Sorin Cârțu își continuă tirada după suspendarea primită de Baiaram: ”Să se acționeze și împotriva lui Dinamo! Nu e o coincidență”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a reiterat faptul nu crede în coincidențe legat de suspendarea încasată de Ștefan Baiaram și cere ca și clubul Dinamo să fie sancționat.

Sorin Cârțu așteaptă sancționarea lui Dinamo, după ce Baiaram a fost suspendat

Președinte de onoare al Universității Craiova nu înțelege de ce în cazul lui Ștefan Baiaram s-a luat o hotărâre atât de rapidă, iar în ceea ce o privește pe Dinamo nu s-a decis nimic după incidentele de la partida de pe Arena Națională.

”(n.r. – Ce a fost la Tribuna 1? Mihai Stoica spunea de olimpiada de scuipături) Nu știu ce spun, eu stau la oficială, sus, și am fost preocupat de desfășurarea partidei. Lumea trăiește în fel și chip. Nu ai văzut cum au trăit și la partida cu Dinamo?

Făceam comentarii cu ce s-a întâmplat cu Baiaram înainte de aceste două partide (n.r. – cu FCSB) și spuneam că nu vreau să cred într-o coincidență. Cum s-a acționat împotriva lui Baiaram, mă aștept să se acționeze și asupra lui Dinamo. Este lipsă de organizare”, a declarat Cârțu, la .

Cârțu, atac virulent la adresa suporterului care l-a scuipat pe Baiaram

Fostul jucător al Craiovei Maxima a măturat pe jos cu suporterul de la care a început incidentul în urma căruia Baiaram a fost suspendat și în continuare .

”Nu uitați că s-a întrerupt partida și cel vizat a fost tot Baiaram. Și graba asta…, că de aia au fost atâtea comentarii. Voiam să văd o acțiune din asta și împotriva clubului, pentru că nimeni nu are voie să stea acolo, să nu se tragă acel tunel, jucătorul să fie în contact cu un suporter când iese.

Acel suporter a dat dovadă de golănie, pentru că el a început și l-a făcut pe Baiaram să reacționeze. Am așteptat să vedem și sancțiunile împotriva lui Dinamo. (n.r. – Suspendarea lui Baiaram ți se pare cusută cu ață albă?) Nu vreau să o iau ca pe o coincidență. Pot să o interpretez și în felul meu, să cred și altceva”, a spus el.

Ce așteaptă Cârțu de la jocul de campionat cu FCSB

În finalul intervenției de la FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a vorbit despre întâlnirea din campionat dintre Universitatea Craiova și FCSB și a precizat că așteaptă ca publicul să-i poarte pe jucătorii lui Filipe Coelho spre victorie.

”Nu știu ce schimbări vor fi, nu știu strategia, dar probabil că vor fi niște schimbări. Cert e că ce am avut la dispoziție aseară au dovedit că fac față și merită să fie în echipa Universității Craiova, chiar dacă uneori nu au jucat.

Am oferit o dispută tare, caracteristică pentru o partidă cu FCSB. Așa mă aștept să fie și duminică, vreau să văd acest orgoliu. Este un antagonism între noi și FCSB, la fel cum este și cu Dinamo și Rapid.

Adrenalina trebuie activată la partide de genul ăsta, mai ales că a fost publicul a fost alături și aseară. Mă aștept și duminică să fie multă lume, să vină alături de echipă și atunci când lumea e alături suntem mult mai puternici”, a afirmat Cârțu.