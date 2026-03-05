Sorin Cârţu l-a făcut praf pe Marian Barbu după eliminarea lui Coelho: “V-am zis că nu ne simpatizează! Înţelege şi tu starea de spirit!”. Ce meci ratează antrenorul Craiovei. Exclusiv

Universitatea Craiova s-a impus în fața lui CFR Cluj, scor 3-1, în sferturile de finală ale Cupei României. În minutul 118, după ce Baiaram a stabilit scorul final, Filipe Coelho a intrat în teren pentru a sărbători alături de jucători, iar ulterior a văzut cartonașul roșu din partea lui Marian Barbu. Cum a comentat Sorin Cârțu decizia arbitrului.
În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a transmis că Marian Barbu putea fi mai înțelegător cu ieșirea lui Filipe Coelho, în contextul în care antrenorul a avut o descătușare. Președintele oltenilor nu este la primul atac la adresa arbitrului din Făgăraș.
„Era exprimarea unui antrenor care a trăit niște momente de frustrare, aici mă refer la sprintul lui Coelho. A fost o descătușare, CFR a egalat în minutul 90, Sparta Praga a egalat tot așa. A fost o descătușare de stare emoțională. Dacă ai fi jucat fotbal… Poți înțelege trăirile astea.
Sunt explicabile și momentele în care te dezavantajează arbitrii, ei nu înțeleg starea de concurs a unui fotbalist sau antrenor, munca pe care o depun pentru meci. Așa a fost și acum, trebuia să treacă cu vederea, că și așa i-a dat galben degeaba. De ce mai vii și îl dai pe al doilea? Că ești tu intransigentul Barbu”, a declarat Sorin Cârțu.
În continuare, Sorin Cârțu a amintit de faptul că „centralul” din Făgăraș a greșit la o fază dintr-un FCSB – U Craiova. Președintele oltenilor susține și după victoria cu CFR Cluj faptul că Marian Barbu nu o simpatizează deloc pe Universitatea Craiova.
„De ce nu i-a dat al doilea galben lui Ngezana? O să spun tot timpul de faza aceea. Toata viața mea o să îi aduc aminte. Acum a avut o fază în care Cordea i-a dat o palmă lui Baiaram și a căzut. Mai lipsea să îi dea și lui Baiaram galben pentru simulare.
Am jucat o dată la FC Argeș și i-a dat al doilea galben lui Crețu în minutul 20. Ne-a lăsat în 10 oameni din minutul 20! De asta spun eu de antipatia lui, nu ne simpatizează deloc Barbu. Eu am mai spus că arată a arbitru, dar de ce e așa închis și rigid?”, a mai spus Sorin Cârțu.
În urma cartonașului roșu văzut în minutul 118, Filipe Coelho va fi suspendat pentru meciul cu Rapid din ultima etapă a sezonului regular. Sorin Cârțu consideră că Marian Barbu a greșit, antrenorul lusitan având o simplă descătușare după golul lui Baiaram.
„Pe Pancu l-a amendat cineva că a intrat în teren după ce CFR a dat gol? Mă uit și în campionat, pleacă toată banca după ce se dă gol. E gol în minutul 117, era momentul descătușării, trebuia să înțeleagă starea de spirit a lui Coelho.
Putea să treacă mai ușor peste acel moment, însă Barbu nu a trăit niciodată în viața lui astfel de momente euforice. Nu am auzit ca el să fi jucat fotbal. Trebuia să îl înțeleagă pe Coelho, mai ales că primul galben a fost oferit gratuit. Coelho nu va sta pe bancă în Giulești”, a conchis Sorin Cârțu.