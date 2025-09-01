Sorin Cârțu lămurește „misterul Baiaram”: „Cu așa ceva nu te joci. Nu poți risca!”

Universitatea Craiova a obținut calificarea în grupa Conference League după ce i-a eliminat pe turcii de la Istanbul Bașakșehir cu și . Despre Ștefan Baiaram s-a spus că este accidentat și nu va juca în manșa a doua și, totuși, a fost titular. Ba chiar a și marcat. Sorin Cârțu a explicat cum au stat lucrurile de fapt.

Sorin Cârțu, despre situația lui Baiaram înaintea returului cu Istanbul Bașakșehir: „N-a fost o strategie”

și a fost nevoit să iasă de pe teren. Atacantul oltenilor a acuzat dureri la nivelul genunchiului stâng, dar nu a fost nevoie să fie transportat la spital. Iar în zilele premergătoare returului cu Istanbul Bașakșehir

„Nu știu dacă a fost într-un mod premeditat. N-a fost neapărat o strategie. Baiaram a avut o jenă la ligamente. Și nu se știe pe antrenamente. Într-adevăr, nu prea a făcut antrenamente, să nu i se agraveze. O întindere ligamentară poate să recidiveze din orice, dintr-o călcătură strâmbă, dintr-un șut. Și, dacă tot nu era în antrenamente, trebuia să spună că e apt?”, a explicat Sorin Cârțu.

Sorin Cârțu: „Baiaram e polivalent și trece printr-o formă foarte bună”

Ștefan Baiaram, Nicușor Bancu și Vladimir Screciu sunt cei trei fotbaliști de la Universitatea Craiova convocați de Mircea Lucescu pentru meciurile contra Canadei și a Ciprului. Chiar dacă se află la prima acțiune alături de naționala mare, Sorin Cârțu crede că Baiaram își poate găsi un loc în selecționata lui Mircea Lucescu, chiar dacă pe postul său, în stânga atacului, are concurență serioasă din partea lui Alex Mitriță. Fostul jucător al Craiovei, acum în China, trece printr-o formă de zile mare, marcând meci de meci pentru echipa sa.

„Baiaram e într-o formă excelentă. Aș vrea să-l țină cât mai mult. E bine și pentru el și trebuie să fie atent cu tot ceea ce înseamnă persoana lui. El formă dintr-asta sportivă a mai avut de vreo două ori și după aia s-a accidentat. De aceea a și pierdut expunerea la două Campionate Europene U21. Sunt convins că ar fi avut după aceea o altfel de imagine și un altfel de nume ca fotbalist.

Știu că la un moment dat Mircea Lucescu a vrut să îl ia. Nu știu cu cine juca și spunea că era singurul jucător care putea să blocheze acolo, în partea stângă, un jucător dintr-ăsta foarte ofensiv. Și chiar la partida la care venise să-l observe, atunci s-a accidentat (n.r. – Baiaram). Acum văd că e bine, să se ducă acolo (n.r. – la lotul național). Joacă, nu joacă, nu contează. (n.r. – n-o să aibă loc de Mitriță) Baiaram poate să se miște și în alte zone, nu e problemă. E și (postul de) atacant volant, pe care îl joacă în ultimul timp și îi vine ca o mănușă. Îi dă și posibilitatea să migreze în alte zone, nu doar în partea stângă. La ora actuală, este un jucător polivalent, cu mobilitate tactică bună, de la mijloc în sus. E într-o formă foarte bună, bravo lui!”, a precizat Sorin Cârțu.

