Sorin Cârțu, mesaj dur pentru Jovan Markovic după scandalul din Universitatea Craiova – Farul 1-2: „Așa ceva nu se poate! Vrei să te ia în brațe?”. Video

Jovan , în derby-ul pierdut de Universitatea Craiova, scor 1-2, în etapa a 4-a din play-off-ul SuperLigii. Suporterii oltenilor au răbufnit la adresa atacantului în vârstă de 23 de ani, care nu s-a lăsat mai prejos.

Sorin Cârțu l-a taxat pe Jovan Markovic după „meciul” cu suporterii Universității Craiova: „Așa ceva nu se poate! Ai ratat și vrei să te ia în brațe?”

A fost scandal uriaș la Craiova după a treia înfrângere la rând a echipei finanțate de Mihai Rotaru. Jovan Markovic a fost criticat de fani după ratările din meciul cu Farul. Atacantul a răbufnit și a fost , informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Sorin Cârțu le dă dreptate suporterilor și consideră că Jovan Markovic nu ar fi trebuit să aibă o astfel de reacție. Fostul președinte al Universității Craiova a vorbit din propria experiență și a dezvăluit cum a gestionat situațiile în care a fost criticat de fani.

„La noi când joacă Baiaram, nu joacă Mitriță. Când joacă Mitriță nu e în formă Baiaram, nu e în formă Markovic. De Markovic nu mai vorbesc. Așa ceva nu se poate, să ai atâtea ocazii, și ce situații!

În orice caz, un rezultat echitabil era egalul. Pe mine m-a deranjat situația asta a lui Markovic. Ai ratat, așa e la stadion. Lumea are reacții și reacții. Ce vrei? Să te ia în brațe când tu ratezi pe minge țopăită în fața porții. Nu poți să ai asemenea execuții.

„Nu există așa ceva! Nu poți să controlezi reacția mulțimii”

Pe urmă să ai reacții pozitive din partea suporterilor. A mai avut o situație la centrarea lui Bancu și a dat pe lângă minge. M-a deranjat reacția lui față de spectatori. Nu ai voie să faci așa ceva, să arăți cu mâna. El a fost certat să se oprească, dar nu ai voie să faci așa ceva.

Nu există așa ceva. A avut meci cu tribuna. Lumea ar trebui să comporte altcumva, dar e stadion. Nu poți să controlezi reacția mulțimii. Eu îi spun din experiență. Să vedem cum se va împăca cu spectatorii. Este o problemă asta.

Eu am avut o problemă cu reacții de tipul ăsta, dar eu m-am scos singur. Am dat goluri, am driblat. Până la urmă m-au iertat. Trebuie să iasă, adică are atitudine bună o să iasă. Cum a fost cu scandalul cu respectivul. Avusese o fază în repriza a doua, dă gol acolo, pe urmă te duci și le arăți spatele, unde scrie Markovic”, a declarat Sorin Cârțu, la FANATIK SUPERLIGA, pe Prima Sport 1.

Sorin Cârțu a comparat situația lui Jovan Markovic cu cea a lui Baiaram: „A luat cele mai multe aplauze cu Farul”

După ce intrase într-un con de umbră, Ștefan Baiaram și-a ridicat nivelul de joc și a redevenit unul dintre jucătorii de bază ai Universității Craiova. Sorin Cârțu consideră că atacantul de 21 de ani a procedat foarte bine în relația cu suporterii oltenilor.

„Spectatorilor poți să le răspunzi numai cu o evoluție bună. Baiaram a avut niște meciuri în care lumea l-a judecat și l-a pedepsit într-un fel pentru evoluția lui. La meciul cu Farul a luat cele mai multe aplauze. Nu există așa ceva, este o problemă”, au fost cuvintele lui Sorin Cârțu.