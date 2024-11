Sorin Cârțu s-a născut pe 12 noiembrie 1955, iar FANATIK vă prezintă un material special în ziua în care președintele oltenilor împlinește 69 de ani. Fostul mare fotbalist român a scris istorie în tricoul Universității Craiova.

Sorin Cârțu, la 69 de ani! Cele mai importante momente din cariera fostului mare fotbalist al Universității Craiova

Chiar înainte să împlinească 69 de ani . Legenda „juveților” și-a dedicat o mare parte din viață grupării din Cetatea Băniei, fiind fotbalist, antrenor și conducător la clubul de suflet.

Sorin Cârțu a câștigat tot ce se putea cu Universitatea Craiova pe plan intern. Legenda „juveților” a bifat și o performanță istorică în tricoul „alb-albaștrilor” în Europa, fiind și cel mai bun marcator în cupele europene din istoria clubului.

Fostul mare fotbalist are peste 300 de apariții în tricoul oltenilor și peste 100 de goluri în toate competițiile. FANATIK vă prezintă cele mai importante momente din cariera lui Sorin Cârțu, legenda Universității Craiova.

5 trofee a câștigat Sorin Cârțu la Universitatea Craiova în cariera de fotbalist

Cel mai bun marcator din Divizia B în primul sezon la Electroputere. Din cauza cui a pierdut titlul de golgheter

Universitatea Craiova l-a împrumutat pe Sorin Cârțu la Electroputere Craiova în sezonul 1974-1975. Legenda „alb-albaștrilor” a dat cele mai multe goluri în Divizia B, însă nu a primit titlul de golgheter din cauza unui coleg de echipă.

„Nu aveam constanță în joc la Electroputere, dar Gigi Dungu mă ținea în teren. Jucam mai slab o perioadă, nu mă scotea, dar dădeam gol. Am fost golgheterul Diviziei B în primul an, însă nu am apărut pentru că mi-au anulat niște goluri.

Atunci arbitrul trecea golurile, de trei ori le-a anulat și le-a trecut la altul. Aveam un coleg în echipă, care zicea numele lui când arbitrul întreba cine a dat golul. Îl chema Pelea, mi-a spus: «Să mă mai pună și pe mine, să se mai scrie și de mine».

În total aveam 21 de goluri, așa am apărut cu vreo 18 în primul an”, a spus Sorin Cârțu la .

Un debut de vis la Universitatea Craiova

Sorin Cârțu a revenit la Universitatea Craiova de la Electroputere în 1976. „Sorinaccio” a debutat cu gol în tricoul „alb-albaștrilor” pe 22 august 1976 într-un succes categoric cu Progresul București, scor 5-1.

Președintele Universității Craiova a rememorat momentul debutului în Divizia A într-un interviu pentru FANATIK: „Am dat golul doi, un gol frumos de la vreo 25-30 de metri, într-un fel atipic pentru caracteristicile și golurile pe care le-am înscris în decursul carierei care urma să vină”.

21 de ani avea Sorin Cârțu la debutul în Divizia A

Cupa României, primul trofeu cu Universitatea Craiova

Sorin Cârțu a debutat la Universitatea Craiova în sezonul 1976-1977 și tot atunci a câștigat primul trofeu din carieră: Cupa României. Oltenii au eliminat Corvinul Hunedoara, Jiul Petroșani, UTA Arad și Rapid București în acea ediție.

„Sorinaccio” a făcut un . Fostul mare fotbalist a înscris un gol pe stadionul „23 August” în victoria cu 2-1 în fața „roș-albaștrilor” și astfel a adus Cupa României pentru prima dată în Bănie.

Semifinala din Cupa UEFA cu Universitatea Craiova

Sorin Cârțu este golgheterul Universității Craiova în cupele europene. Legenda „alb-albaștrilor” a marcat 11 goluri în 37 de apariții, fiind și până în ziua de astăzi cel mai bun marcator al oltenilor în Europa.

Cu siguranță cel mai bun sezon al lui Sorin Cârțu în cupele europene a fost înregistrat în 1982-1983. Fostul fotbalist a ajuns cu Universitatea Craiova până în semifinalele Cupei UEFA.

Un meci de neuitat pentru Sorin Cârțu în Cupa UEFA este cel cu Fiorentina. Legenda Universității Craiova a marcat pe stadionul „Central” în victoria cu 3-1 în fața italienilor.

„Am trăit cu mare entuziasm golul marcat, a venit după o lovitură de colț. Am făcut preluare pe coapsă și după am tras cu stângul. Ziceam că face mișto de noi, dacă ne spunea cineva la pauza meciului că o să învingem Fiorentina și o să ajungem până în semifinalele Cupei UEFA.

Plângeau pe teren cei de la Fiorentina, era diferență între primele noastre și ale lor. Le-au fost promisă câte o Alfa Romeo Giulia, iar noi aveam 5.000 de lei, 1.500 de la Federație și 1.500 de la Ministerul Învățământului”, spunea Sorin Cârțu.

Ce l-a făcut pe Sorin Cârțu să plece de la Universitatea Craiova

Sorin Cârțu a plecat de la Universitatea Craiova în 1986 și a devenit antrenor-jucător la Electroputere. Fostul fotbalist al „alb-albaștrilor” a dezvăluit de ce s-a despărțit de „juveți” și a ales să facă primii pași în cariera de antrenor la 31 de ani.

„Făceam parte dintr-un schimb, Veria era cunoscută pentru fructe și toate cele. Dar nu s-a realizat transferul și atunci m-am supărat pe sistem, am plecat, pentru că a venit o ofertă de la Electroputere. Bondrea era antrenor la Electroputere și el a plecat la Sibiu, iar conducerea mi-a dat telefon și m-a întrebat dacă vrea să fiu antrenor. Am început meseria în calitate de antrenor-jucător”, spunea legenda din Bănie