Sorin Cârţu, mesaj direct pentru jucătorii lui Filipe Coelho înainte de Universitatea Craiova – Sparta Praga: „Facem un apel cu maximă rugăminte!“

CE TREBUIE SĂ ȘTII Care este marea dorinţă a lui Sorin Cârţu de la jucătorii Universităţii Craiova

Sorin Cârţu le-a transmis un mesaj puternic jucătorilor lui Filipe Coelho înaintea duelului european cu Sparta Praga, din grupa de Conference League. Prezent la Sărbătoarea Pomului de Crăciun în Polivalenta din Craiova, preşedintele Ştiinţei şi-a exprimat, practic, una dintre cele mai mari dorinţe ale sale pe acest final de an, mai exact calificarea echipei în primăvara europeană.

Preşedintele Universităţii Craiova le-a amintit alb-albaştrilor de momentele istorice ale clubului și i-a rugat să ducă mai departe „moştenirea oltenească“ printr-o nouă calificare europeană.

„Data de 8 decembrie a fost o zi scrisă în calendarul nostru, al oltenilor. Pentru prima dată în fotbalul românesc o echipă a putut să treacă în primăvara europeană şi să ţină piept puterilor din vest. A urmat, apoi, o etapă şi mai bună, când am eliminat Kaiserslautern şi am ajuns în semifinale. Coincidenţă sau nu, acum, la câteva zile distanţă de această dată, putem scrie o altă pagină de istorie. Ne dorim şi facem un apel cu maximă rugăminte pentru actuala echipă să facă posibilă acea calificare în partida cu Sparta Praga.

Tot ce am realizat anul acesta a fost excepţional. Mie mi-a creat o stare de extaz deosebită şi sunt foarte mulţumit de echipa noastră. Am ţinut pasul şi am jucat la nivel înalt atât în campionatul intern, cât şi în competiţia internaţională. Evenimentele internaţionale îţi dau o legitimare pentru fotbalul mare, îţi creează o anumită imagine, iar voi sunteţi responsabili pentru tot ce ni se întâmplă în momentul acesta. În numele meu şi al clubului, vă mulţumim pentru toate realizările şi vă aşteptăm şi cu rezultatul maxim posibil joi seară“, a declarat Sorin Cârţu, la evenimentul Craiovei.

Show „alb-albastru“ cu Moș Crăciun în Bănie

Luni seară a fost despre Moș Crăciun și „alb-albastru“ în Bănie. Universitatea Craiova a transformat Sărbătoarea Pomului de Crăciun, un eveniment deosebit organizat în fiecare final de an, într-un adevărat spectacol în alb și albastru! Puștii Științei din cadrul Centrului de Copii și Juniori și-au întâmpinat idolii cu aplauze și urale, iar jucătorii, legendele clubului și Gașca Zurli au creat o atmosferă de poveste în Sala Polivalentă din Bănie.

Alb-albastrul a dominat Craiova luni seară. Moș Crăciun a fost așteptat cu sufletul la gură de micii fotbaliști ai Universității Craiova, dar parcă mai așteptați decât acesta au fost jucătorii Științei, în frunte cu antrenorul Filipe Coelho. La apariția acestora în Sala Polivalentă, copiii s-au entuziasmat și i-au întâmpinat cu aplauze si urale. Bancu, Mora și Nsimba au fost cele trei nume care s-au regăsit cel mai des pe buzele celor mici.

Nicușor Bancu și Laurențiu Popescu au venit însoțiți de copii, pe care i-au integrat rapid printre colegii din echipă. A urmat o serie de colinde, iar imediat apoi cei prezenți au putut rememora câteva amintiri de acum 43 de ani, de la victoria Universității Craiova cu Bordeaux (n.r. 2-0). Pe scenă și-a făcut apariția și Gașca Zurli, care a întreținut atmosfera pentru copii și nu numai. Vasile Mogoș, dar și Nicușor Bancu au ținut ritmurile melodiilor, în timp ce Filipe Coelho a fost surprins cu zâmbetul pe față. Absenți de la eveniment au fost la Super Gala Fanatik 2025.

Legendele „Ştiinţei” au încins atmosfera la evenimentul Universității Craiova

Pe lângă toți jucătorii Universității Craiova și membrii staff-ului, , precum Sorin Cârțu, Aurel Țicleanu, Gabi Boldici și Costică Donose. Nu în ultimul rând, Lorena Balaci s-a evidențiat în mulțimea alb-albastră, dar și pe scenă, unde a ținut un discurs cu mult patos pentru copiii Științei.

Lorena Balaci a avut un discurs plin de emoție la marele eveniment al Craiovei din Sala Polivalentă. Pe lângă mult râvnitul titlu, fiica „Minunii Blonde“ a mărturisit că mai are o dorință mare legată de echipa feminină de fotbal.

„A fost un an greu, plin de vise, de dorințe, de speranțe, de muncă. A fost un an în care ne-am îndeplinit, în mare, obiectivele. Întotdeauna este mult de muncă, dar, în acest moment, când nu vreau să contabilizăm golurile, vreau doar să văd zâmbetele copiilor, pentru că vine cea mai frumoasă perioadă din an. Vine Crăciunul! Crăciunul înseamnă familie, ceea ce suntem noi, la Universitatea Craiova. Spiritul nostru, spiritul MAXIMA, îmi doresc să dăinuiască peste timp până în momentul în care inclusiv numele meu să fie dat uitării.

Pe de altă parte, pentru anul următor, este evident că îmi doresc ceea ce ne dorim cu toții, campionatul. Dar mai am o dorință mare, pe care nu o spun prea des. Îmi doresc ca fetele mele să promoveze în Liga 1, ca să avem două echipe în prima divizie, una masculină, alta feminină. Vă doresc sărbători cu bine, liniștite, alături de cei dragi. Să ne revedem la anul plini de zâmbete și cu poftă de muncă. Crăciun fericit!“, a declarat Lorena Balaci.