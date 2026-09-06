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Sorin Cârțu a găsit o metodă inedită prin care crede că Ștefan Baiaram poate ieși din perioada slabă pe care o traversează. Președintele Universității Craiova i-a recomandat autosugestia și a dezvăluit, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, că și el a trecut printr-un moment în care a avut nevoie să se privească în oglindă și .

Sorin Cârțu a avut propriul moment de cumpănă: „Am mai avut o discuție cu oglinda”

și un episod complicat din propria carieră. Se întâmpla la Extensiv, după ce pierduse o sumă importantă de bani și se îndepărtase de fotbal. Fostul internațional a povestit cum a ajuns într-o stare în care cântărea doar 62 de kilograme și cum a încercat să-și găsească singur răspunsurile.

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„Am mai avut o discuție o dată cu oglinda, când eram la Extensiv și am pierdut 150.000 de dolari, nu mi-au mai dat frații banii. Atunci, tot așa, de la 7 kg ajunsesem la 62 kg și ieșisem și din circuitul ăsta al fotbalului, mă dusesem cu ei, frații mei, prietenii mei și ieșisem de la echipă. Tot așa, mă gândeam cum am făcut eu banii aștia, pe vreo afacere? Nu, de la fotbal. Trebuie să ajung iar la fotbal, ca să fiu tare ca antrenor“, a declarat Sorin Cârțu, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Cum a acceptat Cârțu un salariu de 2.000 de euro

Momentul în care a realizat că trebuie să se întoarcă în fotbal l-a determinat să accepte o ofertă pe care, în mod normal, nu ar fi considerat-o la nivelul său. Sorin Cârțu a dezvăluit că a acceptat propunerea lui Staicu de 2.000 de euro, fiind convins că important era să-și construiască numele în meseria de antrenor.

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„Atunci am acceptat oferta lui Staicu, de 2.000 de euro. În viața mea n-am antrenat de 2.000 de euro, dar știam că trebuie să ajung să-mi fac numele de antrenor. Ca niciodată, am acceptat 2.000 de la Staicu, dar am făcut o combinație cu el pe meciuri. Dacă erau meciuri consecutive câștigate îmi dubla prima. Am jucat acasă și pe 5.000 de dolari. Vorbim de campionatul 2002/2003“, a mai spus președintele Craiovei.

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„Așa și cu Baiaram, trebuie să-și facă autosugestia”

Cârțu a încheiat povestea cu episodul savuros în care Staicu ajunsese să-i reproșeze că îi ia prea mulți bani din prime. Pentru fostul mare antrenor al Craiovei, însă, acea perioadă a fost exact impulsul de care avea nevoie pentru a-și relansa cariera.

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„I-am luat nu știu câte prime de 5.000, că aveam nu știu câte meciuri neînvins și câștigam, la care Staicu – Bă, Sorine, dar tu îmi iei mulți bani – și i-am răspuns – Păi nu tu așa ai zis, că mi dai doar 2.000 de euro și apoi îmi dai prime -. Tot așa a fost, oglindă, ca să-mi revin, iar apoi am intrat în circuitul meu de antrenor. Așa și cu Baiaram, trebuie să-și facă autosugestia, să se automotiveze“, a încheiat Sorin Cârțu.