul oltenilor.