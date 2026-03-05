Sorin Cârţu l-a făcut praf pe Marian Barbu după eliminarea lui Coelho: “V-am zis că nu ne simpatizează! Înţelege şi tu starea de spirit!”. Ce meci ratează antrenorul Craiovei. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova s-a impus în fața lui CFR Cluj, scor 3-1, în sferturile de finală ale Cupei României. În minutul 118, după ce Baiaram a stabilit scorul final, Filipe Coelho a intrat în teren pentru a sărbători alături de jucători, iar ulterior a văzut cartonașul roșu din partea lui Marian Barbu. Cum a comentat Sorin Cârțu decizia arbitrului.

Sorin Cârţu l-a făcut praf pe Marian Barbu după eliminarea lui Filipe Coelho

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Sorin Cârțu a transmis că Marian Barbu putea fi mai înțelegător cu ieșirea lui Filipe Coelho, în contextul în care antrenorul a avut o descătușare. .

„Era exprimarea unui antrenor care a trăit niște momente de frustrare, aici mă refer la sprintul lui Coelho. A fost o descătușare, CFR a egalat în minutul 90, Sparta Praga a egalat tot așa. A fost o descătușare de stare emoțională. Dacă ai fi jucat fotbal… Poți înțelege trăirile astea.

ADVERTISEMENT

Sunt explicabile și momentele în care te dezavantajează arbitrii, ei nu înțeleg starea de concurs a unui fotbalist sau antrenor, munca pe care o depun pentru meci. Așa a fost și acum, trebuia să treacă cu vederea, că și așa i-a dat galben degeaba. De ce mai vii și îl dai pe al doilea? Că ești tu intransigentul Barbu”, a declarat Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT

Marian Barbu, luat în vizor de Sorin Cârțu

În continuare, Sorin Cârțu a amintit de faptul că „centralul” din Făgăraș a greșit la o fază dintr-un FCSB – U Craiova. Președintele oltenilor susține și după victoria cu CFR Cluj faptul că Marian Barbu nu o simpatizează deloc pe Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

„De ce nu i-a dat al doilea galben lui Ngezana? O să spun tot timpul de faza aceea. Toata viața mea o să îi aduc aminte. Acum a avut o fază în care Cordea i-a dat o palmă lui Baiaram și a căzut. Mai lipsea să îi dea și lui Baiaram galben pentru simulare.

Am jucat o dată la FC Argeș și i-a dat al doilea galben lui Crețu în minutul 20. Ne-a lăsat în 10 oameni din minutul 20! De asta spun eu de antipatia lui, nu ne simpatizează deloc Barbu. Eu am mai spus că arată a arbitru, dar de ce e așa închis și rigid?”, a mai spus Sorin Cârțu.

ADVERTISEMENT

Filipe Coelho, suspendat pentru meciul cu Rapid

În urma cartonașului roșu văzut în minutul 118, Filipe Coelho va fi suspendat pentru meciul cu Rapid din ultima etapă a sezonului regular. Sorin Cârțu consideră că Marian Barbu a greșit, .

„Pe Pancu l-a amendat cineva că a intrat în teren după ce CFR a dat gol? Mă uit și în campionat, pleacă toată banca după ce se dă gol. E gol în minutul 117, era momentul descătușării, trebuia să înțeleagă starea de spirit a lui Coelho.

Putea să treacă mai ușor peste acel moment, însă Barbu nu a trăit niciodată în viața lui astfel de momente euforice. Nu am auzit ca el să fi jucat fotbal. Trebuia să îl înțeleagă pe Coelho, mai ales că primul galben a fost oferit gratuit. Coelho nu va sta pe bancă în Giulești”, a conchis Sorin Cârțu.